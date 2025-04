Miles de usuarios de billetera virtual amanecieron sin poder acceder a la plataforma para mover su dinero: la aplicación confirmó anomalías

Mientras los usuarios continuaban reportando las anomalías, la plataforma afirmaba que los servicios se encontraban con el 100% de disponibilidad- crédito Nequi

El amanecer para los usuarios de la aplicación Nequi en Colombia no fue el mejor, teniendo en cuenta que la plataforma presentaba fallas desde la madrugada. Cientos de usuarios que intentaban acceder a estos servicios no pudieron ejecutar las acciones, especialmente aquellos que necesitaban hacer sus pagos de transporte.

Más de 22 millones de colombianos utilizan la billetera virtual, y muchos se vieron afectados, lo que generó rápidamente comentarios en las redes sociales. “Acabo de llegar a Colombia y no funciona Bancolombia ni Nequi en el peor momento. Es jueves, 5 a.m. y no puedo acceder a mi plata, me quedo sin batería y no tengo a quién pedir ayuda. Te odio con toda mi alma @Bancolombia y @Nequi”, expresó @juanxalan a través de su cuenta en X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Como este, fueron cientos los pronunciamientos mostrando la inconformidad y las limitaciones de los problemas recurrentes de la plataforma para acceder a los diferentes servicios, que en algunos casos resultan ser de suma importancia.

Mientras los usuarios continuaban reportando las anomalías por medio de las redes sociales, la plataforma, desde su cuenta de X, afirmaba que los servicios se encontraban con el 100% de disponibilidad y accesibilidad: “¡Hey! En este momento nuestros servicios se encuentran al 100. Puedes hacer uso de los productos Nequi sin ningún problema. Si presentas alguna novedad, escríbenos al interno para ayudarte a solucionarlo. ¡Saludos!”.

Fueron cientos los pronunciamientos mostrando la inconformidad y las limitaciones de los problemas recurrentes de la plataforma para acceder a los diferentes servicios - crédito @Nequi/X

Por su parte, Bancolombia, entidad bancaria a la que pertenece Nequi, también respondió a los usuarios afectados por medio de las redes sociales, asegurando que se dirigieran a los mensajes directos y desde allí les colaborarían con las novedades que presentaran para el manejo de la aplicación: “@juanxalan ¡Hola, Juan! Estamos para acompañarte, ven al mensaje directo, revisamos el error que presentas y te acompañamos con los ajustes. Te saluda, Juan R.”

Servicios afectados

Según la página oficial de Nequi, los servicios actualmente no disponibles incluyen:

Envíos a Bancolombia.

Envíos entre cuentas Nequi.

Envíos desde Bancolombia a Nequi.

Retiros en cajeros automáticos.

Operaciones en corresponsales Nequi y Bancolombia.

Recargas a través de PSE.

Pagos mediante PSE.

Uso de la Tarjeta Nequi.

Pagos con código QR entre cuentas.

Se ha invitado a todos los usuarios a migrar lo más pronto posible a la app de Nequi y seguir una serie de pasos que les permitirán transferir el dinero que tengan en esta billetera- crédito Luisa González/REUTERS e Imagen ilustrativa Infobae

El 5 de marzo de 2025, el Grupo Bancolombia informó a todos sus usuarios que la aplicación Bancolombia dejará de funcionar en el mes de mayo y se fusionará con Nequi.

Así lo informó la institución financiera por medio de un comunicado oficial a cargo de su presidente, Juan Carlos Mora: “Luego de más de 12 años de existencia, Bancolombia A la Mano une esfuerzos con Nequi tras haber cumplido una misión indispensable: entregar a millones de colombianos su primera oportunidad y experiencia en el sector financiero”.

Por lo cual, se ha invitado a todos los usuarios a migrar lo más pronto posible a la app de Nequi y seguir una serie de pasos que les permitirán transferir el dinero que tengan en esta billetera, situación que tendrán que hacer antes de que finalice el mes; de lo contrario, correrían el riesgo de perder sus ingresos o ahorros.

El uso de estas plataformas ha permitido que trámites que tardaban un par de horas se puedan hacer en cuestión de minutos, así como realizar pagos a distancia y otro tipo de acciones financieras - crédito Nequi

Las situaciones anteriores dejan en evidencia la utilidad y la forma en la que los colombianos, o quienes abren una cuenta en estas aplicaciones, han convertido el uso de estas aplicaciones de manera cotidiana en una necesidad. El uso de estas plataformas ha permitido que trámites que tardaban un par de horas se puedan hacer en cuestión de minutos, así como realizar pagos a distancia, ya sea de servicios públicos o de otro tipo de requerimientos, transferencias de dinero y pagos de pasajes en los sistemas de transporte público.