Esposo de Laura Tobón contó su experiencia sobre cómo es tener una esposa famosa y la presión del público en su matrimonio: “Le mandaban fotos cuando yo estaba sin ella”

El empresario Álvaro Rodríguez Ferrero es conocido por ser el esposo de la modelo y presentadora Laura Tobón, a pesar de que él también es una figura destacada, pero en el mundo empresarial.

En las redes sociales y en el mundo del entretenimiento figura como la pareja de la Laura Tobón, según la mayoría de los comentarios que dejan los internautas.

Muchos seguidores de la presentadora colombiana han estado pendientes del empresario desde que inició su relación con Laura, al punto de que vigilan sus movimientos y se los hacen saber a la presentadora, tanto de buena forma, como de mala manera.

Este tema y la respuesta de cómo se ha sentido al respecto, se conoció en la conversación que sostuvo Rodríguez en el pódcast Mentes geniales, de Julián Otálora, ya que allí se confesó sobre cómo es tener una esposa famosa y una relación tan pública.

De acuerdo con sus declaraciones, él no ha sido una persona de fama y reconocimiento; de hecho, cuando inició su relación con Laura Tobón “le costó un poco de trabajo” manejar la situación y comprender que “lo estaban mirando por ella”.

“Como a mí nadie me miraba antes, hay que comprender que me están mirando por ella. Y eso significa una responsabilidad adicional. Yo intento comportarme bien, la mayor parte de mi tiempo, pero hay momentos en los que no me comporto bien y entender eso, de que tenía que ser más cuidadoso siempre y no solamente cuando me sentía en confianza o nadie me está mirando. Yo ya doy por hecho que alguien me está viendo siempre”, reveló Álvaro Rodríguez.

En medio de sus confesiones, Rodríguez explicó que esta situación le sirvió para manejar su forma de ser y de actuar en algunos espacios, pues no quería que las personas se llevaran la impresión de que era una persona cuando estaba con Laura Tobón y otra sin ella. Esto principalmente porque identificó que a su esposa le han enviado fotografías de él en diferentes eventos y espacios en los que no están juntos, tratando de mostrarle cómo era cuando se encontraba solo o buscando confirmar información.

“Me daba cuenta de que le mandaban fotos a Laura cuando yo estaba sin ella. Le decían: ‘ay, mira, tu esposo está acá ¿tú sabías?‘. Entonces todo eso me hizo consciente de que yo no puedo ser una persona cuando estoy con ella y otra persona cuando estoy sin ella. Se van a dar cuenta de que no soy la persona que digo ser", confesó el empresario.

Seguido a esto reflexionó sobre el impacto que ha traído la presencia de Laura Tobón a su vida y los cambios que ha tenido que aplicar, pero aseguró que no le molesta y que, por el contrario, lo ayudó.

“Ya no me incomoda, la verdad. Y ella me ha abierto una capacidad enorme de relacionamiento, Laura es una máquina de hacer networking. Entonces (ser su pareja) sí abre puertas, es una parte más evidente, pero la que no es tan evidente es la que en los cócteles, por ejemplo, me costaba mucho trabajo generar conversaciones de la nada, era algo que no disfrutaba. Pero con Laura me tocó despertar una habilidad nueva, que es hablar con alguien de la nada“, contó Álvaro.

Finalmente, el empresario aseguró que lo que le ha tocado implementar en su vida por estar con una personalidad como Laura, que es reconocida, social y conversadora, le ha permitido descubrir cualidades de él que son importantes para su trabajo y su vida.

“Hoy ya me queda más fácil acercarme a hablar con gente en un cóctel, con un cliente, un prospecto de cliente, todo con más facilidad, más desenvuelto y todo. Entonces, si me preguntan (¿cómo es tener una esposa famosa) me parece chévere, ha sacado cosas buenas en mí”, puntualizó.