El misterio detrás de la Iglesia de la Cienciología en Colombia: ¿secta o religión?

La Iglesia de la Cienciología se estableció en Bogotá en Usaquén, bajo un manto de hermetismo - crédito Conexión Enigma

“Tom Cruise estuvo en ese edificio de forma secreta. Él estuvo en la inauguración de eso en el año 2014″. La Iglesia de la Cienciología, una de las organizaciones religiosas más polémicas del mundo, continúa expandiéndose a nivel internacional, incluyendo su presencia en Bogotá, Colombia, donde ha establecido una sede nacional, exactamente la carrera 19 #100-21, en Usaquén.

Según un reportaje de Howard Gutiérrez, de Conexión Enigma, esta religión, fundada en 1954 por el escritor de ciencia ficción y filósofo Ronald Hubbard, ha generado tanto seguidores fervientes como detractores que la califican de secta.

Para comprender el origen de esta doctrina, es necesario remontarse a la publicación del libro ‘Dianética: La ciencia moderna de la salud mental’ en 1950, en el que Hubbard presentó un sistema de autoconocimiento y superación personal que más tarde evolucionaría en una religión. El término ‘Cienciología’ proviene de las palabras latinas ‘scio’ (conocimiento) y griegas ‘logos’ (estudio), lo que se traduce como “saber cómo saber”.

La doctrina central de la Cienciología sostiene que los seres humanos son entidades espirituales inmortales denominadas thetanes, que han vivido múltiples vidas y poseen capacidades ilimitadas. Según su filosofía, los thetanes están separados del cuerpo y la mente, y su existencia se extiende más allá de una sola vida.

‘Dianética,’ el libro de Ronald Hubbard, marcó el inicio de la doctrina de la Cienciología en 1950 - crédito Conexión Enigma

Una de las prácticas más destacadas de esta religión es la auditoría, un proceso que busca liberar al thetán de traumas o recuerdos negativos, conocidos como engramas, que afectan su estado espiritual. Durante estas sesiones, los creyentes utilizan un dispositivo llamado E-metro, que, según la iglesia, ayuda a identificar y eliminar estos bloqueos emocionales. El objetivo final es alcanzar un estado espiritual avanzado denominado Clear, que representa la purificación total del alma.

“Algunas de sus creencias fundamentales incluyen lo siguiente. El ser humano es un ser espiritual e inmortal. La existencia del ser humano se extiende más allá de una sola vida. Ese como punto dos y como punto tres, es que a través de la práctica de la Cienciología es posible alcanzar niveles superiores de conciencia y libertad espiritual“, destacó Howard.

Tom Cruise asistió de forma secreta a la inauguración de la sede de la Cienciología en Bogotá en 2014 - crédito Conexión Enigma

Los seguidores de la Cienciología progresan a través de un sistema jerárquico conocido como el “puente hacia la libertad total”, que incluye niveles de conocimiento y purificación. En los niveles más altos, los miembros acceden a información exclusiva sobre los orígenes del universo y la verdadera naturaleza de los thetanes.

Expansión y reconocimiento internacional

A pesar de las críticas, la Cienciología ha logrado establecerse en numerosos países. En Estados Unidos es reconocida como una religión oficial, al igual que en España, donde obtuvo este estatus en 2007, y en México, que la registró oficialmente en 2017. Otras naciones como Reino Unido, Sudáfrica y Australia también la reconocen como religión.

En países como Alemania y Francia, la Cienciología ha sido catalogada como secta por las autoridades - crédito Conexión Enigma

Sin embargo, en naciones como Francia y Alemania, la Cienciología es considerada una secta. En Francia, un informe gubernamental del año 2000 recomendó incluso su prohibición, mientras que en Alemania se le califica como una organización anticonstitucional.

La Cienciología en Colombia

En Colombia, la Cienciología ha ganado notoriedad en los últimos años. Según el reportaje de Conexión Enigma, figuras como el comediante Andrés López han estado vinculadas a esta religión. López, conocido por su éxito con “La pelota de letras”, enfrentó críticas sociales y problemas personales que lo llevaron a intentar suicidarse en 2013. Esto, según las voces que decidieron contarle detalles a Howard sobre la iglesia en el país, que además agregan la participación de figuras del cine internacional como Tom Cruise en la inauguración de la iglesia en Bogotá.

Figuras como Andrés López han estado vinculadas a la Cienciología en Colombia, generando controversia - crédito Andrés López

Además, la iglesia fue noticia recientemente cuando el general retirado de la policía Carlos Ramiro Mena condecoró al líder de la Cienciología, David Miscavige, en un evento realizado en un barco de retiro religioso en Barbados. Según un comunicado de la iglesia, la medalla fue otorgada con autorización del director de la Policía, aunque la ceremonia se llevó a cabo meses después debido a la ausencia inicial de Miscavige.

Con el fin de adentrarse en la iglesia en Colombia, Howard destacó el hermetismo de la Iglesia de la Cienciología. Según Howard, la organización restringe el acceso a sus instalaciones y evita conceder entrevistas a medios de comunicación, argumentando que la información suele ser tergiversada. Aunque se comprometieron a responder preguntas a través de un comunicado de prensa, Howard señaló que estas respuestas podrían no llegar.

Abuso psicológico y financiero son algunas de las acusaciones legales contra la Cienciología a nivel global - crédito Conexión Enigma

“Me acaba de atender una persona muy amable. No voy a decir el nombre porque este tema está un poco delicado de contar o de comunicar. Sin embargo, considero que lo que estamos haciendo es informando. Por ese motivo me piden que vuelva a enviar un correo, en esta ocasión no solicitando como tal una entrevista ni pidiendo el permiso para ingresar a grabar (…) Pero, lo más probable es que no, no pase nada, que no me den entrevistas. Porque las personas, según lo que me dice ella, tergiversan mucho la información, inventan cosas que no son ciertas, rumores, chismes de que hacen esto o aquello, cuando según ella todo eso es falso”, destacó Howard en su visita al templo.

Controversias y críticas

Desde su fundación, la Iglesia de la Cienciología ha enfrentado numerosas acusaciones, incluyendo abuso psicológico y financiero hacia sus miembros, oposición a la psiquiatría y la psicología, secretismo en sus enseñanzas avanzadas y casos de hostigamiento contra exmiembros, periodistas y críticos. Según Conexión Enigma, estas prácticas han llevado a que la organización sea objeto de demandas legales en varios países.

La condecoración a David Miscavige por un general colombiano generó polémica en medios locales - crédito Conexión Enigma

El fundador de la Cienciología, Ronald Hubbard, también ha sido una figura controvertida. Nacido en 1911 en Nebraska, Estados Unidos, fue un prolífico escritor de ciencia ficción, con más de mil obras publicadas, incluyendo novelas, ensayos y cuentos. Su libro ‘Dianética’ es considerado la base de la Cienciología, aunque también es conocido por relatos como El planeta de los demonios y El hombre del diamante. A pesar de su éxito literario, Hubbard ha sido acusado de crear una estructura religiosa para obtener beneficios económicos y ejercer control sobre sus seguidores.

“Recuerden que lo que se dijo al inicio sobre un culto o secta es porque en algunos países así está reconocida, no porque nos lo hayamos inventado. Y eso es todo. ¿Qué opinan ustedes? Saquen su propia conclusión", concluyó Howard al final del video.