Lina Tejeiro reveló que casi rechaza su papel protagónico en ‘Nuevo rico, nuevo pobre’: esto fue lo que pasó

La reconocida actriz colombiana, Lina Tejeiro, se convirtió en tema de conversación en las redes sociales tras confesar que dudó en aceptar su primer papel protagónico.

Lina fue convocada a presentar el casting para hacer de Rosmery en la producción Nuevo rico, nuevo pobre, de Caracol Televisión, pero cuando la llamaron para que se presentara, ella se negó. Así lo reveló en la reciente entrevista que tuvo en el famoso programa The Suso’s show.

Según sus declaraciones, debía iniciar el proyecto antes de concluir su trabajo como presentadora del programa El After Show de Canal RCN, en el cual se realiza un resumen y se comenta sobre La casa de los famosos Colombia. Esto indicaba que no estaba en condiciones físicas ni mentales para comenzar con un nuevo empleo, por lo que le comunicó a su manager, a través de una llamada, que rechazaba la oportunidad.

“Voy a ser muy honesta. A mí me llamó mi manager y me dijo: ‘Lina, te están buscando para presentar un casting para Nuevo rico, nuevo pobre, serías la protagonista’; yo venía haciendo otra cosa, estaba presentando y mi horario era demasiado largo y era demasiado tarde, entonces me dijo y yo le dije: ‘No, la verdad yo no quiero’”, empezó contando Lina Tejeiro en la entrevista con Suso.

Durante cuatro meses, Lina fue la presentadora de La Previa y El After Show junto con Roberto Velásquez. Esto significaba que su horario de trabajo era nocturno, ya que el programa se transmitía antes y después de la gala principal de La casa de los famosos Colombia, que era presentado por Carla Giraldo y Cristina Hurtado.

El programa tenía una duración aproximada de una hora y solo se transmitía a través de la aplicación de Vix, lo que significaba que solo estaba disponible para los usuarios que pagaban la suscripción a la plataforma de streaming, donde se emitía el contenido 24/7 del reality durante su primera temporada en 2024.

Aceptar el nuevo proyecto implicaba doblar su tiempo y esfuerzos, lo que Lina consideraba un obstáculo, y por ello no le atraía la idea. “Yo le dije que no quería, que estaba muy cansada y todo eso. A mi manager no le gustó mucho y me dijo: ‘Ah, ok’, y yo pensé: ‘Se emberracó‘. Luego me acosté a dormir”, relató Lina.

Sin embargo, como si la voz de la conciencia le estuviera hablando, en la noche tuvo varios sueños con respecto al tema y a la mañana siguiente replanteó su pensamiento y llamó a comentarle a Claudia Serrato, su manager, que había cambiado de opinión.

“Me acosté a dormir esa noche y tuve pesadillas con una voz interna diciéndome: ‘Desagradecida, vas a perder el protagónico de tu vida’. Me levanté y dije: ‘¿Será que estoy haciendo mal?‘. Entonces la llamé el sábado y le dije: ‘Bueno, está bien’, el casting era el lunes. Literal fue como: ‘Ay, sabes que sí, voy a presentar el casting’ (con cara de desagrado)“, reveló la actriz colombiana.

Después de que Lina aceptó, le pasaron el libreto y comentó que se sintió conectada con el personaje desde el primer momento y, aunque no tenía todas las ganas y energía en el momento, le fue muy bien en su presentación y se quedó con el papel.

“Me puse a leerlo, me divertí, me gustó. Yo sabía que era un gran proyecto, pero era el hecho de sentirme tan cansada. Lo hice, lo presenté (el casting), en medio del casting yo veía que los directores hacían cara de que sí, y yo dije: ‘No, Dios mío, si están diciendo que sí es porque yo ya me lo gané‘. Salí del casting y mi manager me dijo: ‘Lo logramos. Yo creo que sí quedaste, preguntaron que cuánto quedabas libre’. A los 8 días me llamó mi manager por videollamada y me dice: ‘Hola, Rosmery’ y yo: ‘¡Noooo!‘. Yo no sabía si estaba feliz o triste, estaba conflictuada. Cansada, sigo, pero hice el proyecto", confesó Lina Tejeiro entre risas.