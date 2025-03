Famosa astróloga huye de la justicia tras recibir condena por ayudar a una mascota: debe pagar prisión y millonaria multa

Juliana Suaza, reconocida astróloga relató por qué está huyendo de la justicia - crédito @laredcaracol/Instagram y @julianasuazaoficial/Instagram

Juliana Suaza, reconocida astróloga que ha participado en diferentes programas de televisión con secciones de predicciones contó cómo terminó prófuga de la justicia tras recibir orden de detención y millonaria multa que tendrá que pagar por querer ayudar a mascota de una vecina.

Según la también vidente y médium, nunca se enteró del proceso judicial hasta el momento que le fue dictada la pena, razón por la huye mientras prepara su defensa, ya que, afirma no haber sido notificada ni citada a declarar antes de la condena.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Impóngasele a la señora Juliana Mercedes Suaza Sánchez sanción de arresto por el término de 5 días o hasta cuando la accionada de cumplimiento al fallo de tutela devolviendo el perro a su propietaria. Además, se le impuso una multa de 10 salarios mínimos equivalente a más de 14 millones de pesos”, este es el fallo interpuesto a Juliana Suaza y por el que está siendo buscada por la Dijín, ya que, la astróloga tenía un plazo de 48 horas para dar cumplimiento a la orden; sin embargo, optó por abandonar su lugar de residencia en Bogotá, alegando que teme por su vida.

Juliana Suaza habló del calvario que vive luego de darle una mano a su vecina con el cuidado de una mascota - crédito @laredcaracol/Instagram

El infierno para la vidente empezó cuando decidió seguir su instinto proyector y el amor que siente por los animales; pues, de hecho, cuenta con una finca en la que da hogar y cuidado a varios animales abandonados entre los que se encuentran perros, gallos y aves. No obstante, en este caso, se ofreció a colaborar con la tenencia, salud y bienes de la mascota de una vecina que presentaba problemas de sanitarios.

“Soy una prófuga de la justicia. En este momento tengo una orden de captura, es una orden de retención que está en manos de la Dijín, no es justo. O sea, esto no es justo. No es justo que después de todo esto deba pagar cárcel y hacer un pago económico”, explicó la médium al programa de entretenimiento La Red de Caracol Televisión que la entrevistó en el sitio en el que se esconde.

De acuerdo con lo que detalló Juliana, a la misma torre de apartamentos en la que ella vivía en la capital colombiana, llegó una familia de origen venezolano con la que estableció relación gracias a que ella conecta con los animales. La especial conexión que tuvo Suaza con Milo, el perro de sus nuevos vecinos generó confianza entre ambas familias y terminaron pidiéndole el favor de cuidarlo, inicialmente por dos días y luego hasta un año.

Juliana Suaza, famosa vidente, recibió orden de detención y millonaria multa económica por brindarle ayuda a mascota de una vecina - crédito @laredcaracol/Instagram

Esta situación se convirtió en un hecho repetitivo, pero, se complicó, luego de que, los periodos en los que le dejaban la mascota a cargo de la vidente se extendieron cada vez, y Juliana se empezó a encariñar del animal, al punto que le comenzó a pagar tratamientos veterinarios.

“Empezó a durar un lapso de 3 días, luego 4 días, después una semana, luego 2 semanas seguidas, luego un mes. Yo era responsable de la manutención, del baño del animal, las vacunas. Iba, lo recogía, se lo llevaba 15 días, el lapso máximo de un mes y volvía lo dejaba y ya lo dejaba por el lapso hasta de un año. De un año, pero cada vez que se lo llevaba me lo traía en malas condiciones de salud. Ya llegó un momento en el cual el estado de salud en el que me lo trajo fue deplorable. Se lo llevó menos de un mes y me lo trajo la boca totalmente infectada, el hocico infectado, tocó retirarle siete piezas dentales, parálisis facial, tenía medio lado de su carita. Paralizado”, explicó Juliana que sustentó su versión con soportes del historial clínico y facturas por los gastos médicos de Milo.

Esta es la razón por la que Juliana Suaza podría ir a la cárcel

Para garantizar la calidad de vida de la mascota que sus vecinos dejaban bajo su cuidado, la astróloga que ha contado con secciones en La Red, Lo sé Todo, La Corona TV y Bravíssimo, decidió tomar el poder de Milo y no regresarlo a sus dueños, puesto que se cansó de la situación de tener que verlo en malas condiciones cada vez que le era encargado. Razón por la que inició un rifirrafe con los propietarios que afirma la han intimidado y amenazado.

Juliana Suaza, astróloga que huye de la justicia participó en varios programas de televisión colombiana con sus predicciones - crédito @julianasuazaoficial/Instagram

“A mí mi finca llegaban motos, llegaban personas en carros, me he sentido vigilada. La propietaria del perro interpuso una tutela contra Juliana, pero el juzgado promiscuo de Tena, Cundinamarca, la declaró improcedente en primera instancia. Ella me acusa a mí de abuso de confianza; es decir, yo le robé un animal. Que eso le ha causado daño psicológico”.

Sin saberlo, Suaza fue demanda y asegura que nunca le informaron del proceso ni por correo, llamada o carta a su domicilio.

Luego del fallo en primera instancia en el que se declaró improcedente la tutela interpuesta en contra de Juliana, la dueña del perro hizo uso del recurso de impugnación ante un nuevo juzgado en el municipio de La Mesa en Cundinamarca. Desde ese momento, asegura Juliana, comenzó a sufrir asedio y persecución.

No obstante, la juez civil del circuito de La Mesa, Cundinamarca, falló en contra Juliana y resolvió: primero, revocar la sentencia de 11 de septiembre de 2024 proferida por el juzgado promiscuo municipal de Tena, Cundinamarca y ordenó a la astróloga devolver al canino en un plazo de 48 horas.

La anterior sentencia no pudo ser cumplida por Juliana debido a que según su versión, el animal se escapó de la finca en la que lo resguardaba y esta acción se tomó como desacato a la orden constitucional.

Como consecuencia a lo anterior, Suaza recibió sanciones que incluyen pagó de indemnización económica y retención intramural hasta que el animal aparezca.