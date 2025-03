Quién es Carlos Lehder, el excapo del cartel de Medellín que volvió a Colombia y fue detenido por las autoridades

El excapo de 74 años fue retenido por Migración Colombia- crédito Policía Nacional

El 28 de marzo de 2025, Carlos Lehder, uno de los fundadores del cartel de Medellín, aterrizó en Bogotá en un vuelo comercial procedente de Frankfurt, Alemania. Migración Colombia recibió al hombre de 74 años con una orden de captura por los delitos de tráfico de armas y narcotráfico.

“Migración Colombia dejó a disposición de la Policía a Carlos Enrique Lehder Rivas, ex cabecilla del cartel de Medellín. Lehder Rivas, quien llegó al país proveniente de Frankfurt, presentaba en nuestros sistemas de información una orden de captura vigente”, señaló Migración en su cuenta en la red social X.

De ser hallado culpable, Lehder Rivas tendría que pagar una condena de 24 años. Sin embargo, Sondra McCollins, abogada del exnarcotraficante, aseguró que antes de viajar a Colombia habían corroborado que el colombo-alemán no tenía ningún tipo de deuda en el país, lo que habría sido confirmado por la Fiscalía General de la Nación.

Carlos Lehder tendría que pagar una condena de más de 20 años por los delitos de tráfico de armas y narcotráfico - crédito Migración Colombia

“Si es cierto que lo tienen retenido, debe estar mostrando la certificación en donde consta que Carlos Enrique Lehder Rivas no aparece en registro de vinculación a procesos penales”, aseguró McCollins a El Tiempo.

Para confirmar que el excapo no tenía ningún proceso penal activo con la justicia colombiana y “con el fin de salvaguardar el derecho fundamental de habeas data de terceros, se efectuó consulta, utilizando como criterio de búsqueda los datos exactos aportados en la solicitud con el nombre de CARLOS ENRIQUE LEHDER RIVAS y documento de identidad No. 19.082.128, NO aparecen registros de vinculación a procesos penales”, señaló el documento de la Fiscalía.

A pesar de las pruebas, el extraditado narcotraficante, que cumplió una pena de prisión de más de tres décadas en Estados Unidos, “quedó capturado y está siendo llevado a la sede de la Dijín. Le salió una notificación de una condena de 24 años”, dijo una fuente de la Policía Nacional al medio citado.

¿Quién es Carlos Lehder?

Carlos Lehder fue el primer narcotraficante extraditado a Estados Unidos - crédito Colprensa

Carlos Enrique Lehder Rivas, oriundo de Armenia, Quindío, además de ser uno de los fundadores del Cartel de Medellín en los años ochenta y ser vital en la construcción del imperio del narcotráfico de Pablo Escobar, jugó un rol clave en la creación de las rutas del tráfico de cocaína.

Incluso, fue el responsable de planear la operación que cubría la ruta de exportación de cocaína desde Bolivia y Colombia, específicamente, a su isla Cayo Norman, donde tenía pistas de vuelo en las que despegaban los aviones repletos de droga a Canadá y Estados Unidos.

Asimismo, habría tenido participación en el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, que abogó por la investigación que rodeaba al Cartel de Medellín

“La razón por la cual continué sumergiéndome en el narcotráfico fue, mayormente, una amalgama de situaciones y una falta de moral en mi corazón. No tenía la fuerza de voluntad que tenían la mayoría de colombianos de salir a trabajar honestamente todos los días. Sí, fui un bandido”, dijo durante una entrevista con W Radio.

Carlos Lehder también fue el primer gran capo en ser extraditado, en un momento en el que la reglamentación de este mecanismo le costó a Colombia cientos de víctimas.

Carlos Lehder fue uno de los hombres más cercanos a Pablo Escobar - crédito Colprensa

El 4 de febrero de 1987 llegó a Estados Unidos donde fue sentenciado a cadena perpetua (137 años). A pesar de la dura condena en su contra, llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense, para testificar y entregar información en contra del dictador panameño Manuel Antonio Noriega.

De esa forma, consiguió rebajar su pena a tres décadas, por lo que el 15 de junio de 2020 recobró su libertad y fue expulsado de territorio norteamericano. Desde ese año está viviendo en Alemania, el país de su padre, un antiguo espía nazi. Sin embargo, le había pedido al expresidente Juan Manuel Santos que le ayudara a ser repatriado. Según una carta que mandó a la Casa de Nariño, “quería morir en Colombia”.