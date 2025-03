En video quedó registrado el modus operandi de un rompevidrios en Bogotá: “Solo ataca a mujeres”

El hecho fue registrado en video por otro conductor que compartió lo ocurrido en redes para advertir a otras personas que transiten por la zona - crédito @PasaenBogota / X

En video quedó registrado el ataque de un ladrón de vehículos que actúa bajo la modalidad de “rompevidrios” en la localidad de Suba, al norte de Bogotá, según denunció, en redes, un grupo de conductores que fue testigo de la manera en la que actúa a localizar a sus víctimas.

Por lo general, de acuerdo con habitantes del sector, son mujeres a las que ve sin acompañante cuando cae la noche y dejan sus pertenencias a la vista.

El delincuente se hace pasar por un transeúnte más que va en sentido contrario por la acera, pero, una vez encuentra a la persona indicada, actúa en cuestión de manera rápida.

Su manera de actuar contra las mujeres fue registrada por otro conductor - crédito @PasaenBogota / X

Se vira hacia el vehículo en cuestión y golpea el vidrio con tal fuerza que logra quebrarlo, para luego colgarse de la puerta mientras intenta alcanzar los objetos de valor.

En su última actuación, registrada la noche del sábado 15 de marzo, se ve como su víctima intenta escapar, pero, en vista de que el semáforo estaba en rojo, se ve frenada por los demás vehículos y tiene que acceder a las exigencias del ladróm.

Así lo reportó un conductor que presenció lo ocurrido en la plataforma de denuncias Colombia Oscura: “Cámara instalada en un vehículo captó el momento que un rompevidrios ataca a otro vehículo para robarlo. El hecho se presentó en la localidad de Usaquén, en la calle 170 con carrera 15, en sentido Oriente -Occidente. La comunidad denuncian que son frecuentes los robos en esa zona y que solo ATACA A MUJERES”.

En Yumbo, ladrones de motos se hacen pasar por dueños para encender los vehículos sin levantar sospechas:

El intento de robo de una motocicleta en el barrio Ciudad Guabinas, en el municipio de Yumbo, quedó documentado gracias a la rápida acción de un ciudadano que grabó el hecho desde su vehículo. Según informó la plataforma de denuncias ciudadanas Colombia Oscura, el incidente ocurrió en los primeros días de marzo y ha generado preocupación entre los residentes de la zona, que permanecen en alerta ante este delito.

El video, que se ha difundido ampliamente en redes sociales, muestra a un hombre que, utilizando un casco para cubrir su identidad, se acerca a una motocicleta estacionada en una acera sin supervisión. Aunque no había guardias de seguridad ni asistentes de parqueo en el lugar, el ladrón no contaba con que un conductor de un vehículo particular, oculto tras los vidrios polarizados de su automóvil, estaba observando y grabando sus movimientos.

Por los vidrios oscuros jamás notó que estaba siendo grabado - crédito @ColombiaOscura_ / X

De acuerdo con lo registrado en el video, el hombre intentó actuar como si fuera el propietario de la motocicleta. Primero, limpió el asiento del vehículo, aparentemente para retirar el agua de lluvia acumulada, mientras observaba a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera vigilando. Posteriormente, sacó un objeto puntiagudo que utilizó para manipular el bombín de arranque de la moto, golpeándolo repetidamente con un martillo en un intento por encenderla.

Sin embargo, el ladrón no logró su cometido. Al no poder encender la motocicleta, volvió a limpiar el asiento, probablemente para mantener su fachada de propietario legítimo, y finalmente se retiró del lugar sin ser detectado por las autoridades ni por otros transeúntes. Según la Policía, se trata de un episodio de hurto en la modalidad de “robo halado”, que se caracteriza por el intento de sustraer vehículos estacionados en la vía pública o en bahías, sin la presencia de pasajeros.

Antes de intentar cualquier cosa, el sujeto se acercó a la moto para limpiarla, como si fuera su propietario - crédito @ColombiaOscura_ / X

El video grabado por el testigo fue compartido en redes sociales con el objetivo de alertar a otros motociclistas sobre este tipo de delitos y fomentar la prevención. En la publicación, el denunciante destacó la importancia de que los ciudadanos permanezcan atentos y reporten cualquier actividad sospechosa en sus comunidades: “Ciudadano dentro de un vehículo con vidrios polarizados grabó a delincuente que intentó robarse una motocicleta. El caso ocurrió hace unos días en barrio Ciudad Guabinas del municipio de Yumbo donde. Según información, afortunadamente el ratero no logró su cometido”.