‘Papá Pitufo’ quería matar al exdirector de la Policía William Salamanca: ofreció mil millones de pesos para ejecutar el crimen

William René Salamanca, exdirector de la Policía Nacional de Colombia, reveló que durante su gestión al frente de la institución se detectó un plan para atentar contra su vida.

Salamanca explicó en W Radio que alias Papá Pitufo, señalado como el ‘zar del contrabando’ en Colombia, ofreció una suma de 1.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 250.000 dólares estadounidenses) para ejecutar el ataque.

El general retirado detalló que esta información fue obtenida gracias a labores de contrainteligencia y a investigaciones adelantadas en conjunto con la Fiscalía. Según Salamanca, el objetivo del plan no solo era atentar contra él, sino también contra el equipo de la Policía que estaba a cargo de las investigaciones relacionadas con “Papá Pitufo”.

Salamanca explicó que, tras conocerse la amenaza, se tomaron medidas inmediatas para reforzar la seguridad del equipo de la Policía que lideraba las investigaciones contra el señalado contrabandista.

“Yo tomé la decisión de salir del país para darme un segundo aire, pero también por mi seguridad… La contrainteligencia y la investigación, que está en la fiscalía, detectó que Pitufo ofreció mil millones de pesos para atentar contra el director de la Policía y el equipo que lo está investigando“, dijo Salamanca para W Radio.

El exdirector de la Policía además aprovechó sus declaraciones para asegurar que habla públicamente de las amenazas para demostrar que su salida no tuvo un proceso irregular, como se comentó cuando se conoció su renuncia.

“Lo menciono públicamente para poder también decirle al país que el general Salamanca está ajeno a cualquier compromiso con comportamientos no éticos, nadie puede señalar de algo irregular porque ese nunca fue mi proceder”, añadió.

En su diálogo con W Radio, además confesó que después de las amenazas se tomó la decisión de revisar la seguridad del equipo que estaba investigando a Papá Pitufo.

También aseguró que su retiro de la dirección de la Policía no tuvo nada que ver con las amenazas de Diego Marin, pues estas fueron semanas antes de que decidiera apartarse del cargo.

“La amenaza que yo recibí y que la inteligencia identifico, fue meses atrás, así que Papa Pitufo no tiene nada que ver con las decisiones que tome un gobierno. Doy fe de la clara decisión que tiene el Presidente Petro de enfrentar la corrupción y el contrabando… y nunca nos tembló la mano”, aseguró Salamanca.

El exdirector de la Policía estaría contemplando su candidatura presidencial para 2026

William Salamanca ha generado expectativas sobre su futuro político luego de que un grupo de empresarios colombianos radicados en Miami le solicitara que considere postularse como candidato presidencial para las elecciones de 2026.

El ofrecimiento se realizó durante un evento en la noche del martes 18 de marzo, donde Salamanca fue recibido con entusiasmo y reconocimiento por su trayectoria.

En medio del evento, Salamanca subió al escenario para agradecer la propuesta, calificándola como un gesto inesperado pero significativo. Aunque no confirmó su intención de lanzarse a la contienda electoral, dejó abierta la posibilidad al afirmar que evaluará la idea con responsabilidad.

Fue en medio de la entrevista para W Radio que Salamanca aseguró que: “La gente me hizo un gran recibimiento, fue un acto generoso, pero no lo esperaba… y nada de mi salida tiene que ver con una aspiración presidencial, no me aparté del cargo por eso, pero podría pensarlo”, lo que despertó los rumores de su camino a la presidencia.

Salamanca expresó que no tenía contemplada una candidatura presidencial antes del evento en Miami, pero que el ofrecimiento lo ha llevado a reflexionar sobre esta posibilidad. “Lo de anoche fue una expresión de confianza de ellos en mí, pero no estaba en mi agenda… este es un ofrecimiento que me llena de honor y satisfacción porque se reconoce mi trabajo en favor del país”, afirmó.

El exdirector también subrayó que su reciente renuncia como director de la Policía Nacional no está relacionada con aspiraciones políticas. En sus declaraciones, insistió en que su salida del cargo no tuvo como objetivo preparar una eventual campaña presidencial.