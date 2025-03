Juicio contra Álvaro Uribe: el expresidente reaccionó a la afirmaciones de alias Caliche, quien desmintió las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia (2002-2010) - crédito Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se enfrenta a un juicio oral por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos, motivo por el cual Carlos Eduardo López Callejas, conocido como alias Caliche, rindió declaración juramentada en el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá.

En su intervención, “Caliche” insistió en la inocencia del exmandatario, razón por la cual afirmó que Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y testigo clave en el caso, está mintiendo.

A través de sus redes sociales, el expresidente Uribe hizo un resumen de las frases de Carlos Eduardo López Callejas, salpicado en el caso por su cercanía con Monsalve.

“Carlos Eduardo López (Caliche) deja claro que Álvaro Hernán Prada (en sus épocas de congresista) no lo buscó, que él y otras personas buscaron a Prada para informar que Monsalve quería contactarme, decir la verdad, porque había mentido contra mi hermano y contra mí. Manifiesta que cuando Prada me comunicó, mi única respuesta fue que dijera la verdad”, publicó Álvaro Uribe.

Y agregó: “Carlos Eduardo López dice que Monsalve quería retractarse y pedía que le ayudaran a entrar a la Justicia Especial para la Paz (JEP). Esto desvía la perversa versión según la cual el abogado Diego Cadena habría ofrecido ayudar a entrarlo a la JEP”.

El testigo indicó en el juicio que en una de las visitas que le hizo a Juan Guillermo Monsalve en la cárcel, él le mencionó que la fotografía donde aparece vestido camuflado en la hacienda Guacharacas supuestamente fue un montaje.

“López se declaró seguidor de nuestras ideas políticas. Y manifestó que es amigo de Juan Guillermo Monsalve desde 2010. Además, que mantenían una permanente comunicación”, expresó.

Según Uribe, alias Caliche le manifestó a las autoridades que él conoció a Juan Guillermo Monsalve a través de un amigo en común a quien le dicen Andresito, que, según “Caliche”, fue escolta del exparamilitar.

El testigo afirmó que Andresito le habló en su momento sobre los supuestos beneficios que el senador Iván Cepeda le entregaba a Juan Guillermo Monsalve y “repetía la necesidad de que lo ayudaran a trasladar a la JEP”. Además, precisó que Andresito contó que Monsalve no estaba vinculado a ninguna organización paramilitar, tal como lo ha mencionado a las autoridades. Por este motivo, el expresidente Uribe manifestó lo siguiente: “Si alguien lo sabía era Andresito, quien fue escolta de Monsalve”.

Y agregó: “Andresito, el escolta y amigo íntimo de Juan Guillermo Monsalve, también confesó a López que la acusación de Monsalve contra mi hermano y yo era un montaje”.

Alias Caliche aseguró que su integridad se ha visto amenazada por sus declaraciones en la investigación que se adelanta en contra del exmandatario colombiano, que deja entrever las supuestas mentiras de Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y testigo clave en el caso.

“Quiero hacer una pequeña aclaración. Con todo lo que he estado declarando (...) yo sé la capacidad que tiene Monsalve de mandarme a matar. Él tiene gente por fuera”, afirmó “Caliche”.

Así las cosas, advirtió que si le llega a suceder algo una vez termine sus intervenciones en el juzgado donde se adelanta el juicio contra Uribe, toda la responsabilidad sería del exparamilitar.

La juez 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, respondió que si ha recibido amenazas en su contra debe colocar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

“Le puede preguntar sobre un programa que se llama de protección a víctimas y testigos, ¿bueno?”, aseveró la juez 44 de conocimiento de Bogotá.

“Una cartilla de cómo cuidarme y ver que nadie me esté siguiendo; y el número del CAI más cercano, esas son las únicas medidas de seguridad que me dio el Estado. Eso nunca me ha servido, por eso ando como paria”, aseveró el comerciante en respuesta a la juez Heredia.

El testigo se dirigió al abogado Miguel Ángel del Río, representante de Deyanira Gómez, expareja de Monsalve, que al publicar un mensaje de X reveló su número telefónico, y que a partir de ese momento comenzó a recibir amenazas.