Melissa Gate confesó cuál era su “plan macabro” con el Jefe de ‘La casa de los famosos’ y desató risas entre sus seguidores

Melissa Gate sigue dando de qué hablar en La casa de los famosos, pues la concursante se convirtió en una de las participantes más mediáticas del reality, gracias a su particular forma de expresarse y la manera en la que afronta cada situación dentro del juego. Recientemente, una nueva confesión de la creadora de contenido generó revuelo en redes sociales, provocando risas entre los seguidores del programa que sigue su desarrollo las 24 horas del día.

Luego de haber regresado victoriosa del último proceso de eliminación, en el que obtuvo el mayor porcentaje de votos registrado hasta el momento en esta temporada, Melissa continúa consolidándose como una de las favoritas del público. Con un 54,20 % de apoyo, la participante logró permanecer en la competencia, dejando en evidencia el gran respaldo que tiene fuera de la casa. Esto sorprendió a muchos, pues algunos creían que el apoyo masivo iría para La Liendra, quien cuenta con una enorme comunidad digital, pero solo logró un 6,48 % de los votos, quedando al borde de la eliminación.

En medio de esta ola de popularidad y atención, Melissa protagonizó un momento que causó carcajadas tanto dentro como fuera del reality. Todo sucedió mientras conversaba en el baño con su compañera Leidy Tabares. Durante la charla, el Jefe de la casa, que es la autoridad dentro del programa, le llamó la atención por no estar usando el micrófono mientras hablaba, algo que infringe las normas del formato. Sin embargo, lejos de tomarse la advertencia con seriedad, Melissa aprovechó la ocasión para hacer una confesión con su característico tono sarcástico y humorístico.

“A mí que me encanta que me regañen (...) como para uno sentirse vivo, como importante, yo de ahora en adelante decidí que voy a ser la ‘patada’. Voy a hacer que el Jefe renuncie”, expresó entre risas, desatando la diversión de su compañera y de los espectadores que seguían la transmisión en directo. Leidy, sin perder la oportunidad de sumarse a la broma, le respondió de inmediato: “¿Tenés pensado renunciar al Jefe y todo? Tu codicia va más allá de lo humano”.

La conversación no terminó ahí. Melissa, fiel a su estilo desenfadado, continuó con la ocurrencia y agregó una declaración aún más llamativa. “Mi codicia (...) mi ambición, pues el plan mío, Leidy, es que él me escriture esta casa. Ese es mi plan, perverso y macabro, que él diga ‘esta peladita no la soporto’. Miremos a ver qué va a hacer”.

El comentario generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde los seguidores del reality no tardaron en compartir el fragmento de la conversación y reaccionar con humor a la inusual confesión de Melissa. Algunos bromearon con que la creadora de contenido no está interesada en el premio final del programa, sino que su meta es mucho más ambiciosa: quedarse con la casa donde se desarrolla la competencia.

Las risas no se hicieron esperar, y los usuarios de distintas plataformas como X, Instagram y TikTok comenzaron a compartir memes y comentarios en torno a la divertida escena. “Olvídense del premio, Melissa va por la casa”, escribió un seguidor. Otro usuario bromeó: “Melissa no quiere apagar las luces, quiere firmar escrituras, eso es otro nivel”.

Este tipo de situaciones han sido clave para que Melissa se convierta en una de las personalidades más destacadas del reality. Sus frases espontáneas y su actitud irreverente la han posicionado como una de las concursantes más seguidas dentro y fuera del programa. Además, su capacidad para responder a los conflictos con humor, sin perder la firmeza en sus posturas, es parte de su estrategia en la competencia.