A tan solo días de su boda, protagonista de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ se arrepintió de ir al altar: “Si no lo sentís no es por ahí”

Juan Manuel Guilera, protagonista de la nueva versión de Nuevo rico, nuevo pobre, desveló que estuvo a punto de ir al altar, pero se arrepintió de dar el paso a pocos días de la ceremonia religiosa. “Si no lo sentís, no es por ahí”, mencionó.

Según contó el actor argentino que llegó al país para hacer parte de la producción Rojo carmesí, y que estaba comprometido con reconocida actriz y modelo, un viaje a Venezuela le hizo cambiar de idea luego de que reflexionara acerca de las responsabilidades que implicaba un matrimonio, además, de enterarse de los planes que tenía su novia y que él no había contemplado.

Fue durante su paso por el programa digital La sala de Laura Acuña, que Juan Manuel Guilera se sinceró con su público y compartió experiencia que marcó su pasado sentimental, ya que, él cortó romance cuando estaba a punto de sellar su compromiso por lo católico.

El actor de 38 años, mencionó que, aunque estaba profundamente enamorado de su prometida, no se sentía preparado para asumir el compromiso de ser padre en ese momento de su vida. Esto, teniendo en cuenta que Paula Morales ya tenía un hijo (fruto de una anterior relación) y quería volver a ser mamá.

Todo tomó un giro inesperado mientras que su futura esposa organizaba los detalles de la celebración, puesto que, al tiempo, Juan Manuel Guilera viajó a Venezuela para rodar una película. En medio de su estancia en ese país, decidió darse una pausa para sí mismo y se fue a pasar unos días en solitario en la isla Margarita. Este inesperado viaje generó una gran discusión entre la pareja, lo que llevó a reflexionar sobre su verdadero compromiso con el matrimonio.

“Cuando le digo a ella mi nueva decisión, me dijo: ‘¿Vos me estás jodiendo?’. Estábamos a días de casarnos y era claro que mi compromiso no estaba al 100 %. Cuando volví, empezamos a hablar y emergió la verdad”, inició contando a la presentadora Laura Acuña.

Por qué canceló Juan Manuel Guilera su compromiso

13 años atrás, el también modelo argentino sostuvo una relación amorosa con la artista uruguaya Paula Morales. Su amorío parecía perfecto ante los ojos de sus conocidos y el público, estaban comprometidos y muchos esperaban con ansias el día de su boda. Sin embargo, detrás de esa fachada de felicidad, Guilera estaba lidiando con dudas y temores profundos.

Juan y Paula Morales, quien es hija del conocido periodista Víctor Hugo Morales, fueron novios por más de dos años, hasta la inesperada ruptura que protagonizaron a poco de casarse.

Después de reflexionar, el intérprete de Andrés Ferreira Nuevo rico, nuevo pobre tomó fuerzas y confesó a su prometía sus verdaderos sentimientos y aunque le causó una decepción, se liberó.

Esta anécdota de Guilera que se enamoró en Colombia de la actriz Juanita Molina, provocó una gran cantidad de reacciones a través de redes sociales, entre personas que han enfrentado decisiones similares en sus vidas, no obstante, el actor se defendió con un contundente frase. “Si no lo sentís, no es por ahí”.

Además, hubo quienes manifestaron estar de acuerdo con la postura del argentino sobre que, aunque a veces las decisiones difíciles pueden ser dolorosas, también pueden ser necesarias para nuestro bienestar a largo plazo.

“Que expresivo que es Juan!!! Llevas la argentinidad al palo!!! Te adoro !!! 😘desde Argentina, tu país natal”, “como decía mi abuelita, es mejor colorado una vez que pálido toda la vida”, “me decepcionó como hombre, debía ser sincero desde el principio”, “le dio miedo ser papá y salió corriendo”, “ahora nadie quiere compromisos serios”, “¿sigues con Juanita?”, “galán, se le perdona todo”, son algunos de los comentarios de los internautas.