Paola Rey lanzó libro de cocina y contó sus experiencias en ‘Masterchef Celebrity’: “A veces me pregunto cómo logré hacer ciertos platos”

Paola Rey, ganadora de Masterchef Celebrity, lanzó su libro 'Cocina con Paola', que ya se puede encontrar en las librerías de todo el país - crédito cortesía Penguin Random House y Canal RCN

La actriz Paola Rey sigue cosechando los frutos de su triunfo en la pasada edición de Masterchef Celebrity Colombia. La santandereana se hizo notar desde el primer programa gracias a su destreza en los fogones del formato de Canal RCN, y conforme la exigencia fue subiendo, lo fue haciendo su nivel.

La actriz recordada por su trabajo en Pasión de gavilanes, La baby sister, La mujer en el espejo, Las detectivas y el Víctor o Sala de urgencias, se impuso en la gran final a Martina La Peligrosa, Vicky Berrío y Carolina Cuervo y se llevó el premio mayor de 200 millones de pesos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Desde entonces transcurrieron casi tres meses, y ahora decidió compartir los resultados de este acercamiento a la culinaria con el lanzamiento de Cocina con Paola, un libro en el que presenta 40 recetas de elaboración sencilla, especialmente pensadas para quienes no cuentan con mucha destrecha en la cocina.

'Cocina con Paola' cuenta con 40 recetas sencillas de todo tipo - crédito cortesía Penguin Random House

En una entrevista exclusiva con Infobae Colombia, Paola compartió su entusiasmo por el lanzamiento de este libro que, desde el pasado 1 de marzo, está disponible en las librerías de todo el país. La actriz remarcó que a pesar de que su acercamiento a la culinaria se dio de manera reciente, en medio de su presencia en Masterchef Celebrity, es apenas el principio.

“Nace de mi experiencia en este mundo de la gastronomía, que realmente es muy reciente, pero que fue un viaje maravilloso. Me dejó muchísimas enseñanzas, y cada partecita de todo eso está en este libro”, declaró.

Cocina con Paola está dividido en varias secciones, ofreciendo platos de sal, dulces, panadería y salsas, lo que permite a los lectores disfrutar de una amplia gama de sabores y técnicas culinarias que la propia Paola aplicó en el programa de alta cocina.

“Quise que el libro fuera variado, que tuviera cosas que la gente pueda hacer en su casa y vivir un poco de todo lo que yo experimenté el año pasado”, explicó.

Antes y después de ‘Masterchef Celebrity’

Paola Rey no pudo contener las lágrimas cuando presentó su plato en 'Masterchef Celebrity' - crédito Canal RCN

Inevitablemente, la conversación fluyó hacia la experiencia de prepararse para su participación en MasterChef Celebrity. Al respecto, la actriz admitió sentirse sorprendida al mirar en retrospectiva lo que consiguió durante los retos.

“Era totalmente creativo. Nunca es como que vas a hacer una receta de pollo y libre que quieras. No, eso no pasaba nunca. Tenía las diferentes técnicas, pero tenía que sumarle el lado creativo, porque cada una de ellas tenía que ser modificada por las los diferentes parámetros que me daban en cada reto. A veces me pregunto cómo logré hacer ciertos platos, pero todo surgió en el momento”, confesó.

A eso se le añade que desde su niñez, la cocina para Paola tenía una noción de la cocina como una señal de cariño con otros. “En mi casa siempre había comida cuando llegaban visitas o en celebraciones. La comida era una forma de demostrar amor, y eso siempre lo vi en mi hogar”, explicó.

Sin embargo, Paola admitió que por lo general era su esposo Juan Carlos Vargas el que se encargaba de la cocina, debido a que es un amante de la culinaria. “A mi esposo le gusta cocinar, y además lo hace delicioso, entonces era él siempre el que estaba como detrás de esos fogones”, explicó.

Paola Rey estuvo con su esposo, Juan Carlos Vargas, y sus hijos Oliver y Leo en la final de 'MasterChef Celebrity' - crédito Canal RCN

El ingreso de Paola en MasterChef Celebrity y su victoria cambiaron el panorama en su hogar. “Fue muy bonito darme cuenta de que tenía esa habilidad que no sabía que existía en mí. Ahora, a través de lo que aprendí, puedo consentir a las personas que amo”, agregó. Curiosamente, eso también cambió la dinámica en la cocina con Juan Carlos. “Él me molesta porque me dice ‘no, yo dizque cocinaba y ahora contigo ya no puedo decir que cocino’”, contó entre risas, aunque aclaró que “me gusta que cocine también”.

Durante los días que se transmitía el programa, se dio a conocer que la actriz recibió apoyo de Hassam, que estuvo presente en la edición de 2019 y alcanzó la semifinal, por un video que se difundió en redes sociales. Pero, la actriz aclaró un detalle sobre su encuentro con el comediante y exparticipante.

“Con Hassam... ¡Él ni siquiera sabía!”, dijo. “Para él fue una sorpresa cuando yo entré. Pero lo conozco y somos amigos. Y obviamente me dijo ‘hey, no me habías contado’”, recordó.

Por otro lado, Paola también reflexionó sobre su proceso en la cocina, especialmente al principio, cuando sentía temor por no tener los conocimientos suficientes: “A través del estudio, la disciplina y la constancia, uno puede llegar donde no se imagina. El que quiere, puede. Es una lección muy bonita que le dejé a mis hijos con este programa”, subrayó.

Finalmente, Paola dio un consejo para aquellos que tienen dudas sobre cocinar: “Yo pensaba que cocinar bien era muy difícil, pero no lo es. Solo necesitas un poco de conocimiento y mucho amor, y todo queda delicioso”.

En cuanto a sus próximos proyectos, Paola no descarta regresar a la actuación, algo que también es una de sus pasiones. “Me encanta actuar, y espero que para mitad de año salga una serie por Amazon”, mencionó, aunque sin dar más detalles de momento.