“Mr. Taxes” se pronunció sobre los controversiales puestos en la Dian: eran “recomendadas por el ministro del Interior”

Luis Carlos Reyes destacó las presiones que enfrentó por parte de políticos que buscaban influir en nombramientos clave dentro de la institución. Entre ellos, mencionó a Armando Benedetti - crédito Colprensa - Joel González/Presidencia

En una entrevista que provocó un nuevo debate sobre el clientelismo y las presiones políticas en la administración pública, Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), se refirió a los conflictos y presiones que vivió durante su tiempo al frente de la entidad. El exministro de Comercio, Industria y Turismo, conocido también como “Mr. Taxes”, reveló detalles sobre las solicitudes de nombramientos que recibió por parte de congresistas, exsenadores y otros funcionarios de alto perfil, tanto dentro como fuera del Gobierno.

El enfrentamiento entre Reyes y el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, dejó consecuencias no solo en el ámbito político, sino en la percepción pública sobre las prácticas dentro de las instituciones del país. La polémica se originó cuando el exministro, en una publicación en X, afirmó que tanto Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, como Adelina Covo, exmagistrada suegra de Benedetti, le solicitaron su intervención para tomar el control de las aduanas de Barranquilla y Cartagena.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Lo que ocurrió fue que me pidieron explícitamente que controlara las aduanas de Barranquilla y Cartagena para nombrar a personas que eran recomendadas por el ministro del Interior”, indicó Reyes en el programa La Luciérnaga de Caracol Radio y Red+: “No era la primera vez que recibía presiones de este tipo, pero lo que me llamó la atención fue la insistencia, sobre todo cuando empecé a identificar que estas peticiones venían no solo del Ministro, sino también de otros políticos cercanos al poder”.

Reyes defendió su gestión en la Dian, especialmente su lucha contra el contrabando, pero reconoció que el fenómeno sigue siendo un desafío - crédito Colprensa

El enfrentamiento se agudizó cuando Reyes denunció que había recibido constantes presiones, tanto públicas como privadas, para realizar nombramientos en la Dian en favor de diferentes grupos políticos. Según Reyes, estas influencias estaban relacionadas con un entramado más amplio que involucraba a varios congresistas y funcionarios que buscaban ocupar posiciones clave dentro de la institución.

Luis Carlos Reyes destacó que aunque la denuncia se hizo pública en 2025, las pruebas ante la Fiscalía General de la Nación datan de años anteriores. Explicó que presentó una extensa lista de personas, entre las que se encuentra Armando Benedetti, que le solicitaron favores relacionados con nombramientos cuando él dirigía la Dian. El lexministro aseguró que decidió hacer la denuncia pública como respuesta a las declaraciones del ministro del Interior, lo que lo motivó a exponer estos hechos ante la opinión pública.

“Yo no me esperé hasta el 2025, al contrario, cada vez que se presentaron digamos estos planteamientos clientelistas donde hay una línea muy delgada, como lo dice la misma señora fiscal General de la nación, pues técnicamente una recomendación, si es una recomendación y ya no es un delito, pues estos son más de pronto indicios de cosas indebidas y lo que yo hice fue seguir los conductos regulares”, dijo el ex alto funcionario en el programa radial.

Lista de políticos que pidieron puestos en la Dian a Luis Carlos Reyes - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Durante la misma entrevista, Reyes dejó claro que no fue fácil para él resistir las presiones que provenían de diversos frentes. Aseguró que su gestión, especialmente en la lucha contra el contrabando y la evasión fiscal, lo convirtió en un enemigo de los intereses de muchos actores políticos involucrados en actividades ilegales.

“Nos volvimos una molestia para los contrabandistas, que comenzaron a presionar a través de múltiples canales, incluyendo el Congreso, para sacarnos de la Dian. No solo enfrentamos presiones del Ministerio de Hacienda, sino también de otros actores que veían afectadas sus ganancias ilegales”, explicó el exministro.

El exministro detalló algunas de las reformas que implementó durante su gestión en la Dian, que apuntaban a cerrar los vacíos legales y administrativos que facilitaban el contrabando. Entre ellas, destacó la modificación del estatuto de minería y la mejora de los sistemas internos de control.

Luis Carlos Reyes se refirió a las múltiples presiones políticas que enfrentó durante su paso por la Dian. Según él, estos intentos de injerencia venían de varios frentes, tanto del Ministerio de Hacienda como de congresistas - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

A pesar de estas reformas, la gestión de Reyes fue criticada por su falta de resultados inmediatos en la lucha contra el contrabando: “El contrabando sigue siendo un fenómeno visible para todos los colombianos, y es un problema complejo que no se resuelve de la noche a la mañana”. Sin embargo, el ex alto funcionario defendió su gestión al señalar que las cifras de recaudo tributario bajo su mando fueron históricas, alcanzando niveles que no se habían visto en años anteriores.

“Los dos años de recaudo tributario más altos de la historia del país fueron 2023 y 2024, durante mi gestión. A pesar de las dificultades, logramos grandes avances en esa área”, afirmó.

Sin embargo, la relación con otros miembros del Gobierno se tensó cuando Reyes criticó públicamente la persistencia de los “cupos indicativos” dentro del Ministerio de Hacienda, lo que generó un fuerte enfrentamiento con el exministro Ricardo Bonilla. El exdirector de la Dian relató que en un Consejo de Ministros, durante una discusión con el presidente Gustavo Petro, él mencionó que seguían existiendo prácticas clientelistas dentro de la cartera, como la distribución de los mencionados cupos indicativos, una de las formas tradicionales de clientelismo político.

El exdirector de la Dian explicó que no solo los congresistas estuvieron involucrados, sino también funcionarios del Ministerio de Hacienda, con el entonces ministro Ricardo Bonilla, y otros actores cercanos al poder político - crédito Colprensa

“El presidente Petro me preguntó, ‘¿es cierto que en el Ministerio de Hacienda siguen repartiendo cupos indicativos?’, y la respuesta de Bonilla fue negativa, pero el presidente no le creyó”, relató Reyes. Además, destacó que él fue uno de los funcionarios que provocó su salida de la cartera de Comercio, Industria y Turismo.