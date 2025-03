Vicky Dávila cuestionó a quienes proponen que Álvaro Uribe sea fórmula vicepresidencial: “Están usando su nombre”

Vicky Dávila indicó que, mientras el expresidente no opine sobre su participación electoral, están usando el nombre de él en vano - crédito Colprensa

La posible participación del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez como fórmula vicepresidencial en las elecciones del 2026 ha generado polémica tanto jurídica como política en el país.

Dicha propuesta fue mencionada por el abogado Abelardo de la Espriella que, desde el pasado mes de noviembre de 2024, aseguró que no es una figura que esté contemplada en la Constitución Política, y que fortalecería las aspiraciones de que el partido Centro Democrático, movimiento liderado por el exmandatario nacional, pueda retomar el poder en el año entrante.

Una de las líderes políticas que se ha referido a esa propuesta del jurista es la periodista Vicky Dávila, actual candidata a la Presidencia de Colombia que en entrevista con Infobae Colombia manifestó que, antes de discutir sobre su viabilidad legal, es fundamental conocer la postura del exjefe de Estado.

También, Dávila recordó que en la actualidad, Álvaro Uribe enfrenta un proceso judicial por los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.

“Yo quiero primero escuchar esto: ¿El expresidente Uribe está con deseos de ser fórmula de alguien? Porque, hasta el momento, yo no lo he oído decir eso, no lo he oído y creo que, además, vendría una discusión jurídica también”, expresó la comunicadora.

Frente a este último aspecto, Vicky Dávila, que en reiteradas ocasiones ha mencionado su cercanía a las ideas políticas del líder natural del Centro Democrático, precisó que, de llegar a ser elegido como vicepresidente, sería una especie de ‘jugadita’ para revivir la reelección presidencial, figura que fue declarada inconstitucional en 2018.

“Usted sabe que la principal función del vicepresidente es reemplazar al presidente temporal o permanentemente ante una falta del presidente. Y si él ya fue presidente y no hay reelección en Colombia, entonces ahí hay una cosa que, no sé, tendría que dilucidarse jurídicamente (...) pero lo primero de todo es que yo no lo he oído a él decir que quiere ser fórmula de nadie y me parece que, mientras él no lo diga, pues quien lo diga está usando el nombre de Álvaro Uribe en vano”, aseguró.

Cuestionamientos a posible vicepresidencia de Uribe

Además de Vicky Dávila, la propuesta del abogado Abelardo de la Espriella también ha sido cuestionada por expertos en derecho constitucional y electoral, quienes consideran que la propuesta podría contravenir los principios fundamentales de la Constitución Política.

Es el caso del expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, quien rechazó la idea, y la calificó como una forma de “burlar el mandato constitucional”.

“Esa es una manera de burlar el mandato constitucional. Eso resulta ser un absurdo jurídico y un absurdo lógico. Porque sería ser y no ser al mismo tiempo”, declaró el jurista en diálogo con Cambio.

A su vez, Beltrán advirtió que, si Uribe llegara a aparecer en el tarjetón electoral de las presidenciales en 2026, cualquier ciudadano podría solicitar la nulidad de su inscripción, ya que su eventual elección como vicepresidente implicaría otorgarle la posibilidad de asumir la Presidencia, algo que la Constitución prohíbe.

De igual manera, el expresidente Iván Duque expresó su preocupación por las posibles consecuencias legales y políticas de esta iniciativa, advirtiendo que podría generar un escenario de incertidumbre jurídica en el país.

“Si bien la Constitución no es explícita, sí hay un elemento: en la Constitución se dice que quien ha ejercido la Presidencia no la puede volver a ejercer. Y la vocación del cargo de vicepresidente es reemplazar al presidente en el caso de fallas de carácter permanente, de ausencias de carácter permanente. Entonces, eso sería darle la vuelta a la Constitución, en mi humilde opinión”, manifestó el exmandatario colombiano en un foro organizado por El Tiempo.

Ante las críticas, el abogado Abelardo de la Espriella salió en defensa de su propuesta, al considerar que la carta magna colombiana únicamente impide que un expresidente sea elegido nuevamente como presidente, pero no establece restricciones para que ocupe el cargo de vicepresidente.

“Al no estar prohibido que quien haya ocupado la Presidencia aspire a ser elegido vicepresidente, es perfectamente válido que un expresidente, si así lo desea, pueda legítimamente aspirar a esa posición”, señaló De la Espriella a través de su cuenta de X.

