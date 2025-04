Valentino reveló detales del triángulo entre Karina, Hugo y Laura que está generando controversia en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Ninguna es santa”

El influencer aclaró que no está defendiendo a ninguna de las implicadas - crédito @laugonzalezdiaz @valentinolazaroh @karinagarciaoficiall/ Instagram

Un nuevo capítulo de polémica se abrió en La casa de los famosos Colombia tras la llegada de Laura González como participante.

La influencer señaló que su ingreso al reality no solo trajo consigo expectativas, sino también una controversia personal que involucra a su exprometido, identificado como Hugo, y a otra de las figuras del programa, Karina García.

Laura acusó a Karina de haberse entrometido en su relación sentimental, lo que desató una ola de reacciones tanto dentro como fuera del programa.

De acuerdo con las declaraciones de Laura, ella estaba comprometida con Hugo y planeaba casarse, pero la relación se vio afectada por la supuesta intervención de Karina.

Ante estas acusaciones, Karina negó cualquier implicación romántica con Hugo, asegurando que solo mantenían una amistad. Sin embargo, las tensiones entre ambas participantes no tardaron en escalar, convirtiéndose en uno de los temas más comentados por los seguidores del reality.

En medio de la controversia, el influencer Valentino Lázaro, que aspiró a participar en la edición 2025 de La casa de los famosos Colombia, decidió compartir su perspectiva sobre el tema a través de sus redes sociales.

Según detalló, Hugo, el hombre en el centro de la disputa, es una persona que se caracteriza por su estilo de vida ostentoso y despreocupado.

Valentino lo describió como alguien “rico, callejero y vago”, y afirmó que Hugo tiene la costumbre de organizar viajes en los que invita a numerosas personas.

“Hugo es así, él es de los que hace viajes a Guatapé y me dice que lleve a todos los que quiera, así es la gente rica, que aparte es callejera y vaga… Entonces Laura tuvo un cuento con Hugo, el caso es que él viajó a Brasil y se llevó media Colombia y le dijo a las amigas que llevaran amigas“, dijo Valentino en un live de Tiktok.

En medio de su intervención, el creador de contenido aseguró que no está defendiendo a ninguna de las implicadas, sin embargo, confesó que ha convivido varias veces con Karina y su hija en viajes.

“Yo no estoy defendiendo a Karina ni a Laura, estoy contando la historia y es que de hecho yo hice un viaje con Karina y la hija a Guatapé con amigos míos, y nos hicimos mascarillas, tomamos vino y jugamos parqués… es que la gente qué cree, si a usted le ha tocado dar beso para que le paguen es su problema", añadió el creador de contenido.

Sin embargo, Valentino asegura que no “mete las manos al fuego” por Karina, pues considera que ella si cometió un error.

“La Karina como que le coqueteaba al man cuando ya había terminado con Laura o antes, esa es la parte que no me sé y por eso no meto las manos al fuego, porque Karina no es ninguna santa y Laura tampoco”, añadió.

Aunque aclaró que no está defendiendo a Karina, si asegura que Laura se está aprovechando de la supuesta infidelidad para generar drama con el que se ganó su entrada al reality.

“El caso es que en ese viaje hubo como 15 personas, Karina no es santa de mi devoción, Laura tampoco, pero hay algo que está claro y es que Laura entró apalancándose de la otra”, añadió el influencer.

Valentino asegura que las posibilidades de que hubiera pasado algo entre el exprometido de Laura y Karina son válidas, sin embargo, confesó estar seguro de que durante ese viaje a Brasil no pasó nada entre ellos y que lo puede soportar con unas capturas de pantalla que tiene en su poder.

“En este viaje del que ella habla fueron como 15 personas, y en ese viaje si fueron de amigo y me consta, y les voy a mostrar los pantallazos en un live, lo que haya pasado cuando el man estaba soltero, no lo sé… que Karina es santa, no creo, que Laura es una colgada, sí creo, que hay gente que lo invita a uno a fiestas solo por ser amigo, también lo creo” concluyó el influencer.