Giro inesperado en caso de Álvaro Uribe: jueza que condenó a Jhonier Leal resolverá la recusación

El expresidente colombiano Álvaro Uribe está acusado de soborno a testigos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El jueves 20 de marzo de 2025, el juicio oral contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal fue suspendido.

La razón, la Corte Suprema de Justicia aceptó la acción de tutela que recusaba a la jueza 44 Penal de Conocimiento, Sandra Liliana Heredia, que fue impuesta por la defensa del expresidente Uribe, liderada por el abogado penalista Jaime Granados en febrero del presente año.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta un juicio por presunta manipulación de testigos, en medio de debates sobre la imparcialidad judicial - crédito Colprensa/audiencia Álvaro Uribe

“Precisar que el proceso penal con radicado (...) que se adelanta contra Álvaro Uribe Vélez queda suspendido hasta que se resuelva el incidente de recusación”, se lee en el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Luego de que se conociera la decisión del alto tribunal, determinaron que la jueza 55 penal del circuito de conocimiento de Bogotá será la encargada de suplir a Heredia.

Así mismo, cuenta con 48 horas para emitir una decisión sobre si la jueza Sandra Heredia continuará o no al frente del caso tras la suspensión que ordenó por la Corte Suprema de Justicia.

Cabe resaltar que, la jueza 55 de conocimiento de Bogotá fue encargada del casi del asesinato del reconocido estilista Mauricio Leal y el de su madre, Marleny Hernández. Además, fue la responsable de condenar a 54 años de prisión a Jhonier Leal Ramírez, familiar de las víctimas, por ser el responsable del doble crimen.

Las declaraciones del abogado de Uribe sobre la jueza Heredia

Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe, explicó las razones de la recusación contra la juez del caso - crédito @JGranadosPena/X

Con respecto a la recusación contra la juez 44 de Conocimiento, Jaime Granados, abogado defensor del exmandatario, aseguró que Heredia no ha mostrado imparcialidad durante el proceso.

“Lo que queremos es que se le respeten los derechos a Álvaro Uribe. Él es merecedor de un juez imparcial, y la señora juez no ha dado muestra de esa imparcialidad”, afirmó en diálogo con Caracol Radio.

Según consideraciones del togado, la recusación era fundamental, puesto que son necesarias las garantías del debido proceso.

“Un juez no puede convertirse en juez de sí mismo, decidiendo él de plano rechazar una recusación. Eso no está bien y no está bien que alegue una maniobra dilatoria que no existe”, explicó.

Granados también respondió sobre una supuesta falta de objetividad del magistrado Jorge Hernán Díaz, que hizo parte de la sala, suspendió el juicio y, en el pasado, fue abogado de Andrés Felipe Arias.

“El doctor Jorge Hernán Díaz ha sido fiscal muchos años, incluso, delegado ante la Corte. Es un jurista que ha actuado en muchos casos en contra de personas cercanas al presidente Uribe, porque ese es su deber”, indicó al medio citado.

Incluso, aseguró que los motivos detrás de la querella que suspendió la juez del caso no era para afectarla, sino para que se elija un nuevo juez que promueva un juicio justo para el líder político del partido Centro Democrático. Así mismo, dijo que no está en los planes de la defensa dilatar el proceso hasta que prescriba.

La Corte Suprema de Justicia suspendió temporalmente el juicio contra Álvaro Uribe Vélez mientras se resuelve una recusación presentada contra la jueza del caso - crédito Rama Judicial

“Nosotros no escogemos los jueces. Lo que necesitamos es que sea un juez imparcial, es lo único que pedimos (...) ya quedó claro por la Corte que esto no afecta para nada a la prescripción””, aseguró.

De igual manera, sostuvo que el juicio contra el expresidente Uribe ha avanzado a una velocidad inédita en la historia judicial del país, lo que refuerza su argumento de que no existe una estrategia dilatoria por parte de la defensa.

“Si han seguido estas ya casi 20 sesiones con 18 testigos, se habrán dado cuenta de que se está avanzando a una gran velocidad inusitada, única en la historia judicial de Colombia, y yo creo que honestamente vamos a terminar a tiempo”, afirmó.