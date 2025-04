Lina Tejeiro explicó cómo ha afectado su trabajo sus relaciones de pareja: “Todavía no he encontrado a alguien que entienda la vida que lleva uno”

Lina Tejeiro reveló qué piensa de la exposición que tienen los famosos con las relaciones sentimentales y cómo manejaría la noticia de un embarazo - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

En la más reciente entrevista del programa The Suso’s Show estuvo como invitada la actriz Lina Tejeiro, la cual contó varios detalles de su vida personal, profesional y de su amistad con la cantante Greeicy Rendón.

Por ejemplo, en la conversación reveló que cuando estaba trabajando como presentadora del After Show de La casa de los famosos Colombia, en el Canal RCN, recibió la llamada de su manager para presentar el casting de la novela Nuevo rico, nuevo pobre, y ella se negó a hacerlo.

Aunque era su primer papel protagónico, después de 22 años trabajando en la industria de la televisión, en su momento pensó en no realizarlo porque aseguró sentirse cansada debido a que venía en una jornada laboral extensa. Sin embargo, terminó optando por presentarlo y desde el primer momento obtuvo buenos comentarios al respecto de su actuación, por lo que de inmediato se quedó con el papel.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Actualmente, agradece la oportunidad y el aprendizaje que le dejó el proyecto, además, de los amigos que creó y el reconocimiento artístico al que llegó.

Lina Tejeiro se negó a presentar el casting de 'Nuevo rico, nuevo pobre' al principio - crédito cortesía Canal RCN

Fue a raíz de esto que el comediante le preguntó sobre la exposición mediática a la que se exponen las figuras públicas por el alcance que llegan a tener, ya sea haciendo videos en las redes sociales, creando contenido digital o trabajando en la actuación como Lina, que fue así como se dio a conocer en el mundo del entretenimiento colombiano desde muy corta edad.

Sin embargo, se refirió principalmente a lo que puede ocasionar ese reconocimiento tanto en la vida privada como en la sentimental, mientras confirmaba que actualmente Lina Tejeiro está soltera y sin ningún tipo de compromiso.

“Tú en este momento no tienes novio. ¿Qué tanto ha afectado o afecta el medio a las relaciones? O sea, ¿Ya no piensas en eso? ¿Ahora te da igual y que digan lo que quieran si me meto en una relación o no? O ¿Sí afecta lo qué dicen? ¿Qué tanto?“, indagó Suso.

“Yo creo que más que lo que diga la gente, eso no es lo que afecta a la relación, sino que afecta a la persona con la que tengo la relación. Y es muy difícil encontrar hoy en día una persona— o bueno, de pronto lo hay y todavía no lo he encontrado — a alguien que entienda, que esté soltero, que no tenga esposa ni tampoco hijos, que entienda la vida que lleva uno y que entienda que esos chismes o esos comentarios de la gente van a hacer parte y van a estar alrededor de la relación“, explicó la actirz colombiana.

Lina Tejeiro cuenta si está soltera, cuándo dará a conocer una nueva relación y cómo afecta la exposición mediática con esos temas - crédito @caracoltv

Seguido a esto, comentó que esa situación sería una de las razones principales por las que lleva varios meses sin una pareja, pero también mencionó otros factores que tiene en cuenta.

“Yo creo que por eso llevo dos años sola, porque es complejo encontrar a alguien que sea maduro y entienda todo lo que esto (la fama) conlleva. Lo que dice la gente, lo que dicen en los chismes, lo que dicen en televisión, es muy difícil. Yo creo que mi próxima relación voy a tratar de mantenerla (hace cara de secreto)”, indicó Lina Tejeiro.

A partir de esa confesión, Lina también reveló cómo tiene planeado manejar una futura relación sentimental, si expondría ante el público su nueva pareja y, en el caso de que ocurra, si contaría que está en embarazo.

“No sé si a ese nivel (como Paulina Vega que ocultó su matrimonio y el periodo de gestación durante casi un año) de esconderlo hasta ese punto de aparecer un día y decir: ‘Estoy casada y tengo una hija’, no. No porque finalmente siempre el público y la gente ha hecho parte de mi vida, y yo he aprendido de eso. Pero si sé es que no voy a cometer el mismo error de siempre y es que a los dos meses de salir ya los estoy mostrando y después al tercer mes digo: ‘Ya no quiero estar con él’, y ya después qué encarte porque todo Colombia sabe y ya es todo muy difícil. Creo que el día que lo muestre es porque ya voy a tener una relación muy sólida, muy segura, de mucho tiempo, donde vamos a saber perfectamente si queremos que pase”, puntualizó.

Tejeiro finalizó argumentando que no tiene pensado salir a contar o dar un anuncio de que esté saliendo o sosteniendo una relación sentimental con una persona, sino que espera que poco a poco se vayan dando las cosas y que se den cuenta.