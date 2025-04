Así fue la reacción del cantante Lorduy a las declaraciones de Dania sobre su relación y el polémico regalo que le dio

Paisa Vlogs le mostró los videos de Dania hablando de Lorduy y así fue la reacción del cantante - crédito @paisa y @dania.mndz/IG

En la noche del 3 de abril de 2025, el creador de contenido digital y actor, Daniel Patiño, más conocido en las redes sociales y el entretenimiento como Paisa Vlogs, entrevistó al cantante Lorduy.

La conversación se llevó a cabo en vivo y directo a través de una transmisión que se realizó en la plataforma de Kick, en la cual el artista le comentó varias historias de su vida personal, profesional y sentimental al influenciador colombiano.

Lorduy habló de su paso por Piso 21, sus inicios en la música, el nuevo camino que emprendió como solista y sus exrelaciones, especialmente la que sostuvo con la influenciadora mexicana Dania Méndez, que ha sido una de las más polémicas y mediáticas hasta la fecha.

David Lorduy Hernández (su nombre de pila) estuvo por más o menos dos años con la actual participante de La casa de los famosos All Stars, y aunque se les veía enamorados y como una de las relaciones más sólidas de la industria, de manera sorpresiva para el público tomaron la decisión de terminar y esto se volvió rápidamente tema de conversación.

Dania Méndez y Lorduy fueron novios y terminaron de manera inesperada - crédito Dania Méndez/Facebook

En el momento en el que la pareja decidió dejar su relación evitaron dar declaraciones públicas y revelar las razones, hasta que la influencer mexicana entró a participar en el reality La casa de los famosos 3, de México, y comentó que su noviazgo se había terminado por una infidelidad de Lorduy.

Según sus declaraciones, leyó en un smartwatch, que ella le regaló, algunos chats de él con otra mujer, supuestamente, la diseñadora Mafer Jaime. Sin embargo, el cantante siempre aseguró que la relación se había terminado por la distancia y que se trataba de un show que ella quería hacer en ese momento en el programa.

Después de eso, Dania Méndez se volvió viral en las redes sociales por unas revelaciones que hizo en el pódcast de otro influencer llamado Untalfredo, allí dijo que debido a un acto que hizo Lorduy fue que se había dado cuenta de que no estaba en el lugar correcto.

La mujer aseguró que sintió una decepción muy grande con él porque para Navidad le regaló un iPhone 14, más no la versión Pro Max que era la que ella quería.

“Resulta que llega Navidad y nos íbamos a regalar los Iphones. Entonces un día él me dice: ‘Amor, no compres el celular nuevo, ya lo compramos juntos en Navidad’. Entonces tú esperas que tu novio te dé tu regalito. Yo llego México toda emocionada, no me compré mi celular, el 14 Pro Max, no me lo compré porque dije: ‘Él me dijo que no me lo comprara’. Entonces llega y, de verdad que no es lo material, es la acción, entonces íbamos a subir al elevador y veo que él trae el Iphone 14 Pro, y yo siempre he usado el Max, entonces yo le dije emocionada que se había comprado el celular, y él me dice que sí, llegamos al depa y me da el Iphone 14, ni Pro ni Max, 14. Yo me quedé pensando: ‘Me hubiera pedido dinero para que me hubiera comprado el Max’ o nos hubiéramos comprado el mismo, pero por qué tu el Pro y yo no. Desde ahí para mí fue como un: ‘Creo que no estoy en el lugar correcto’. Me dijo que lo compró porque es morado y mi color favorito es el morado y yo: ‘Sí, gracias’. Me quedé callada porque yo puedo ser lo que sea, pero si algo tengo es que no me gusta hacer sentir mal a las personas”, fue lo contó Dania.

Dania Méndez habla del regalo que le dio Lorduy y no le gustó, pero explicó el contexto de la situación - crédito @ammluar/TikTok

Estas palabras fueron replicadas en cientos de videos que circularon por las redes sociales, sin embargo, solo hasta la transmisión de Paisa Lorduy se refirió al respecto y contó su versión de los hechos, pues el influenciador le mostró el video y le pidió sus apreciaciones.