Estudio define si pueden o no hacerles desbloquear celulares y computadores a viajeros para entrar a Estados Unidos

Con Donald Trump en el poder, se han presentado endurecimientos de las medidas migratorias en Estados Unidos. Por eso, se han presentado preocupaciones en los viajeros, y una de esas es la privacidad de los dispositivos personales de quienes viajan a ese país.

De hecho, se ha conocido que en algunos casos, las autoridades fronterizas han solicitado el acceso a celulares y computadoras portátiles, lo que genera dudas sobre los derechos de quienes ingresan al país.

Una de las inquietudes más frecuentes es si los agentes de inmigración pueden exigir el desbloqueo de dispositivos electrónicos al momento del ingreso.

En algunos casos, se han reportado situaciones donde la información privada de los viajeros ha sido revisada, incluyendo su actividad en redes sociales.

Al respecto, citada por un informe de La FM., la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (Aclu, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado detallando bajo qué circunstancias los agentes fronterizos tienen la facultad de inspeccionar dispositivos personales.

Qué dice la Aclu

Según la Aclu, el Gobierno de EE.UU. sostiene que las protecciones de la Cuarta Enmienda, que prohíben registros sin orden judicial, no aplican en la frontera. Así lo determina la entidad defensores de los derechos:

“El gobierno argumenta que la Cuarta Enmienda protege la información que guardas en tu escritorio, pero no la que guardas en línea, como correos electrónicos o fotos antiguas”.

Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) tienen autoridad para inspeccionar dispositivos electrónicos sin necesidad de sospecha de delito. Aunque los viajeros pueden manifestar su desacuerdo con la revisión, esto no impide que sus dispositivos sean retenidos.

En algunos casos, la CBP realiza una “búsqueda básica” en el mismo punto de entrada, mientras que en otros lleva a cabo una inspección más avanzada, que implica descargar el contenido del dispositivo para su análisis. Desde 2018, las autoridades no están obligadas a devolver los dispositivos antes de que el viajero abandone el aeropuerto o el punto de entrada, y pueden retenerlos por cinco días, con posibilidad de extender el plazo, según publicó también La FM.

“El gobierno se arroga la autoridad de registrar todos los dispositivos electrónicos en la frontera, independientemente de tu situación legal en el país o de si tienen motivos para sospechar que has cometido un delito. Puedes declarar que no das tu consentimiento a ese registro, pero desgraciadamente eso no impedirá que el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) se lleve tu teléfono”, indica el estudio.

En ese sentido, el impacto de estas inspecciones varía según el estatus migratorio del viajero.

Los ciudadanos estadounidenses no pueden ser impedidos de ingresar al país, pero si se niegan a desbloquear sus dispositivos, estos podrían ser confiscados por un periodo indefinido.

Los residentes permanentes tampoco pueden perder su estatus sin un proceso legal, aunque sus dispositivos también pueden ser retenidos.

Quienes viajan con visa o bajo un programa de exención de visa podrían ser negados en la frontera si no permiten la inspección de sus dispositivos.



Pero para reducir riesgos, según afirmó la Aclu a través de su informe detallado, recomienda que, en caso de acceder a la solicitud de desbloqueo, los viajeros ingresen sus contraseñas en lugar de proporcionarlas directamente a los agentes, evitando que sean almacenadas en bases de datos gubernamentales.

Consejos para proteger la privacidad

Para minimizar el impacto de estas revisiones, la entidad sugiere:

Viajar con la menor cantidad de dispositivos y datos posible.

Utilizar equipos exclusivos para viajes.

Almacenar información sensible en la nube en lugar del dispositivo.

Apagar los dispositivos antes de cruzar la frontera y activar el modo avión para restringir el acceso a datos en línea.



Finalmente, recomendaron ingresar de manera autónoma las credenciales de los equipos. “No obstante, tanto si es usted ciudadano como si no, siempre recomendamos que introduzca usted mismo la contraseña en lugar de divulgarla a un agente del CBP. Puede que le pidan que la comparta, pero es una precaución que vale la pena tomar. Si entrega su contraseña, es probable que acabe en una base de datos gubernamental, así que cámbiela en cuanto tenga la oportunidad y asegúrese de no volver a utilizar esa contraseña para ninguna otra cuenta”.