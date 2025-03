Día de la Familia dejará de ser beneficio para millones de trabajadores colombianos a partir de esta fecha

Esta medida cambia la forma en cómo se llevan a cabo las dinámicas de trabajo actualmente - crédito Freepik

El Día de la Familia, un beneficio laboral que es parte de los derechos de los trabajadores formales en Colombia, será eliminado de manera definitiva como parte de la reducción gradual de la jornada laboral semanal, que alcanzará las 42 horas en julio de 2026. Este ajuste forma parte de la Ley 2101 de 2021, que busca disminuir de forma progresiva las horas de trabajo en el país, lo que ya generó controversias entre los empresarios.

De acuerdo con la normativa vigente, la jornada laboral en Colombia debía reducirse de forma gradual desde 2022, al pasar de 48 a 44 horas semanales. El proceso continuará en los próximos años, con un nuevo ajuste programado para el 15 de julio de 2025, cuando la jornada se reducirá a 44 horas semanales. Sin embargo, el impacto más significativo de esta medida será la eliminación del Día de la Familia, un día de descanso adicional que las empresas estaban obligadas a otorgar a sus empleados una vez por semestre, dejará de ser un derecho para los trabajadores cuando la jornada laboral alcance el nuevo límite.

La ley establece que la reducción de la jornada laboral no afectará los derechos adquiridos por los trabajadores en términos de salario y horarios. Esto significa que, aunque trabajen menos horas a la semana, los empleados no verán disminuidos sus ingresos ni sus condiciones laborales. Así las cosas, el artículo 6 de esta ley especifica que el Día de la Familia ya no será una obligación para las empresas. De igual manera, estas deberán certificar el número de horas que trabajan.

Aunque es necesario reiterar que mientras la reducción de horas se mantenga en 44 horas semanales, como en 2025, las empresas deberán seguir otorgando este beneficio y a partir de 2026, cuando se alcance el nuevo límite, este día de descanso adicional será eliminado.

La confirmación de la reducción de la jornada laboral fue recibida con opiniones divididas. Por un lado, los trabajadores celebran la posibilidad de contar con más tiempo libre, lo que podría mejorar su calidad de vida y su equilibrio entre el trabajo y la vida personal, pero los empresarios tienen inquietudes sobre las posibles consecuencias de esta medida, debido a que advierten que la disminución de horas podría complicar la productividad, dificultar el reemplazo de la mano de obra y, en el peor de los casos, generar pérdidas de empleos.

Efectos adversos en la economía

Además, los comerciantes y empresarios señalaron que, aunque la intención de la ley es positiva, su implementación podría tener efectos adversos en la economía, teniendo en cuenta que aseguran que la reducción de horas laborales podría aumentar los costos operativos para las empresas, en especial, en sectores que dependen de horarios extendidos o de alta rotación de personal.

Pese a las dudas, el Ministerio del Trabajo será el encargado de garantizar que las empresas cumplan con las modificaciones establecidas en la Ley 2101 y, en caso de que los empleadores no apliquen los cambios en la jornada laboral, la entidad podrá iniciar procesos administrativos o legales contra ellos, como la supervisión de las empresas para garantizar que respeten los derechos laborales durante la transición hacia la jornada de 42 horas semanales.

Este es un proceso que busca alinearse con estándares internacionales, donde jornadas de 40 horas semanales son comunes en varios países.

Mientras tanto, los trabajadores y empresarios colombianos siguen trabajando para adaptarse a los cambios que trae consigo esta normativa, incluyendo la pérdida del Día de la Familia como beneficio laboral, uno de los ajustes más polémicos de la medida, aunque este se contempló como un equilibrio entre las necesidades de los empleados con las demandas del mercado laboral.