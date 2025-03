Carlos Lehder fue capturado en el aeropuerto de Bogotá, tendría pendiente una condena de más de 20 años

Lehder fue dejado en libertad en 2020 - crédito Colprensa

Durante el auge de la guerra entre el cartel de Medellín y el Estado colombiano, uno de los primeros golpes dados por el Gobierno nacional fue la captura y extradición de Carlos Lehder, colombo-alemán que fue uno de los fundadores de la estructura criminal junto con Pablo Escobar.

Durante más de 30 años, Lehder estuvo en una prisión de Estados Unidos, hasta que en 2020 fue dejado en libertado y se radicó en Europa, alejado del país latinoamericano; sin embargo, el 28 de marzo de 2025 se confirmó que había regresado al país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Después de estar durante varios minutos en poder de Migración Colombia, el excapo fue puesto a disposición de la Policía Nacional.

“@MigracionCol dejó a disposición de la @PoliciaColombia a Carlos Enrique Lehder Rivas, ex cabecilla del cartel de Medellín. Lehder Rivas, quien llegó al país proveniente de Frankfurt, presentaba en nuestros sistemas de información una orden de captura vigente”, informó Migración Colombia.

Carlos Lehder llegó a Colombia el 28 de marzo - crédito Colprensa

De acuerdo con Blu Radio, el colombo-alemán no tendría procesos abiertos en Colombia, sino que se trataría de una orden de captura internacional, ya que fue entregado a la Interpol, una agencia policial que lucha contra la delincuencia a nivel mundial.

Sin embargo, el director de la Policía Nacional, el brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán, informó desde su cuenta de X que están revisando la situación judicial de Carlos Lehder.

“Verificamos situación judicial de Lehder. En estos momentos estamos trasladando a una unidad policial de Bogotá al otrora capo del extinto cartel de Medellín, Carlos Lehder Rivas, para verificar su situación judicial en Colombia”.

El excapo de 74 años fue entregado a la Interpol - crédito Policía Nacional

Sobre los antecedentes de Lehder en Colombia, la Fiscalía General de la Nación expuso un documento, que le habría sido entregado el 10 de marzo a la defensa del exnarco, en el que se confirmó que la entidad no tenía ningún proceso abierto en contra del nacido en Armenia.

Algo que no fue tenido en cuenta por la defensa de Lehder es que la Fiscalía General de la Nación indicó que este documento no indicaba que no tuviera ningún proceso abierto a nivel nacional, ya que eso debía ser corroborado por la Policía Nacional, que es lo que se registró tras la llegada de Lehder al país.

De acuerdo con El Tiempo, el hombre de 74 años está siendo trasladado hasta la sede principal de la Dijín en Bogotá, en donde se confirmará la validez de una condena de 24 años que estaría vigente por porte ilegal de armas y narcotráfico

El excapo no tiene procesos abiertos ante la fiscalía - crédito Fiscalía General de la Nación

En diálogo con el medio citado, la abogada de Carlos Lehder, Sondra McCollins, había indicado que el colombo alemán no tenía ningún tipo de deuda pendiente en el país, por lo que confiaba en que sería liberado de manera inmediata por parte de Migración Colombia.

“Si es cierto que lo tienen retenido, debe estar mostrando la certificación en donde consta que Carlos Enrique Lehder Rivas no aparece en registro de vinculación a procesos penales”, aseguró McCollins al medio citado.

La jurista indicó que la familia de Lehder no tenía conocimiento del viaje y que después de 40 años sin estar en el territorio colombiano, el excapo se siente seguro de no tener ningún tipo de proceso activo. Por último, McCollins indicó que todos los casos de lesa humanidad correspondían a Pablo Escobar, no a su cliente.

Lo último que se había conocido sobre el excapo se registró durante la presentación de su libro Vida y muerte del cartel de Medellín, en el que expuso varios secretos del cartel de Medellín y Pablo Escobar, entre ellos la financiación del narco en la toma del Palacio de Justicia, la traición que provocó que fuera capturado y su vida en prisión.