Exdirector de la Policía William Salamanca habló sobre una posible candidatura presidencial en el 2026: “No me aparté del cargo por eso”

El exdirector de la Policía habló de las posibilidades de ser candidato presidencial para el 2026 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El exdirector de la Policía William Salamanca estuvo en la noche del martes 18 de marzo en un evento en Miami donde empresarios colombianos solicitaron su postulación como candidato presidencial en Colombia para el 2026.

En medio del evento, Salamanca subió al escenario y agradeció la propuesta de los empresarios, asegurando que tendrían en cuenta las posibilidades de hacer oficial su postulación.

Además, en declaraciones que dio para W Radio en la mañana del 19 de marzo, el exdirector confesó que está considerando su postulación, lo que aviva los rumores de su campaña presidencial para el 2026, aunque detalló que no esperaba el ofrecimiento que le hicieron los empresarios.

“La gente me hizo un gran recibimiento, fue un acto generoso, pero no lo esperaba… y nada de mi salida tiene que ver con una aspiración presidencial, no me aparté del cargo por eso, pero podría pensarlo… Y es que este ofrecimiento me obliga a tomarme un tiempo para evaluarlo con absoluta responsabilidad y tomar una decisión”, dijo Salamanca a W Radio.

En medio de la entrevista, el exdirector de la Policía confesó que no esperaba la propuesta de los empresarios en medio del evento en Miami, sin embargo, confesó haber tomado el momento como una admiración a su trabajo.

“Lo de anoche fue una expresión de confianza de ellos en mí, pero no estaba en mi agenda… este es un ofrecimiento que me llena de honor y satisfacción porque se reconoce mi trabajo en favor del país", reveló William Salamanca.