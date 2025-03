Adriana Lucía aclaró si se arrepiente de sus comentarios sobre política en redes sociales: “Mis pensamientos han sido honestos”

La cantante reflexionó sobre publicaciones que generaron controversias en redes sociales - crédito @adrianalucia/Instagram

La cantante y compositora Adriana Lucía tiene más de dos décadas en la música, durante las cuales ha interpretado géneros como cumbia, porro, tropipop y vallenato.

Ha sido reconocida con múltiples premios, incluyendo el Latin Grammy y los Premios Heat Latin Music Awards. En 2017, celebró sus 20 años de carrera con el lanzamiento del álbum Porrock, que le valió una nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Fusión Tropical.

Además de su carrera musical, Adriana Lucía ha sido una figura que opina sobre la política colombiana. Durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, expresó públicamente su apoyo al candidato, lo que generó una ola de críticas y amenazas en redes sociales.

La artista cordobesa habló de los malentendidos causados por sus comentarios políticos - crédito @adrianalucia/Instagram

La artista enfrentó amenazas de muerte y tensiones familiares debido a su postura política. Sin embargo, con el tiempo también ha manifestado desacuerdos con acciones del gobierno de Petro. Por ejemplo, criticó al presidente por su reacción a un cántico en su contra durante el evento deportivo Giro de Rigo, calificándola como “absurda e innecesaria”.

Asimismo, ha expresado su preocupación por la situación de los líderes sociales en Colombia, lamentando la persistencia de masacres y otros actos de violencia que afectan al país.

La cantante aseguró que sus opiniones políticas nacen desde la honestidad y el corazón - crédito @adrianalucia/Instagram

En diálogo con Infobae Colombia, la cantante reflexionó sobre los comentarios políticos que ha realizado en redes sociales, admitiendo que hay cosas que preferiría no haber dicho debido a las interpretaciones que generaron.

“Si me preguntas de qué hay cosas de las que me arrepiento, sí. Sí, hay cosas que dije que prefiero no haber dicho. No porque me arrepienta de lo que pienso, sino por la interpretación, porque cuando uno suelta una cosa, uno está atado a lo que el otro quiere entender. Entonces, hay cosas que dije, sí, pero ya no hay palabra de vuelta, ya no hay nada. Pero de mis visiones y posturas, no. No, de eso no me arrepiento”, expresó.

Sin embargo, la cantante cordobesa dejó claro que no se arrepiente de sus visiones y posturas, las cuales considera honestas y nacidas desde el corazón. Además, destacó que lo volvería a hacer si es necesario.

Adriana Lucía defendió sus visiones políticas - crédito @isazaenlacasa/@adrianalucia/Instagram

“Por supuesto. Por supuesto, volvería. Es que yo siento que toca diferenciar una cosa. Una cosa es ser partidista. (...) Como creyente, puedo decir que Dios conoce mi corazón, sabe mi motivación y sabe profundamente, y yo sé profundamente, que aunque cueste creerlo en este país o en este mundo donde muchas cosas tienen precio y donde a muchas personas les cueste creer que uno pueda ser autónomo para pensar, pues mis pensamientos han sido honestos y desde el corazón, desde mi honestidad”, añadió la artista.

Después de 8 años, Adriana Lucía lanzó su álbum homónimo

El más reciente proyecto musical de Adriana Lucía, titulado con su propio nombre, se ha convertido en una declaración artística que refleja las múltiples facetas de su vida y carrera.

En diálogo con Infobae Colombia, contó que este álbum es una recopilación de sonidos y experiencias que han marcado su trayectoria, desde su infancia en El Carito, Córdoba, hasta su consolidación como una de las voces más representativas de la música colombiana.

Adriana Lucía presenta su evolución artística en un álbum inspirado por sus raíces y experiencia musical - crédito cortesía Paola España

“Ya encontré un sonido que soy y que quiero y se relaciona mucho con mis shows en vivo. Siento que ese sonido lo encontré tocando con la banda en vivo, ese es el formato que soy yo y esta vez decidí usar ese sonido para llevarlo en el álbum (...) Es que yo soy El Carito totalmente. Y soy una costeña muy acachacada porque yo amo Bogotá y he formado mi visión en esta ciudad donde llevo tantos años viviendo, pero yo soy Adriana Lucía, la nacida en El Carito. El Carito es mi fuente, es mi columna vertebral. Es El Carito, es mi estructura. Y a medida que pasan los años, creo que me parezco más al Carito”, explicó la artista.

Con diez canciones que abarcan géneros como el vallenato, el porro, la champeta y la cumbia, la artista busca capturar la esencia de su identidad y su conexión con las raíces culturales del país.

Este trabajo discográfico incluye temas como Amor pa’ toda la vida, Te lo digo en cumbia y Quisiera olvidarme de ti, además de colaboraciones como Mi Vida Entera junto a su hermana Martina La Peligrosa. También sorprendió con La Candela, un homenaje a la cantante Totó La Momposina.

Adriana Lucía lanzó su álbum que celebra las facetas de su vida con vallenato, cumbia y colaboraciones - crédito cortesía Paola España

En su nuevo álbum, la artista no solo se enfoca en los sonidos tradicionales, sino que también incorpora elementos innovadores y experimentales. Según explicó en diálogo con este medio, este proyecto representa todas las etapas de su vida, desde la adolescente soñadora hasta la mujer madura que ha encontrado su propio sonido.

“Precisamente ese nombre lo llevo porque siento que es un reflejo exacto de todas las etapas de mi vida. Ahí está la adolescente soñadora, experta. También está esa parte mía, la rebelde buscando, haciendo algo totalmente experimental en los sonidos. También está esta parte de mí, más franca, que dice: ‘Esto es lo que yo soy’”, dijo durante la entrevista.

“Pero, en esta etapa de la vida, puedo mirar con madurez y decir: ‘Todo esto soy yo.’ Incluso lo que pensé que no era yo, ya es tan mío, que esos sonidos también me pertenecen. Entonces, podría decir que Adriana Lucía, el álbum, es una declaración artística de mi vida, de lo que soy”, afirmó la cantante, destacando que su nuevo trabajo discográfico es un reflejo de su evolución personal y profesional.