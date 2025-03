Valentina Lizcano se sometió a difícil cirugía: entre lágrimas reveló el dolor que sufre

Lizcano explicó que esta formación ósea le generaba molestias significativas, lo cual afectaba su calidad de vida - crédito @valelizcano / IG

La actriz Valentina Lizcano sorprendió a sus seguidores al revelar que recientemente fue sometida a una intervención quirúrgica para tratar un osteofito que se desarrolló en el dedo pulgar de su pie.

Según informó, el procedimiento fue necesario debido al dolor intenso que esta condición le estaba causando, lo que la llevó a buscar una solución médica inmediata.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con lo compartido por la actriz en sus redes sociales, el osteofito, también conocido como “espolón óseo”, es una protuberancia que se forma en los huesos, generalmente como resultado de un desgaste o presión prolongada en las articulaciones. Lizcano explicó que esta formación ósea le generaba molestias significativas, lo cual afectaba su calidad de vida y limitando sus actividades diarias. La cirugía fue realizada con el objetivo de aliviar el dolor y prevenir complicaciones futuras.

Apoyo de sus seguidores en la recuperación

La actriz no ha especificado cuánto tiempo tomará su recuperación completa, pero ha manifestado su compromiso de seguir las indicaciones médicas - crédito cortesía Iván Montoya

La actriz también aprovechó la oportunidad para hablar sobre el proceso de recuperación. Según detalló, el dolor posterior a la operación ha sido considerable, pero mantiene la esperanza de que su recuperación sea rápida y efectiva. Lizcano expresó su deseo de volver a su rutina habitual lo antes posible, aunque reconoció que el proceso de sanación requiere paciencia y cuidado.

En sus publicaciones, Valentina Lizcano agradeció el apoyo de sus seguidores, quienes le han enviado mensajes de ánimo y buenos deseos durante este momento. La actriz, conocida por su cercanía con su público, ha mantenido una actitud positiva frente a la situación, en el que comparte detalles de su experiencia para generar conciencia sobre este tipo de afecciones y la importancia de atenderlas a tiempo.

El caso de Lizcano pone en evidencia cómo condiciones aparentemente menores, como un osteofito, pueden tener un impacto significativo en la vida cotidiana de las personas. Además, resalta la importancia de buscar atención médica especializada para tratar este tipo de problemas, especialmente cuando el dolor comienza a interferir con las actividades diarias.

Lizcano explicó que esta formación ósea le generaba molestias significativas - crédito @valelizcano / IG

La actriz no ha especificado cuánto tiempo tomará su recuperación completa, pero ha manifestado su compromiso de seguir las indicaciones médicas para garantizar una recuperación adecuada.

La experiencia de Valentina Lizcano no solo ha generado empatía entre sus seguidores, también ha servido como un recordatorio de la importancia de cuidar la salud física y de no ignorar las señales que el cuerpo envía. La actriz, conocida por su trayectoria en la televisión y su carisma, sigue demostrando su fortaleza y optimismo frente a los desafíos que enfrenta.

Otras intervenciones de la actriz

Cabe recordar que, en 2023, Lizcano fue noticia cuando confirmó que debió someterse a una cirugía de la que no quiso revelar mayores detalles en ese momento, pero la obligó a tener una sonda mientras se recuperaba. Debido a que no dio a conocer de qué se trataba la intervención, surgieron especulaciones alrededor de si sería producto del cáncer, una explantación mamaría o algo relacionado con cirugías estéticas.

El procedimiento fue necesario debido al dolor intenso que esta condición le estaba causando - crédito @ValeLizcano / IG

Debido a que no comentó inicialmente de qué se trataba, la cirugía fue duramente criticada en redes sociales. “¿Se imaginan si les dijera lo que me pasó? Si así no más me están echando toda esta cantidad de mierda encima, no imagino donde se enteraran de la realidad”, afirmó en su defensa.

Finalmente, en una entrevista con 15 Minutos, Lizcano reveló que se trató de una intervención en la que le retiraban biopolímeros de sus glúteos. Aunque la noticia no sentó bien entre parte de su público debido a que la actriz hacía promoción constante de una vida sana, esta explicó que el químico llegó a su cuerpo debido a que quería inyectarse vitamina C en los glúteos, pero en lugar de ello el especialista le aplicó biopolímeros. Si bien afirmó que tenía sospechas de tener el químico en su cuerpo desde hace años, aseguró que solo hasta 2023 tomó cartas en el asunto, luego de conocer el caso de una persona a la que le aplicaron el químico sin decírselo.