The Offspring en Bogotá: este sería el setlist de la banda californiana en el Movistar Arena

The Offspring regresará a Bogotá el próximo 23 de marzo de 2025 como parte de la gira promocional de su álbum mundial Supercharged. La cita será en el Movistar Arena, que ya se prepara para recibir a una de las bandas más influyentes del punk californiano.

El repertorio incluirá sus himnos más reconocidos, acompañados de las canciones de su nuevo álbum, que contó con la producción de Bob Rock, reconocido por su trabajo con Metallica, Mötley Crüe y Bon Jovi, y que ya viene trabajando con The Offspring desde la grabación de Rise and Fall, Rage and Grace (2008)

Esta será la quinta vez que The Offspring visite Colombia. La primera vez fue en 2004, cuando el grupo se presentó en el estadio El Campín como parte de la gira promocional de su álbum Splinter. Pasaron 12 años para su segunda visita, como cabeza de cartel del Festival Rock & Shout, celebrado en el Centro de Eventos Autopista Norte en 2016, acompañados de Dead Kennedys, Anti-Flag, La Pestilencia y Triple X.

La tercera visita llegó en 2019, cuando se presentaron acompañados de Bad Religion en el Teatro Royal Center. La cuarta visita fue en 2024, como parte del Festival Estéreo Picnic en el Parque Simón Bolívar. Para su presentación en el Movistar Arena, todavía pueden conseguirse entradas en Tu Boleta.

La banda que impulsó al punk californiano al estrellato

Con más de cuatro décadas de trayectoria, The Offspring ha mantenido una presencia constante en la escena musical de la Costa Oeste de Estados Unidos. Formada en 1984 en la ciudad de Garden Grove, California, inició su camino bajo el nombre de Manic Subsidal. Poco después adoptaron el nombre que los haría mundialmente conocidos.

La banda fue fundada por Bryan “Dexter” Holland (voz y guitarra) y Greg K. (bajo), a quienes se sumó Kevin “Noodles” Wasserman como guitarrista principal y, más tarde, el baterista Ron Welty, con el que se dio vida a la considerada formación “clásica” del grupo, encargada de moldear un sonido que combinó potencia, melodía y un contenido lírico que constantemente oscilaba entre lo cómico y lo sensible.

Luego de dos álbumes con escaso éxito, The Offspring se metió en el primer plano del rock a nivel mundial con la publicación de Smash (1994), que gracias a los sencillos Come Out And Play y Self Esteem se transformó en una de las agrupaciones más populares del planeta, y marcó un hito al convertirse en uno de los álbumes lanzados de manera independiente más exitosos de todos los tiempos.

Semejante nivel de éxito en la radio y en la cadena MTV les permitió impulsar al punk californiano a la masividad junto a contemporáneos como Green Day, Pennywise, Rancid o Bad Religion. Los éxitos continuaron durante los años 90 con Ixnay On The Hombre (1997) y Americana (1999), ratificándose como íconos de la generación X.

A lo largo de su carrera, The Offspring lanzaron 11 álbumes de estudio y vendieron más de 45 millones de copias en todo el mundo. A partir de los 2000 su sonido comenzó a incorporar matices más o menos ligados a la cultura popular, sin perder su raíz punk. Con Supercharged dan un nuevo ejemplo de ello, siempre con Dexter Holland y Noodles al mando, como los únicos miembros fundadores que permanecen en el grupo.

A continuación, el posible setlist de The Offspring en el Movistar Arena el próximo domingo 23 de marzo:

All I Want

Come Out and Play

Want You Bad

Staring at the Sun

OK, but This Is the Last Time

Hit That

Original Prankster

Hammerhead

Make It All Right

Smoke on the Water/Iron Man/Detroit Rock City

In the Hall of the Mountain King (Edvard Grieg cover)

Blitzkrieg Bop (Ramones cover)

Bad Habit

Gotta Get Away

Why Don’t You Get a Job?

(Can’t Get My) Head Around You

Pretty Fly (for a White Guy)