Juan Diego Alvira estuvo cerca de la muerte por culpa de las fuertes lluvias que desataron el caos en Medellín

Un momento de gran tensión vivió el reconocido periodista colombiano Juan Diego Alvira mientras grababa un video promocional en la ciudad de Medellín. Según informó W Radio, un rayo cayó a escasos metros de donde se encontraba el comunicador, generando un fuerte estruendo que lo obligó a buscar refugio de inmediato.

Este fenómeno natural causó un gran susto en Alvira y su equipo de trabajo. Afortunadamente, el comunicador no sufrió lesiones físicas, aunque el impacto emocional fue evidente.

Su momento cercano a la muerte generó todo tipo de comentarios entre los internautas en redes sociales, sus seguidores reaccionaron de forma jocosa a la reacción de ibaguereño.

“Pero no cumplió lo que dijo... ¡No se quedó quieto!... Y solo porque cayó una chispita!!! Se asusta por nada”; “No lo quieren en ningún lado, hahahaha”. “Juan d. se hizo chichiiiiiii”, fueron algunos de los comentarios.

Varios usuarios explicaron que el periodista tuvo suerte, ya que la fuerte tormenta eléctrica que se registró en la capital del departamento de Antioquia dejó graves daños y varios heridos.

“Tengo entendido que Medellín es una de las ciudades donde más caen rayos en el mundo”; “Paradógicamente obtuvo una toma mil veces mejor”; “Ese es mucho imbécil, cómo se va a exponer de esa manera, Pudo haber sufrido una grave afectación”, destacaron los usuarios.

A pesar de los buenos comentarios, los detractores del periodista aprovecharon para criticar su estilo periodístico y su postura con respecto al mandato del presidente de la República, Gustavo Petro.

“La vida casi que lo castiga (a Juan Diego Alvira) por andar hablando pura paja en contra del Gobierno”. Eso es una advertencia del cielo, se salvó de chepa.😬😬😬😬Petro mando ese rayo para que no digan más mentiras “Titular: rayo petrista ataca a periodistas de la W”.

Juan Diego Alvira y el motivo detrás de su salida de Noticias Caracol

El periodista ibaguereño de 47 años, Juan Diego Alvira abrió su corazón para hablar sobre su repentina salida de Caracol Televisión en 2022 y los motivos detrás de su renuncia.

Alvira aseguró que uno de los factores que influenció su salida de la pantalla chica nacional fue su relación con el entonces director del noticiero, Juan Roberto Vargas, con el que nunca hubo un acercamiento más allá de lo laboral.

“Le dije al entonces director Juan Roberto Vargas, nosotros nunca tuvimos una muy buena relación. Era una cosa de respeto mutuo, pero no éramos los grandes amigos y a él ni le interesaba”, explicó en entrevista con Tropicana.

Según relató, el grupo con el que se relacionaba su antiguo jefe y el ego que se maneja en los medios de comunicación lo instaron a tomar la dura decisión de retirarse de Noticias Caracol tras muchos años haciendo periodismo.

“Los directores, no siempre, no siempre están rodeados de gente mejor que ellos. Si no lo contrario, entonces, pues para ellos lucirse, para ellos figurar. Hay muchos egos en este medio. Entonces, yo llegué y dije, me tengo que ir, me voy, subí, temblaba, me acuerdo, yo sudaba, yo pucha por dentro, estaba y dije, me voy y no sé qué. Como no teníamos buena relación me dijo. Hasta luego, hasta luego”.

Incluso, Alvira recordó una conversación que tuvo con Vargas en la que le comunicó de manera expresa que no tenía ningún tipo de interés en trabajar con él, por lo que sabía que sus días dentro del noticiero estaban contados.

“Desde el primer momento que a él lo nombraron director, nunca quiso trabajar conmigo. Y me lo dijo una vez. Entonces, yo sabía que esa era una decisión irreversible”, explicó al medio citado.