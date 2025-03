María Cecilia Botero contó por qué ama su soltería y recordó a su expareja, Mauricio Figueroa: “No quería vivir con nadie”

La famosa contó detalles de su vida sentimental - crédito Colprensa

La actriz y presentadora antioqueña María Cecilia Botero, conocida por su destacada trayectoria en la pantalla chica, compartió su visión sobre la vida en soltería y la felicidad que encuentra en esta etapa de su vida.

La artista concedió una entrevista a Geniales y mayores con Vanessa de la Torre, en la que explicó que no le hace falta un hombre para ser feliz, al asegurar que disfruta plenamente de su independencia y de ser dueña de su propio espacio, sin interés en volver a establecer una relación sentimental.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Botero reflexionó sobre su decisión de no buscar una nueva pareja, afirmando que su bienestar personal y su autonomía son ahora sus prioridades.

Maria Cecilia Botero afirmó Mauricio Figueroa fue su "hombre ideal" - crédito cortesía Canal RCN

“Estoy casi segura de que no me voy a volver a enamorar ni quiero volver a tener pareja, porque soy tan feliz sola, dueña total de mi vida, de mi espacio, de mis risas, de mi todo”, expresó la actriz en la entrevista.

Botero también habló sobre su experiencia en las relaciones de pareja, destacando la importancia de respetar los espacios individuales.

Asimismo, la actriz recordó su relación de dos décadas con el también actor Mauricio Figueroa, que participó recientemente en el programa La Casa de los Famosos y tuvo que salir por problemas de salud, al indicar que era su hombre ideal.

Según detalló la actriz, con él logró mantener una relación duradera gracias a que nunca convivieron ni sintieron la necesidad de casarse. “Era la relación ideal: él tenía su espacio y yo el mío. No quería vivir con nadie, y por eso duramos tanto tiempo. ”, relató Botero. Para ella, la convivencia puede ser un desafío en las relaciones, y la clave de su éxito con Stivel fue precisamente la independencia que ambos mantuvieron durante esos años.

Este enfoque le permitió disfrutar de una relación basada en el respeto mutuo y la libertad personal, sin las presiones que a menudo acompañan a la vida en pareja.

La actriz aseguró que ahora disfruta su soltería y soledad - crédito Colprensa

La actriz reveló detalles de su relación con el argentino David Stivel, que murió como consecuencia del cáncer en 1992. “Llega un momento en el que simplemente ya, hasta aquí fue”, afirmó.

“Lo que viví con David fue algo tan único. Era un amor tan completo y es un amor que no se acabó, no se gastó, no hubo tiempo, porque se murió. Si no se hubiera muerto, el amor se va desgastando, las peleas y los desencuentros, con la edad, con la rutina, con muchas cosas, pero con David no hubo tiempo”, contó.

Otro tema que abordó la actriz fue el cambio en las prioridades y necesidades con el paso del tiempo, particularmente en lo relacionado con la vida íntima.

Botero explicó que, aunque en el pasado este aspecto pudo haber sido importante, en la actualidad no ocupa un lugar relevante en su vida. “El deseo simplemente desapareció sin que lo buscara o lo sintiera como una pérdida”, afirmó la actriz, mostrando una perspectiva honesta y reflexiva sobre cómo las personas pueden redefinir su felicidad y plenitud en diferentes etapas de la vida.

La trayectoria de María Cecilia Botero en<i> </i>la televisión colombiana

Nacida el 13 de mayo de 1955 en Medellín, María Cecilia Botero ha dedicado más de cinco décadas al arte, consolidándose como una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión, el cine y el teatro en el país.

María Cecilia Botero es una de las actrices de la televisión más recordadas de la pantalla chica - crédito cortesía Canal Capital

Desde su debut en 1971, ha interpretado una amplia variedad de personajes, como Nuevo rico, nuevo pobre, La pezuña del diablo, Caballo viejo, Hilo de sangre azul, Secretos de familia, entre otras, dejando una huella significativa en la cultura nacional. Su versatilidad y talento la han convertido en un referente del entretenimiento en el país, ganándose el cariño del público y el respeto de sus colegas.