Terrenos que fueron de Carlos Lehder se convertirán en un parque temático, esto se sabe

En Quindío, más específicamente alrededor de Salento, queda La posada alemana, una propiedad de lujo que fue construida entre 1980 y 1981 por Carlos Lehder, el exnarcotraficante del cartel de Medellín que volvió a Colombia después de 38 años.

Este inmueble, que ha estado abandonado por más de 30 años, fue un hotel con 24 cabañas, restaurante, un bar y una discoteca con varios homenajes a John Lennon, puesto que Lehder era un fanático de varias bandas internacionales, principalmente The Beatles.

Debido a que esta propiedad habría sido comprada por el excapo con dinero del narcotráfico, el terreno fue intervenido por el Estado y curiosamente, después de que se registrara el regreso del colombo-alemán al país, la Gobernación del Quindío confirmó que después de cinco años se ha completado el proceso de extinción de dominio y oficialmente ahora es del Quindío.

¿Qué pasará con esta propiedad?

Juan Carlos Alfaro, representante jurídico de la Gobernación del Quindío, indicó que el predio no tiene ninguna deuda tributaria y que seguirá siendo custodiada por seguridad privada debido a que en más de una ocasión se han registrado intentos de invasión.

Además, Alfaro reveló que la intención de la gobernación es comenzar un proyecto en el que se utilizará el terreno para la construcción de un sistema de transporte de cable aéreo para conectar con el municipio de Salento, tener un parque temático allí y adecuar parqueaderos para mejorar la movilidad de la zona.

“El predio tiene como destinación el desarrollo de un proyecto que, entre otras, pretende contar con un sistema de transporte de cable aéreo desde el predio hasta el municipio de Salento, lo cual incluye también unos parqueaderos para descongestionar el municipio”, indicó Alfaro.

Esta iniciativa ya superó la fase de prefactibilidad y se espera que en septiembre de 2025 se defina la viabilidad técnica y financiera del proyecto, que será impulsado por el sector privado e incluirá una inversión de aproximadamente 70 millones de dólares.

Desde la Secretaría de Turismo del Quindío informaron a El Tiempo que esperan que el cable pueda movilizar a más de 1.500 pasajeros por hora, en un recorrido que durará alrededor de 10 minutos y comenzará en lo que se conocía como La posada alemana.

El proyecto ya fue inscrito en el registro único del Departamento Nacional de Planeación y se espera que la primera fase sea terminada en mínimo un año de plazo,

Se desconoce qué pasará con lo construido en el lugar que tiene tres predios y en total suma 64.000 metros cuadrados, puesto que en otros casos, en los que se intervinieron inmuebles de capos, el Estado decidió demoler todo para que no exista ningún tipo de apología a los narcos de la época.

Cabe recordar que, en 2020, cuando se entregó este predio simbólicamente, la hija de Carlos Lehder, Mónica Lehder, indicó que su padre no había perdido nada, sino que Quindío había ganado un terreno para invertir en el departamento.

“Nosotros estuvimos en extinción de dominio desde el 2001, duramos 19 años en esa batalla, por decirlo de alguna manera, pero no siento que la hayamos perdido, siento que el Quindío ganó y se va a construir un hermoso proyecto y me dieron la oportunidad de estar aquí en la entrega oficial del bien, y eso demuestra cómo ha cambiado el panorama y cómo me ven a pesar de ser la hija de Carlos Ledher”, dijo Mónica Ledher.

Debido a que el capo sigue en Colombia después de ser dejado en libertad por las autoridades, se ha generado el rumor de que además de Medellín, tendría la intención de visitar Armenia y La posada alemana por última vez.