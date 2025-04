Giovanny Ayala reveló cómo es su relación con Yeison Jiménez: “Nadie sabe esta historia”

Giovanny Ayala habló sobre su relación con Yeison Jiménez - crédito @giovannyayalaoficial - @yeison_jimenez/Instagram

El cantante de música popular Giovanny Ayala se ha distinguido por un legado musical que abarca éxitos como De rodillas te pido y Se la robé y me la robaron, así como por su estilo que mezcla influencias llaneras, rancheras y norteñas.

En una entrevista reciente en Radiola TV, en la sección Telodicecuervo presentado por Camilo Cuervo, Ayala abordó aspectos de su trayectoria y su relación con otros artistas, especialmente Yeison Jiménez, un destacado exponente de este género.

Giovanny Ayala aclaró que no ha tenido conflictos con Jiménez, pero mencionó su rol en los inicios de la carrera del cantante caldense.

“Yo nunca he tenido esta clase de problemas con él, simplemente que no me enrosqué con ellos de ir a parchar, a tomar, porque yo tengo otros espacios. Mi espacio es Villavicencio, ese es mi parche, ellos acá hacen sus recochas”, expresó el cantante.

El cantante destacó cómo ayudó a Yeison Jiménez a impulsar su carrera al ofrecerle un espacio en su show y regalarle videos - crédito @Radiola Tv/TikTok

El artista también destacó cómo ayudó a impulsar la carrera de Yeison: “Cuando yo tenía mi público, en ese momento tres mil, cuatro mil o cinco mil personas, sabe que en la mitad del show: ‘Yeison, este muchacho viene con pasos fuertes. Él va a cantar un par de canciones, ya vengo con ustedes nuevamente’. Pasarle el micrófono a él para que aprovechara ese público, eso lo hacen pocos artistas y yo lo hice con Yeison. Yo fui el primero que le regalé dos videos a Yeison, Giovanny Ayala”.

Ayala destacó la gratitud y admiración que siente por Jiménez debido a su perseverancia, pero dejó en claro que su relación profesional no trascendió a una conexión más personal.

Según sus palabras en la entrevista, “yo con Yeison, lo único que le hice a Yeison es ayudarle. Nadie sabe esta historia. (…) Le tengo respeto, gratitud y lo admiro mucho porque perseveró, alcanzó y hasta ahí para de contar, pero que yo tenga problemas con él, no”.

Las declaraciones de Giovanny Ayala pusieron fin a las especulaciones sobre posibles diferencias entre él y Yeison Jiménez, después de que Giovanny, en varias ocasiones, expresara su descontento por haber sido excluido de colaboraciones musicales, lo que lo motivó a criticar públicamente a ciertos colegas a quienes describió como “desagradecidos”.

En videos compartidos en redes sociales, lamentó la falta de reciprocidad en el medio y cuestionó la autenticidad de algunas amistades forjadas en el ámbito musical.

Giovanny Ayala explicó que su relación con Yeison Jiménez ha sido profesional, sin problemas personales - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Las palabras del artista en la entrevista generaron reacciones de los usuarios en las redes sociales: “Vicente Fernández también se debe a Giovanny Ayala, es más, Michael Jackson le pidió que le ayudara a cantar en conciertos!! El Dios de la música Giovanny, humilde como Dios este men”; “ahora ya muchos artistas le deben a Norberto Ayala”; “Yeison Jiménez se pegó solo”; “Ahora todos los cantantes le salieron a deber a Giovanny Ayala jajaja 🤭🤣”; “Yeison se hizo solo y la fama que tiene es gracias a sus esfuerzos y trabajo “; “todos los cantantes, son famosos gracias a él”; “ahora resulta que este ayudo a todos 😂”.