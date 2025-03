Taxista intentó auxiliar a su pasajera, pero murió atropellado en vía del Atlántico: “Lo dejó tirado como un perro”, dijo la madre del conductor

En redes se compartieron varias fotos de cómo quedó el taxi del hombre de 33 años que murió tras ser arrollado a la altura de la entrada del corregimiento de Pital de Megua, jurisdicción del municipio de Baranoa, Atlántico - crédito redes sociales

En un trágico suceso ocurrido en la madrugada del domingo 23 de marzo, un taxista identificado como José Gabriel Escorcia Insignares, de 33 años, perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo pesado en la vía de La Cordialidad, a la altura del kilómetro 99, en el municipio de Baranoa, Atlántico.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 4:30 a. m., cuando el conductor intentaba prestar ayuda a una pasajera que viajaba en la parte trasera del taxi.

El incidente se produjo mientras Escorcia Insignares se desplazaba desde Sabanalarga hacia Barranquilla. En un punto cercano a varios restaurantes, el taxista detuvo el vehículo tras percatarse de que una de sus pasajeras, que iba sentada en la parte trasera, aseguró sentirse mareada, explicó El Heraldo.

Ante esta situación, el taxista decidió detenerse para asistirla, respondiendo tanto al llamado de la mujer como al de su pareja, que ocupaba el asiento del copiloto.

El joven había recogido a varias personas cuando iba de regreso junto a su pareja sentimental para Barranquilla - crédito redes sociales / Facebook

El accidente que cobró la vida de taxista en Baranoa

Al descender del taxi para abrir la puerta trasera izquierda y ayudar a la pasajera a salir del vehículo, Escorcia Insignares fue embestido por un camión tipo NPR de color blanco.

El impacto fue de tal magnitud que el cuerpo del taxista fue lanzado aproximadamente 30 metros desde el lugar donde se encontraba estacionado el taxi, identificado con las placas REH-593, que como se observa en las fotos que se conocieron a través de las redes sociales, quedó a un costado de la carretera, y en su carrocería se alcanza a apreciar la magnitud del choque, debido a que su costa izquierdo presentó abolladuras.

Testigos presenciales, entre ellos la pareja del conductor y la pasajera afectada, confirmaron que la muerte de Escorcia Insignares fue instantánea. Las autoridades de tránsito del Atlántico acudieron al lugar para atender la emergencia y recopilar información sobre lo sucedido.

Investigación en curso: mamá del taxista pidió justicia

La Policía del Atlántico informó que los hechos están siendo investigados por personal especializado de la Sijín y la Sipol, que se encargaron de realizar las primeras diligencias en el sitio del accidente. Aunque no se han revelado mayores detalles sobre las circunstancias exactas del atropello, las autoridades trabajan en esclarecer los móviles del caso.

Por este trágico suceso ocurrió que empañó la jornada dominical y de descanso por cuenta del puente festivo, las autoridades de tránsito reiteraron el llamado para que los actores viales transiten con precaución por la carreteras del departamento.

El accidente se reportó pasadas las 3:30 a. m. del domingo 23 de marzo de 2025 - crédito redes sociales

En diálogo con el periodista Alexander Ojito, que fue hasta la vivienda en donde residía el taxista junto a su compañera sentimental, en el barrio Las Malvinas, y allí junto a la compañera sentimental de José Gabriel Escorcia Insignares, que iba con él al momento de presentarse el siniestro, pidieron que se haga justicia y se de con el responsable, que huyó del lugar sin prestarle ayuda y “lo dejó tirado como un perro”, dijo la progenitora de José Gabriel.

“Yo le pido encarecidamente a esa persona que hizo eso con mi hijo que se entregue, mi hijo no fue ningún perro para que el me lo haya dejado tirado por allá. Es un sufrimiento grande el que me ha dejado a mí y mis nietecitos, porque era un padre que se esmeraba mucho por sus hijos. Le pido a esa persona que lo haga de corazón, que se entregue, si el lo arrolló, su deber era parar y socorrerlo”, indicó la mamá del conductor del taxi.

En tanto que la compañera sentimental de la víctima, y que presenció el accidente, añadió en entrevista con el mismo reportero que todo se dio por cuenta de un viaje que habían hecho hasta el sector de Campeche con el fin de llevar una mercancía. De regreso, y con el objetivo de hacerse unos pesos de más, José Gabriel recogió a varios pasajeros (tres mujeres, un niño y dos hombres en estado de alicoramiento).

Como uno de los hombres iba en estado de alicoramiento y tenía ganas de trasbocar, fue que el taxista decidió frenar y se orilló en la carretera. “Él se bajó del taxi (José Gabriel) para abrirle la puerta al muchacho que se iba vomitando y en eso lo atropelló el camión. Eso fue a las 3:45 de la madrugada, en sentido Baranoa - Barranquilla”, contó la pareja sentimental de la víctima.

La esposa del taxista aseguró que en vez de ayudarlos, fueron víctimas del hurto de dinero en efectivo y sus pertenencias por parte de otros viajeros y pobladores locales - crédito Facebook

Lo que más ha generado decepción en los familiares del conductor involucrado en el siniestro, es que a pesar de que varios buses y vehículos pasaron por el punto, sumado a la actitud deplorable del chofer del camión de no brindar ayuda, los demás hicieron lo mismo y algunos hasta aprovecharon la situación para ‘pescar en río revuelto’, y al final les hurtaron varias de sus pertenencias y dinero en efectivo.

“Al rato llegó un cuadrante y le manifesté lo sucedido, pero no hicieron nada. Le exigimos a las autoridades respuestas, porque la muerte de mi marido no puede quedar impune” finalizó la esposa de José Gabriel.