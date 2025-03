Jugador de la selección Colombia Sub-17 afirmó que se dedica al fútbol por prescripción médica: su primer gol fue un autogol

La selección Colombia sub-17 será local en el Sudamericano de la categoría en Cartagena y Montería, a partir del 27 de marzo - crédito FCF

Kevin Angulo es el nombre del joven delantero de la selección Colombia Sub-17 que, con sus compañeros, está concentrado en Montería, Córdoba, previo a debut del equipo en el Sudamericano Sub-17 en el que la tricolor enfrentará a Chile.

El futbolista del América de Cali relató cómo, a raíz de una recomendación médica, buscó, uno tras otro, su deporte ideal, hasta que se encontró con el fútbol y desde entonces su vida cambió radicalmente.

“Yo inicio a jugar fútbol porque me dijeron que era muy hiperactivo. Entonces me dijeron que tenía que hacer deporte. Probaron primero con natación y la primera vez que entré no me gustó, me quería salir de una vez. En atletismo me dijeron que me quedara, pero yo dije que no era lo mío. Y ya cuando entré al fútbol me veía muy contento y seguro de mí mismo, me sentía yo”, relató en entrevista dada a Noticias Caracol en una visita de medios al entrenamiento del conjunto colombiano.

El primer e inolvidable gol

Angulo fue convocado para el campeonato - crédito Selección Colombia

Pero su debut no fue el esperado: en su primer partido Angulo, anotó un gol que celebró con tanta alegría que fue corriendo hasta donde su papá, que le explicó que había acabado de anotar en propia meta.

“Yo no sabía para dónde atacar ni para dónde defender y yo cogí el balón y enganché de una y ¡pum! autogol. Fui, corrí donde mi papá y lo celebré. Ya no hago más autogoles, eso no es fácil”, dijo con algo de risa.

Colombia debuta en el Suramericano Sub-17

Para las 19:00 quedó programado el partido Colombia-Chile en el Estadio Jaraguay, de Montería. En etapa de preparación, en dos partidos amistosos jugados en Chile, Colombia ganó. Ese es uno de los tantos detalles que configuran el optimismo del equipo y el cuerpo técnico para este partido.