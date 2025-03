Ladrones robaron la casa de un narrador deportivo en Barranquilla: se llevaron equipos de última tecnología

Jerry Benavides denunció un robo de dispositivos esenciales para su emisora online desde su residencia - crédito @elgolqueseviveradio/Instagram

Un robo que asciende a seis millones de pesos ha dejado al narrador deportivo Jerry Benavides sin los equipos esenciales para la operación de su emisora virtual El gol que se vive radio, un proyecto que lleva más de 15 años al aire y que es considerado pionero en la radio online en el país.

El incidente ocurrió en su residencia ubicada en el barrio El Limón, al sur de Barranquilla, cuando un hombre ingresó con una excusa aparentemente inocente y se llevó varios dispositivos tecnológicos de alto valor.

El robo tuvo lugar el miércoles 19 de marzo, alrededor de la 1 de la tarde, mientras Benavides había salido a recoger a su hijo al colegio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El ladrón aplicó un engaño, pidiendo recuperar un balón inexistente y aprovechó un instante de distracción - crédito @elgolqueseviveradio/Instagram

Según detalló el narrador a El Tiempo, el ladrón llegó en una motocicleta y se presentó ante una de las hijas de Benavides, de 19 años, con el pretexto de recuperar un balón que supuestamente había caído en el plafón de la vivienda.

La joven, confiando en la historia, permitió el ingreso del hombre y ella subió al plafón para buscar el balón (que no estaba). En ese breve tiempo, el delincuente aprovechó para llevarse una tablet de alta gama, un portátil recientemente mejorado y dos teléfonos móviles, todos esenciales para la operación de la emisora.

“Hasta la emisora, que se encuentra en una zona residencial de Barranquilla, llegó un hombre en una moto preguntando por un balón que había caído en el patio de la vivienda (...) Mi hija le abrió la puerta, ella me dice que el hombre estaba muy bien vestido. Ella se sube al paflón para buscar la pelota, en ese momento él entra al estudio”, contó al medio citado.

El narrador expresó indignación por la inseguridad que afecta su sueño profesional en redes sociales - crédito @elgolquesevive/X

En su cuenta de X (antes Twitter), Jerry Benavides expresó su frustración y tristeza por lo ocurrido. “Hoy la inseguridad tocó mi vida, mi hogar y a la empresa que con esfuerzo de más de 15 años he construido; se me llevaron equipos de última tecnología muy importantes para el desarrollo de ‘El Gol que se vive Radio’”, escribió.

Además, lamentó que “no es fácil cuando trabajas para labrar tus sueños y llegan los amigos de lo fácil y te despojan de tus herramientas de trabajo”. A pesar del duro golpe, el narrador concluyó su mensaje con una nota de resiliencia: “De alguna manera lo superaremos. A Dios sea la gloria”.

El robo no solo afectó emocionalmente a Benavides, sino que representó un desafío operativo para su emisora. Aunque los equipos de sonido como micrófonos y consolas no fueron sustraídos, los dispositivos robados eran cruciales para la transmisión.

Ningún equipo de sonido fue sustraído, pero los dispositivos robados eran cruciales para transmitir al aire - @elgolqueseviveradio/Instagram

“Por fortuna no fueron robados equipos de sonido, como micrófonos y consolas, solo de transmisión. Uno en esto debe tener plan A, B y C y en este caso me tocó recurrir al plan C para poder salir al aire hoy”, contó el narrador al medio Zona Cero, destacando la importancia de la planificación en un medio que depende de la tecnología.

El narrador deportivo también reflexionó sobre el modus operandi del ladrón, que no utilizó armas ni violencia para cometer el delito. “Te llegan pidiendo un favor y mi hija, en medio de su generosidad, pecó por inocente y le abrió la puerta al ladrón”, explicó a El Tiempo. Benavides sospecha que el delincuente tenía información previa sobre la ubicación y los equipos de la emisora, ya que no hay ningún letrero en la vivienda que indique que allí opera una estación radial.

En la casa también se encontraba la otra hija de Benavides, de 20 años, que no se percató del robo porque en ese momento estaba presentando un programa de música romántica. Este detalle destacó la rapidez con la que el ladrón actuó, aprovechando la distracción de las personas presentes.

Jerry Benavides sospecha que el delincuente poseía información específica sobre los equipos de la emisora - crédito @elgolqueseviveradio/Instagram

El robo sufrido por Jerry Benavides no es un caso aislado, sino parte de una problemática mayor que afecta a los habitantes de Barranquilla. Según denunció el narrador a Zona Cero, el sector donde se encuentra su residencia está constantemente azotado por la delincuencia, a pesar de la presencia de un CAI (Centro de Atención Inmediata) cercano. “La ola de atracos por esa zona es constante, todos los días hay atracos”, afirmó, haciendo un llamado a las autoridades locales para que tomen medidas más efectivas contra la inseguridad.

En su publicación en redes sociales, el narrador deportivo etiquetó al alcalde de Barranquilla Alejandro Char, y al comentarista deportivo Eduardo Luis López, que respondió con un mensaje de solidaridad: “Amigo, no sabes cuánto lo lamento. Dios permita salgas adelante. Abrazo solidario”. Otros colegas y seguidores también expresaron su apoyo, destacando la resiliencia y el carácter trabajador del narrador.

Más allá de la pérdida de sus dispositivos tecnológicos, el robo puso en evidencia la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a la delincuencia. “Hoy fue un ladrón sin armas, mañana más tarde puede ser un violador. Estamos expuestos a una vulnerabilidad demasiado grande”, advirtió Jerry Benavides en su diálogo con El Tiempo.