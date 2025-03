Ministro de Defensa llamó “cobardes” a guerrilleros del ELN que utilizaron jardín infantil como “escudo humano” en Aracuca

Ministro de Defensa rechazó que ELN utilice a niños como escudos humanos - crédito @Mindefensa/X

Completo rechazo e indignación generó el ataque armado de miembros del frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra una patrulla del Ejército Nacional en Fortul (Arauca), en la tarde del jueves 13 de marzo, dejando un soldado levemente herido.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, al parecer, los alzados en armas se habrían aprovechado de la ubicación de un jardín infantil, en pleno casco urbano del municipio, para hacerse al atentado y evitar la respuesta de la fuerza pública.

Al respecto, desde una escuela en Quibdó (Chocó), el jefe de la cartera de Defensa condenó enérgicamente los hechos y calificó al ELN como un grupo “cobarde” por recurrir a estas prácticas.

Miembros del Ejército fueron atacados por el ELN en Fortul (Arauca) - crédito Federico Ríos/REUTERS

“Este es el colegio Mía Rogerio Velásquez en Quibdó, Chocó. Es para educar a nuestros niños y para que se sienta la alegría. No para que ustedes, criminales del ELN, que cobardemente el día de ayer 13 de marzo, utilizaron un jardín infantil como escudo humano en Fortul, Arauca”, expresó Sánchez, a través de un video oficial.

El ministro enfatizó que este tipo de actos no deben quedar impunes y que tanto la indignación social como la acción judicial son necesarias para responder ante lo ocurrido. “La indignación de todo un pueblo, de las ONG, no puede esperar. Pero no solamente ellos, sino la justicia, porque lo que hicieron es un crimen de guerra”, afirmó.

En ese sentido, Sánchez hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con las autoridades denunciando cualquier actividad sospechosa o actos terroristas que puedan poner en peligro la vida de las personas. Para ello, recordó que están habilitadas las líneas 108 y el número 314 3587212, a través de las cuales se puede proporcionar información de manera confidencial.

Ministro de Defensa solicitó la denuncia oportuna de la comunidad para evitar estos hechos - crédito Carlos Eduardo Ramirez/REUTERS

“Ustedes no solo son unos criminales, no solamente son un cartel del narcotráfico, sino que son unos cobardes, que utilizan el terrorismo y el sicariato y colocan a nuestros niños como escudos humanos. No vamos a permitir que le roben la vida y sueños a nuestros hijos”, puntualizó el ministro Sánchez.

El historial criminal de alias Vallenato, cabecilla del ELN que vive entre lujos a costa del terror de los habitantes en Arauca

Las autoridades le siguen la pista a Edicson Rodríguez, alias Vallenato, presunto cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), señalado como uno de los principales responsables de la creciente violencia en Arauca.

Este sujeto habría liderado homicidios y desplazamientos forzados, además de extender su influencia a través de una red de crímenes que incluye amenazas, robos y acciones terroristas a ciudadanos y comerciantes. Según reportes de inteligencia, “Vallenato” ha utilizado su posición dentro de la organización criminal para apropiarse de bienes muebles e inmuebles mediante amenazas y desplazamientos.

Uno de los aspectos más alarmantes de las actividades de Edicson Rodríguez es su presunta implicación en delitos de abuso sexual y explotación infantil, pues habría abusado de niños y niñas, llegando incluso a ofrecerlos como “mercancía humana” en fiestas organizadas para sus aliados y colaboradores. Para evitar que estos crímenes salgan a la luz, alias Vallenato habría recurrido a amenazas contra las víctimas y sus familias, asegurándose de que no denuncien los hechos.