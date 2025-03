Video: joven salió a marchar a favor de las reformas y no sabía ni dónde estaba parado: “Me dejó loco y sin ideas”

Las declaraciones del joven entrevistado han generado un debate sobre el nivel de conocimiento y compromiso de algunos de los participantes en las marchas - crédito @oposicion_col / IG

El debate sobre las reformas impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro sigue generando tensiones en Colombia. El martes 18 de marzo de 2025, mientras la reforma laboral se hundía en la Comisión Séptima del Senado y la reforma a la salud enfrentaba un incierto futuro en el Congreso, miles de personas salieron a las calles en distintas regiones del país para expresar su apoyo a estas iniciativas.

Sin embargo, un episodio particular capturó la atención en redes sociales. Las declaraciones de un joven manifestante en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, que dejaron más preguntas que respuestas sobre su participación en las marchas.

El joven fue entrevistado por Daniel Maldonado, un activista que se encontraba cubriendo las movilizaciones. Durante la conversación, el manifestante ofreció respuestas que rápidamente se viralizaron debido a su falta de claridad y conocimiento sobre las reformas que supuestamente respaldaba.

Las declaraciones que encendieron el debate

Al ser consultado sobre qué harían los manifestantes si la reforma laboral no prosperaba, el joven respondió: “Si hay que botar piedra, hay que botar piedra” - crédito @oposicion_col / IG

Cuando Maldonado le preguntó al joven por qué había decidido unirse a las marchas, este respondió de una forma que resultó confusa para muchos. “Si hay que saber algo. Pues yo creo que en sí, parce, ehh digamos, qué se podría decir, que es como un rejunte de muchos motivos de los cuales si bien desconozco mucho... También hago, digamos, cierta coherencia; en sí, primero con una participación activa políticamente y, también, a su vez, digamos con... Digamos que esa misma participación política me lleva como a otro tipo de participaciones”, afirmó el manifestante.

La respuesta, que parecía carecer de un argumento claro, fue solo el inicio de una serie de declaraciones que generaron controversia. El periodista continuó con sus preguntas, esta vez enfocándose en si el joven apoyaba las reformas propuestas por el Gobierno de Gustavo Petro. La respuesta fue igualmente desconcertante: “Desconozco de las reformas... Pues no las he leído, entonces no puedo decir que las apoyo”.

Apoyo al presidente Petro o a las reformas

Reforma laboral archivada en el Congreso marca un revés para el gobierno de Petro - crédito @MinSaludCol/X

El entrevistador también quiso saber si el joven respaldaba al presidente Gustavo Petro, a lo que este respondió de manera ambigua: “Apoyo el hecho de la reforma y apoyo el hecho que, de alguna forma, este gobierno..., digamos que también permite otro tipo de reformas a las que ya estamos acostumbrados”.

Estas declaraciones han sido interpretadas por algunos como una muestra de la falta de información entre ciertos sectores de los manifestantes, mientras que otros las han defendido como un reflejo de la diversidad de razones que llevan a las personas a participar en este tipo de movilizaciones.

Reacciones en redes sociales

Las declaraciones del manifestante no tardaron en viralizarse en plataformas como X e Instagram, donde usuarios expresaron opiniones divididas. Algunos criticaron la falta de preparación del joven, mientras que otros señalaron que su participación, aunque confusa, refleja el descontento generalizado de ciertos sectores de la población.

Los comentarios no se hicieron esperar - crédito @oposicion_col / IG

Estos fueron algunos de los comentarios: “Jajajajajajajajajaj como digo una cosa digo otra...ni Chespirito salió con ese libreto”, “Me encantan los seguidores el gobierno del cambio”, “Quién me explica lo que dijo😂😂😂“, ”Me dejo loco y sin ideas 😂“.

Este episodio ha puesto en evidencia las tensiones y divisiones que generan las reformas del Gobierno de Gustavo Petro, así como la complejidad de los debates que rodean estos proyectos. Mientras tanto, el futuro de las reformas sigue siendo incierto, y las movilizaciones continúan siendo un escenario clave para medir el pulso político del país.

En conclusión, las manifestaciones del martes se llevaron a cabo en un momento crítico para las reformas impulsadas por el gobierno. En este caso, la reforma laboral fue rechazada en la Comisión Séptima del Senado, lo que representa un duro revés para el Ejecutivo. Por su parte, la reforma a la salud enfrenta serias dificultades en el Congreso, en el que su aprobación parece cada vez más incierta.