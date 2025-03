Juicio a Álvaro Uribe: exfiscal Hilda Niño confirmó que se reunió con Diego Cadena para alertar una presunta manipulación de testigos en el caso ‘Los 12 Apóstoles’

La exfiscal delegada ante el Tribunal de Bogotá confirmó reunión con el abogado Diego Cadena - crédito audiencia Uribe

Hilda Niño Farfán, exfiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, declaró este martes 18 de marzo de 2025 en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.

En su declaración, Niño confirmó que sí sostuvo una reunión con el abogado Diego Cadena, apoderado del expresidente en 2018, para advertirle de una presunta manipulación de testigos en la investigación que adelantaba contra el caso ‘Los 12 Apóstoles’.

La exfiscal afirmó que su contacto con el abogado Cadena se dio luego de que el expresidente Uribe pidiera información sobre él y su familia.

“Recuerdo que en ese momento el señor Uribe era senador y sacó un comunicado, algo así como un mensaje a la opinión pública, diciendo que quien supiera de algo en contra de su familia o de él, lo dijera. Entonces hablé con mi tío y le dije: ‘Miren, yo tengo una información’, sin especificar cuál, ‘tengo una información que necesito que lleven al presidente Uribe y le digan que yo sé de manipulación de testigos dentro de Justicia y Paz’”, indicó Niño Farfán.

Preciso que le encargó la información a Hernando Torres Barrera, excongresista del Partido Conservador desde 1991 hasta 2002, cuando comenzó el primer periodo presidencial de Uribe Vélez.

“Sabía que ellos eran amigos y que el doctor Torres era una persona correcta, porque la información era bastante delicada. Es decir, enviarle una razón a un hombre que no conozco, de esa magnitud, diciéndole que sé de manipulaciones en su proceso, y él siendo expresidente y senador... no quería que nadie usara mi nombre”, aseguró la exfiscal.

Explicó que, días después, la llamaron para confirmarle que Torres Barrera se reunió con el entonces senador Álvaro Uribe, y que por eso enviarían a un abogado para reunirse con ella.

“Cuando lo vi, me sorprendí mucho y le dije: ‘Doctor, ¿es usted el mismo que vi la vez pasada?’ Me respondió: ‘Sí, doctora, no sabía que era usted’. Saqué el acta de colaboración para la visita, pero no le entregué nada ni le dije nada. Simplemente le dije: ‘Mire, doctor, tengo información’, tapando el resto, y le dije: ‘Aquí, en el primer punto, está Carlos Fidel Villamil, manipulación de testigos en el caso de los 12 apóstoles y, ya no me acuerdo, Santiago Uribe, y creo que también mencionaba a Álvaro Uribe’”, relató Hilda Niño.

La exfiscal Hilda Niño Farfán fue la persona que denunció un supuesto “complot” contra el expresidente Álvaro Uribe y su hermano, Santiago Uribe Vélez, por parte del exfiscal Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo.

Además de Montealegre y Perdomo, Niño mencionó a magistrados de la Corte Suprema de Justicia e investigadores que habrían buscado supuestamente declaraciones en contra de los hermanos Uribe Vélez.

“Lo que sí sé es que hay una manipulación de testigos por parte de la fiscalía de Montealegre”, aseveró Niño en su momento.

En 2021, Hilda Niño realizó un mea culpa, debido a que calificó la reunión con el abogado Diego Cadena como “imprudente”.

La exfiscal de Justicia y Paz está en libertad tras haber sido condenada en 2020 por la Corte Suprema de Justicia a cinco años y tres meses de prisión por recibir sobornos del narcotraficante Miguel Ángel Mejía Múnera, alias el Mellizo.

La exfiscal admitió su responsabilidad en el delito de cohecho, relacionado con los cargos de fraude procesal, tráfico de influencias, peculado por apropiación y peculado por uso, y se comprometió a colaborar con la justicia.

Hilda Niño Farfán habría entregado información a Mejía Múnera con el propósito de que lograra cumplir con los requisitos para no ser extraditado a Estados Unidos.