Presentador de Noticias Caracol fue víctima de robo mientras paseaba a su perro: “No pude hacer nada”

Arango paseaba a su perro cuando ocurrió el robo - crédito @reporteropablo / TikTok

Una vez superó el susto, el presentador de Noticias Caracol, Pablo Arango, denunció a través de sus redes sociales que la tarde del miércoles, 2 de abril, fue víctima de atraco mientras paseaba a su perro en el barrio Batán, de la localidad de Suba.

“Fui víctima de un atraco en Bogotá, en el barrio Batán. Estaba sacando ami perrito, que se llama Coco, y me abordaron dos tipos en una motocicleta. Uno iba en la moto, otro iba caminando, me mostró el arma y me dijo que le pasara mi celular, una cadena que llevaba y el reloj”, explicó.

Angustiado, al también abogado no le quedó de otra que entregar sus pertenencias y advertir en redes sociales que cualquier mensaje desde su número personal podría ser una estafa:

“Fue un momento muy angustiante. Yo, inmediatamente, le pasé todo. No pude hacer nada en ese momento y reconozco que llevaba el celular en la mano, pero me pregunto: ¿Los ciudadanos, en Bogotá, no podemos tener nuestros elementos en la calle? Yo sé la respuesta, sé que no”.

Cansado de reportar y vivir en carne propia la inseguridad en Bogotá, Arango cuestionó el trabajo de las autoridades y el alcalde Galán, a pesar de que salió ileso, al igual que su mascota:

“Es de verdad, muy angustiante la inseguridad y la impotencia tan grande que se vive cuando uno es víctima de un hecho como estos. Estoy bien, gracias a Dios, pero viví un momento de demasiado, demasiado susto”.

Hace menos de un mes, otra periodista fue víctima de robo en Bogotá: la dejaron sin sus implementos de trabajo

La periodista Valentina Cortés Neme, conocida por su labor como presentadora en el canal Citytv, expresó su frustración e impotencia tras ser víctima de un robo en la localidad de Usaquén. Según informó la comunicadora a través de un video difundido en sus redes sociales, el incidente ocurrió la noche del miércoles 5 de marzo, cuando desconocidos rompieron una de las ventanas de su vehículo para sustraer diversos objetos de valor.

De acuerdo con la periodista, entre los artículos robados se encuentran herramientas esenciales tanto para su trabajo como para el de su pareja. Entre estos destacan una cámara, un dron, un computador portátil, dinero en efectivo y un teléfono móvil.

Periodista denunció en sus redes sociales el robo que sufrió en la capital del país - crédito todosevaletv/Instragram

En el video compartido en su cuenta de Instagram, Valentina Cortés Neme expresó su indignación y tristeza por lo sucedido. Con evidente nostalgia, la periodista describió el momento en que descubrió el daño a su vehículo y la desaparición de sus pertenencias: “Nos acaban de romper la ventana del carro y se robaron una maleta con el computador de mi novio, una cámara, plata, un celular, un dron. Qué rabia vivir en Bogotá”.

Asímismo, la periodista fue enfática en la sensación de inseguridad que, según ella, afecta a los habitantes de la capital colombiana: “Qué rabia, qué rabia, uno no puede vivir tranquilo, estar seguro en ningún lugar”, agregó entre lágrimas, reflejando el impacto emocional que este tipo de situaciones genera en las víctimas.

La periodista Valentina fue víctima de robo en la capital del país y así reaccionó - crédito todosevaletv/Instragram

En su relato, Cortés Neme expresó sus dudas sobre la efectividad de las autoridades para abordar el delito de hurto: “Obviamente si vamos a ir donde la Policía no creo que nos vayan a responder, debería alguien responder por estas cosas”, mostrándose escéptica ante la posibilidad de recuperar los objetos robados u obtener una solución efectiva por parte de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Un mensaje en el que coincidieron algunos de sus seguidores: “Ella tiene razón, uno debería tener derecho a tomarse algo sin estar pensando, me van a robar lo que tengo en el carro”; “Entiendo tu impotencia y rabia, pero como bogotana también soy consciente en las condiciones de inseguridad que está Bogotá, la precaución de un parqueadero vale más”; “No es justo, todo que lleva conseguir las cosas y que pase esto! Aquí para lo que necesites vale de esta también salimos”.