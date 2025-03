José Rodríguez tildó de “tóxica” la relación que tiene Norma Nivia con ‘Peluche’ en ‘La casa de los famosos’

José Rodríguez afirmó que cambió su opinión sobre el amorío que tienen Norma Nivia y 'Peluche' en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

José Rodríguez, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, se refirió a lo que en realidad piensa del romance que inició su amigo e integrante de ‘Los lavaplatos’, Mateo Varela, dentro del programa con su compañera Norma Nivia.

Según “el chico reality”, durante la competencia no pudo expresar abiertamente su opinión al respecto, debido a que “Peluche” impedía ahondar en el tema. No obstante, ya fuera del concurso, el caleño reafirmó su punto de vista sobre la modelo tolimense: “Siento que la relación está un poco tóxica”.

Durante entrevista con el programa radial El mañanero, de La Mega, el entrenador fitness de origen vallecaucano explicó las razones por las que nunca atacó de frente a Norma Nivia dentro de la competencia, pues aseguró que ella, desde un inicio, estuvo en su radar y la quiso nominar varias veces. Sin embargo, se reservó esta acción para no crear discordia entre el equipo Agua, menos con su grupo llamado ‘Los lavaplatos’.

“Mateo es mi brother, lo aprecio mucho... Yo le dije y está grabado: ‘No nominó a Norma, porque tú eres mi brother, por el respeto que hay entre nosotros’, pero yo siento que no sé... No puedo opinar mucho, porque él no nos contaba de eso, pero viendo ahora las redes sociales y un poco de lo que pasa al aire, sí veo que están muy inestables”, aclaró.

Fue en la dinámica de ‘Congelados’ que ingresó a la casa Melissa, la hermana de Mateo, que aprovechó el espacio para compartir un contundente mensaje con el paisa, su discurso mencionó José coincidió con lo que él también pensaba. “Hermanito, Mate, esto es un juego, recuerda. Te veo desenfocado, yo sé que acá tienes una relación, pero tú viniste a hacer otras cosas. Afuera hay momentos para el amor, si es verdadero, afuera hay otros momentos”.

Una de las relaciones que más ha causado revuelo en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, sin duda alguna, ha sido la que han protagonizado la actriz Norma Nivia y el modelo Mateo Varela, conocido como “Peluche”.

Si bien José Rodríguez también se dejó flechar en medio de la competencia en la que comenzó un romance con la también exparticipante del reality Yaya Muñoz, acercamiento que fue señalado por muchos como una estrategia, pues se afirmó que el modelo caleño ya había hecho jugadas similares en anteriores shows de telerrealidad en los que participó antes de llegar a La casa de los famosos Colombia 2.

En el caso de “Peluche” y Norma, para José la situación es diferente, ya que, incluso la misma hermana de Mateo le aconsejó poner fin a esta relación, alejarse de la modelo y esperar a conocerla mejor fuera del formato.

“Cuando entró Sebas fue celoso, no van como equipo. Entonces veo una relación que no sé si vaya a perdurar mucho, ojalá sí porque quiero la felicidad de mi brother, pero a veces no es, la hermana lo dijo claro”, añadió Rodríguez al tiempo que, recordó la escena de celos que el integrante de ‘los lavaplatos’ hizo cuando ingresó “el nuevo” Sebastián Arias al reality y, al igual que su hermana, afirmó que notaba ciertas inseguridades que Mateo no tenía antes de iniciar la competencia.

Por otra parte, José confesó que creía que era lo mejor, porque la relación de ellos, a diferencia de la de él con Yaya, no estaba “sumando” y es consciente de que “una relación siempre te debilita, tanto en el juego como en tu esencia”.

“Él no tiene derecho a opinar”, “jajaja lo que no va a durar mucho es lo suyo con Yaya”, “José habla desde la experiencia, él tuvo una relación con Yaya y hoy los dos están afuera”, “lo chistoso es que a Mateo le valió cero lo que dijo la hermano, menos le va importar lo que diga José”, “Norma sí lo ha tratado mal... Pero si él pasa eso por estar con ella, ahí él es quién debe trabajar sobre el merecimiento”, son algunas de las reacciones de los internautas a la opinión de José.