General Rincón denunció inconsistencias y lentitud en investigación del asesinato de su hijo: “Me siento impotente y defraudado”

La muerte de Juan Felipe Rincón Morales, joven de 21 años e hijo del entonces inspector general de la Policía Nacional, general William Rincón, ha generado controversia y dolor desde el momento mismo en el que se registraron los hechos el 24 de noviembre de 2024, en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá.

A medida que han pasado los meses, se han revelado más detalles sobre las circunstancias que rodearon este asesinato, incluidas presuntas inconsistencias en la investigación y una aparente falta de respaldo por parte de la institución policial, especialmente durante el sepelio del joven.

En entrevista con el periodista Rafael Poveda para el pódcast Más allá del silencio, el general Rincón expuso su versión de los hechos, brindando un relato íntimo de lo acontecido y manifestando públicamente su frustración ante la lenta respuesta por parte de las autoridades.

Un joven universitario lleno de proyectos

El general William Rincón inició la conversación describiendo la vida y el carácter de su hijo Juan Felipe: “Era un estudiante universitario, conocedor de tres idiomas y listo para irse a otro país para continuar con una segunda carrera. Un joven con aspiraciones, con proyectos de vida, y además un excelente hijo para su mamá y para mí”.

Según el oficial, Juan Felipe Rincón no solo destacaba por su entrega académica, también por su entusiasmo, alegría y buen comportamiento, rasgos que lo hicieron gran amigo y compañero en su entorno social y familiar.

El joven, de acuerdo con las declaraciones de su padre, había ganado popularidad en redes sociales como influenciador, por lo que recibía incontables mensajes a través de diversas plataformas.

Esa presencia en línea, además, lo convirtió en el blanco ideal de personas inescrupulosas que, supuestamente, utilizaron perfiles falsos para manipularlo, engañarlo y llevarlo a una trampa que terminaría en su muerte.

El engaño en redes sociales

El general Rincón describió la presunta estrategia de extorsión que habría desencadenado el crimen, pues explicó que el 5 de noviembre de 2024 apareció un perfil de Instagram a nombre de Katherine Sotelo Torres, el cual comenzó a interactuar con diversos usuarios.

Fue hasta el 13 de noviembre cuando Juan Felipe Rincón respondió uno de sus mensajes, sin sospechar que aquellos saludos aparentemente inofensivos formaban parte de una maniobra para embaucarlo.

El intercambio de palabras y fotos, contó el general, se prolongó por varios días entre su hijo y dos cuentas distintas, que terminaron presentándose como “Majo” y “Sara Valentina”.

A veces, estas personas se describían como mayores de edad y otras veces se decían menores, hacían afirmaciones contradictorias, pues decían tener 18 años, luego 16, o incluso 11, presuntamente con la intención de construir un escenario perfecto para acusar a Juan Felipe Rincón de un delito contra menores de edad y, a partir de allí, extorsionarlo.

Aun cuando existieron conversaciones de índole afectiva o cercana, el general Rincón enfatizó que no había evidencia de fotos con contenido sexuales que involucraran a su hijo, por lo que para él, la táctica era clara: fabricar un relato de tipo “usted habló con una menor” como señuelo y chantaje.

La emboscada en el barrio Quiroga

La culminación de este engaño se registró el 24 de noviembre, cuando, bajo la promesa de un encuentro con “Sara Valentina”, Juan Felipe se dirigió en primera instancia al punto acordado, el centro comercial Titán Plaza, pero, tras un supuesto percance con la moto en la que viajaba la joven, decidió enviar un vehículo a recogerla y llevarla a su casa.

Según el testimonio de su padre, la noche del 23 estuvieron juntos en la vivienda de Juan Felipe y, al día siguiente, ella le pidió que la llevara a su domicilio en el barrio Quiroga.

Lo más significativo es que el joven, habitualmente escoltado por un policía asignado para su seguridad, tuvo que buscarlo primero en su lugar de residencia, pues no se encontraba en la casa como era lo usual.

Una vez en el barrio Quiroga, describió el general, la joven hizo llamadas a terceras personas para confirmar que no se trataba de un operativo policial.

Poco después, en un video que se encuentra en poder de las autoridades, se ve cómo Juan Felipe Rincón se baja del vehículo y camina de la mano de la muchacha hasta encontrarse con más individuos.

De pronto, surgieron dos hombres robustos y una menor de aproximadamente diez años; entre forcejeos y empujones, se generó una situación violenta.

El joven intentó huir, pero sus agresores lo persiguieron, uno de ellos con un pitbull y otro con una varilla con la que lo golpeó en el cráneo; además, recibió varias heridas de arma blanca.

El escolta, al percatarse del ataque, intervino gritando “¡Policía!” y solicitando que se detuvieran; sin embargo, en cuestión de segundos, se escucharon disparos: en total, ocho detonaciones, de las cuales, al menos una le causó la muerte a Juan Felipe.

Inconsistencias en la investigación

El general Rincón expresó su descontento con la manera en que la Fiscalía ha llevado el caso:

“Aquí es donde viene mi preocupación y, por supuesto, el llamado a la fiscalía, el llamado a las autoridades competentes. Me siento impotente, me siento débil y fuera de eso, defraudado porque a partir de este escenario existen varios elementos materiales probatorios, existen entrevistas, existen videos, existe una conversación y una entrevista de la menor donde dice que todo esto fue planeado por la señora Katherine”.

Añadió que se presentaron memorandos a los fiscales a cargo, solicitándoles protección para la joven implicada, quien había manifestado estar dispuesta a declarar cómo se planeó el crimen.

Ese testimonio nunca se hizo efectivo, pues la menor desapareció justo antes de la fecha prevista para su entrevista oficial, saliendo del centro de reclusión donde se hallaba con el argumento de “una cita médica”.

Para el general, la tragedia no termina en la pérdida irreparable de su hijo, sino que se agrava con lo que él denomina “el asesinato de su dignidad”.

Inicialmente, en medios de comunicación y redes sociales se difundió la versión de que Juan Felipe estaba consumiendo alcohol o drogas, que tenía un auto lujoso, que iba con una menor, todo ello sin que las autoridades aclararan oportunamente los hechos.

Las pruebas forenses, sostuvo Rincón, indicaron que no había rastros de alcohol ni de otras sustancias en el cuerpo de su hijo.

“Ha habido una voluntad omisiva, inaceptable y de duda frente a cualquier tipo de procedimiento. Esa es la queja, y por supuesto, lo digo con tristeza, porque si ese es el policía más poderoso de Colombia, como lo mencionaban, y si es el hombre de la Policía que tenía tanta influencia, no quiero saber aquel ciudadano normal, aquel ciudadano que hoy están extorsionando o están secuestrando o le están generando algún hecho de afectación, no me pregunto cómo estará la justicia”

La falta de respaldo de la Policía Nacional

Uno de los momentos más difíciles para el general Rincón fue el sepelio de su hijo, pues allí, según relató, padeció la ausencia de la institución a la que había servido por 33 años.

Señaló que el entonces director de la Policía, general William Salamanca, y el subdirector, general Nicolás Zapata, habrían dado la orden de que los altos mandos no asistieran a la ceremonia: “Me generó impotencia y defraudó mi confianza”.

Agregó que no solicitaba actos especiales o defensas públicas, sino tan solo un gesto de solidaridad y humanidad.

“Eso me generó a mí impotencia, me defraudaron. Yo no quería que salieran a defenderme, ni mucho menos hablar del suscrito, porque yo llevo 33 años en la institución y no he generado ningún comportamiento que genere duda, no necesitaba eso, tampoco que hicieran alguna otra actividad para favorecerme porque nunca lo he pedido, pero por lo menos uno debe tener solidaridad y debe mostrar un poco de humanismo y una de las características de un policía y un buen policía debe ser humano y si no es humano con su gente, con sus subalternos, no es humano”.