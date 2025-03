Imitador de Luis Alfonso en ‘Yo me llamo’ dio su versión sobre su ruptura con la doble de Shakira: “Me siento traicionado”

Imitador de Luis Alfonso en ‘Yo me llamo’ se escudó en el fin de su relación con la doble de Shakira para justificar su bajo rendimiento en la competencia - crédito @yomellamoshakiraofficial2023 y @luisalfonsotributo/Instagram

César Narváez, imitador de Luis Alfonso en la décima temporada de Yo me llamo, y Andrea Correa, la doble de Shakira que también participó en este formato, pero en 2023, confirmaron el fin de su relación amorosa, la cual al parecer habría terminado por una infidelidad.

Fue en medio de la gala de la noche del 11 de marzo, que al concluir su presentación, el intérprete que le da vida a “el Soñorazo” en la competencia de Caracol Televisión se sinceró con el jurado y el público acerca de difícil situación que está atravesando producto de una decepción.

“Estoy decepcionado. Me siento traicionado por una persona de la que yo esperaba tanto...”, confesó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El capítulo 44 del reality que busca al doble perfecto, se vio cargado de emotividad luego de que César Narváez contara en ‘el templo de la imitación’, que debido a la ruptura amorosa con Andrea Correa había descuidado el nivel y que esto se habría visto reflejado en la última intervención.

“No estoy triste, pero me tiene pensativo el saber que existían tantas metas, tantos planes y tantos proyectos, pero todo se fue a la basura”, agregó.

César Narváez y Andrea Correa se conocieron en 'Yo me llamo' 2023 - crédito cortesía Caracol Televisión

Si bien en esta décima temporada de la competencia de imitación, el cantante César Narváez concursa con el personaje de Luis Alfonso, él ya había pasado por este programa en un anterior versión cuando intentó conquistar al jurado con una versión del merenguero Elvis Crespo.

Fue en mencionada edición en la que, el artista conoció a Andrea Correa, su rival, que en ese año avanzó a la final con la interpretación de Shakira. La pareja se flechó en medio de la competencia e incluso el público terminó siendo testigo del amorío cuando se dieron su primer beso ante las cámaras en uno de los episodios del programa que salió al aire.

“El 70% de que yo esté todavía acá se lo debo a ella. Para conquistar a una mujer de esa talla, hay que tener postura de hombre y nunca se puede faltar el respeto, pues hombre sin respeto no va para el baile y a mí me encanta bailar. Hay personas que llegan y te levantan; yo estaba en el pozo y ella me levantó. Me decía: ‘Dale, sigue adelante’, y ahí surge el amor puro. Gracias a ella estoy dando todo”, comentó el concursante en aquella ocasión, tras dejar al descubierto su atracción por la artista de origen chileno.

La famosa apoya a su pareja en cada uno de los pasos que da - crédito yomellamoshakiraofficial2023 / Instagram

Con el ánimo de demostrarle su apoyo, el doble de Jim Morrison le recordó a su compañero que una decepción amorosa siempre se puede superar, sobre todo cuando se trata de persona llena de cualidades, como él.

Shakira, de ‘Yo me llamo’, reveló que su relación con el imitador Luis Alfonso llegó a su fin

Si bien la cantante chilena no se ha referido hasta el momento públicamente acerca de las declaraciones que hizo su expareja al aire en el programa de imitación, si fue la encargada de sacra a la luz la noticia de que ya no estaban juntos como novios.

Andrea Correa, exparticipante de 'Yo me llamo' que imita Shakira confirmó el fin de su romance con el doble de Luis Alfonso - crédito @yomellamoshakiraofficial2023/Instagram

Durante su más reciente entrevista en el programa matutino Día a Día, la imitadora sorprendió al público al anunciar que está oficialmente soltera. La noticia se confirmó el 17 de febrero de 2025, cuando Correa fue invitada al programa y habló abiertamente sobre su situación sentimental, confirmando que su relación terminó cuatro días antes.

La revelación tomó por sorpresa a los presentadores del programa, que no dudaron en indagar más sobre el tema. Carolina Soto, una de las anfitrionas, confesó que desde el inicio tenía la intención de preguntarle por su relación con Narváez, que imitó en esa temporada a Elvis Crespo y volvió en 2025 para robarse todas las miradas con un nuevo personaje: Luis Alfonso, con todo el apoyo de la imitadora de Shakira, pues constantemente publicaba mensajes para él en esta nueva etapa en el concurso.

Sin embargo, su historia terminó y ante la pregunta sobre el estado de su corazón, la joven imitadora respondió: “Yo estoy soltera, es oficial”. Aunque los presentadores intentaron obtener más detalles, la imitadora prefirió no profundizar en los motivos de la ruptura y evitó responder si existía posibilidad de reconciliación, pero sí agregó lo siguiente: “Hay que aprender a estar solos”, dejando claro que se encuentra enfocada en su bienestar personal.