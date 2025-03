“El Flaco” Solórzano “mató” a la leyenda del boxeo Antonio Cervantes ‘Kid’ Pambelé y la familia del deportista se pronunció: “Una total falta de respeto”

"El Flaco" Solorzano aseguró en La casa de los famosos que el excampeón había muerto hace unos años - crédito montaje @flacosolorzano / Instagram

La familia de Antonio Cervantes Reyes, conocido mundialmente como Kid Pambelé, ha tenido que salir a desmentir los rumores sobre su supuesta muerte, luego de que un comentario en el programa de televisión La casa de los famosos generara confusión y molestia.

El incidente ocurrió durante una conversación entre dos participantes del reality, el actor Fernando “el Flaco” Solórzano y el influencer La Liendra, quienes afirmaron erróneamente que el legendario excampeón de boxeo había fallecido hace más de dos décadas.

El comentario, que fue transmitido por el 24/ 7 del programa, provocó una inmediata reacción por parte de la familia del deportista, quienes utilizaron las redes sociales para exigir una rectificación pública.

Según informó El Universal, Brayan Cervantes, nieto del exboxeador, expresó su indignación en un video publicado en las cuentas oficiales de su abuelo, calificando la afirmación como una falta de respeto y señalando que el canal había contribuido a la desinformación.

En medio de una conversación, el actor aseguró que el deportista había muerto hace varios años, “¿A qué edad murió?”, le preguntó La liendra, a lo que “el Flaco” aseguró que hace más de 20 años, lo que desató el inconformismo de los familiares.

Su nieto Brayan usó las redes sociales para mostrar su malestar con las afirmaciones del actor y más aún que esto hubiera sido transmitido por un canal nacional.

“¿Cómo es posible que un canal como RCN, que en 2017 emitió la serie de mi abuelo, ahora diga que está muerto?, nos parece una falta de respeto", dijo el joven.

Antonio Cervantes Reyes, conocido como Kid Pambelé, es una de las figuras más icónicas del boxeo colombiano y mundial. Durante su carrera, se destacó como campeón mundial en la categoría de peso wélter junior, marcando un hito en la historia del deporte en Colombia.

Actualmente, con 79 años y residiendo en una finca en Turbaco, Bolívar, y su legado trasciende el ámbito deportivo, ya que se le reconoce como un símbolo de superación y perseverancia.

Por ahora, no se ha conocido una respuesta oficial por parte del Canal RCN ni de los responsables del programa. Sin embargo, la familia de Kid Pambelé continúa exigiendo una rectificación pública para aclarar la situación y preservar el buen nombre del excampeón de boxeo.

Se cumplieron 53 años del título mundial de Pambelé

El 28 de octubre de 1972, Antonio Cervantes Reyes, conocido como ‘Kid Pambelé’, inscribió su nombre en la historia del deporte colombiano al convertirse en el primer campeón mundial de boxeo del país.

Según informó El Universal, aquella noche en Panamá, el boxeador oriundo de San Basilio de Palenque sorprendió al mundo al derrotar por nocaut en el décimo asalto al panameño Alfonso ‘Peppermint’ Frazer, en un combate por el título de la categoría welter junior de la Asociación Mundial de Boxeo.

De acuerdo con ese medio, la pelea ya era un evento histórico antes de comenzar, pues era la primera vez que un colombiano disputaba un título mundial en esta disciplina.

Contra todo pronóstico, el colombiano se impuso con contundencia, logrando un nocaut que quedó grabado en la memoria de los aficionados al boxeo. “Como no recordar aquella noche, yo levanté a trompa a Peppermint Frazer, no me vio una, fue un título ganado a puño limpio. Yo hice historia, soy el primer campeón mundial que tuvo Colombia”, declaró el propio ‘Kid Pambelé’ a El Universal.

El impacto de su éxito no se limitó al ámbito deportivo. Con los ingresos obtenidos gracias a su carrera, ‘Kid Pambelé’ contribuyó al desarrollo de su comunidad natal.

Uno de sus logros más destacados fue la instalación del primer alumbrado público en San Basilio de Palenque, un gesto que reflejó su compromiso con su pueblo y su deseo de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.