Jhonny Rivera casi pierde el ojo por un accidente durante un procedimiento de rutina: “Me quemó, casi me muero”

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera compartió recientemente una anécdota que sorprendió a sus seguidores en redes sociales. Según informó el propio artista a través de su cuenta de Instagram, un descuido relacionado con un medicamento para sus ojos terminó afectando su salud de manera inesperada.

Rivera, que actualmente utiliza un tratamiento ocular debido a fatiga visual, explicó que el incidente ocurrió mientras se encontraba en compañía de su pareja, Jenny López.

En el video publicado en su perfil dio detalles del origen de la situación, cuando pidió a Jenny que guardara las gotas oftálmicas que utiliza para aliviar el cansancio en sus ojos. Sin embargo, al regresar al lugar donde estaban, encontró un frasco que asumió era el medicamento y solicitó que se lo aplicaran.

“Resulta que he tenido una fatiga visual muy fuerte que fui al médico. Me mandó estas gotas, estas gotitas. Cierto. Entonces vine a grabar un video por aquí. Entonces yo le dije a Jenny Le dije: ‘Amor, guarda las goticas para que me las apliques más tarde’. Entré al lugar donde íbamos a grabar y vi un frasco por ahí. Pensé: ‘Jenny tan desordenada, no las guardó’, así que las cogí y le pedí que me las aplicara”, narró Rivera.

El error se hizo evidente casi de inmediato. Según detalló el artista, cuando aplicó las gotas en sus ojos, comenzó a sentir una molestia inusual que lo alarmó. Fue entonces cuando decidió revisar el frasco y descubrió que no se trataba de su medicamento ocular, sino de unas gotas destinadas al tratamiento de los oídos.

“Me aplicó una gota y casi me muero. ¿Verdad? Por Dios! Es como si me han quemado. Mire como quedé. Me. Me eché unas gotas que no son para esto. Unas gotas para los oídos de un niño que está enfermo acá en esta casa. Pero casi me muero.”, expresó Rivera entre risas, dejando en claro que, aunque el incidente fue incómodo, no pasó a mayores.

La situación narrada por el intérprete de los éxitos Mi Decisión, El Intenso, Te Extraño, entre otros, generó una oleada de reacciones entre sus más de tres millones de seguidores en Instagram que no dudaron en compartir experiencias similares de manera jocosa.

“Creo que todas hemos hecho lo mismo, pero sin culpa 😂; eso no es nada ,yo me eché por tres días gotas para gatos: “mi Jhonny ojo es delicado ojalá no pase a mayores si debemos ser más cuidadosos Pero a veces nos dormimos 😢”; “Me pasó igual y mi esposita me lo negó 😂😂😂😂😂 al tiempo me confesó el hecho jejejejeje Dios te bendiga”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Luego del divertido momento, Rivera utilizó sus redes sociales para convocar a una marcha en solidaridad con Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia. Esto, para conseguir que le otorguen casa por cárcel mientras se soluciona su situación jurídica.

La manifestación se realizará el 2 de abril de 2025 a las 11:00 a.m., y tendrá lugar en el Edificio Kaysser, ubicado en la ciudad de Bogotá, con el fin de expresar su descontento con la situación de la empresaria.

“El 2 de abril va a haber una marcha en solidaridad con la Epa Colombia, a las 11 de la mañana en el edificio Kaysser… Me parece que es un caso muy lamentable, pero sí siento que hay delitos más graves con casa por cárcel”, dijo el cantante en apoyo a la empresaria.

A su llamado se unieron, el actor Omar Murillo y su esposa, Koral que han mostrado su apoyo a Barrera al acudir frente al centro penitenciario donde se encuentra recluida.