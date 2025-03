Carla Giraldo recordó que fue criticada por cómo llevó el duelo por la muerte de su mamá: “Yo cumplí con mis deberes”

La presentadora y actriz reveló que al enterarse de la muerte de su mamá siguió trabajando - crédito prensa del Canal RCN

La actriz y presentadora Carla Giraldo ha enfrentado una vida marcada por retos personales y profesionales que han moldeado su trayectoria.

La artista, de 38 años, ha encontrado en su rol como presentadora de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia una oportunidad para consolidarse en el medio televisivo, compartiendo la conducción con Marcelo Cezán.

Sin embargo, detrás de su éxito en la pantalla, Giraldo ha lidiado con momentos oscuros, como la muerte de su madre, un hecho que coincidió con el inicio de su carrera como presentadora.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La presentadora compartió cómo enfrentó la muerte de su madre justo antes del inicio de su carrera como conductora de La casa de los famosos Colombia en 2024 - crédito @Los40colombia/TikTok

En una entrevista reciente con el programa Los Impresentables, de la emisora Los 40, Giraldo habló abiertamente sobre cómo enfrentó el fallecimiento de su madre justo antes del estreno de la primera temporada del reality en 2024.

Según detalló la paisa, su decisión de continuar trabajando tras la pérdida generó críticas, pero ella defendió su postura afirmando que cada persona vive el duelo de manera distinta.

“Mi mamá muere y al otro día, literal, yo tenía que estar acá haciendo prensa y haciendo todo. Yo cumplí con mis deberes, igual, cumplí con mis deberes de hija, de ir, estar, acompañar y hacer mi duelo, cada cual lo hace a su manera”, expresó la presentadora.

La actriz habló abiertamente sobre la pérdida de su madre y cómo esto influyó en su decisión de seguir trabajando en el inicio de su carrera como presentadora - crédito cortesía del Canal RCN

La madre de Carla Giraldo María del Rosario Quintero falleció a finales de enero de 2024. Aunque la paisa no reveló exactamente la causa de su muerte, indicó que luchó muchos años contra el alcoholismo, una enfermedad que deterioró su salud de manera irreversible.

La actriz reveló que su relación con su madre no fue cercana, y que el alcoholismo fue un factor determinante en esa distancia. “Mi mamá era muy alcohólica. El alcoholismo es una enfermedad de esas que son incurables, si no hay consciencia de la persona vas a estar ahí, siempre”, contó en una entrevista con La Sala de Laura Acuña.

A pesar de las dificultades, Carla recordó que en las semanas previas a su fallecimiento, su madre mostró orgullo y alegría por verla retomar su carrera en los medios. “Qué delicia que vuelves otra vez, qué orgullo volverte a ver”, le dijo su madre, según relató la actriz. Estas palabras, según Giraldo, le dieron la fuerza para continuar con su vida profesional en medio del duelo. “En medio de ese momento oscuro que uno vive, ella me trajo luz”, añadió para Los 40.

La actriz contó que el alcoholismo fue decisivo en la relación distante con su madre - crédito @carlagiraldo/Instagram

Además, la actriz recordó la buena relación que había logrado con su mamá antes de su muerte: “Venir y trabajar, que al final era recuperar una carrera, rescatar una Carla que yo quería rescatar y que mi mamá durante varias semanas también me dijo que delicia que vuelves otra vez. Qué orgullo volverte a ver, tuviéramos mala o buena relación, eso generó una empatía entre las dos nuevamente y pum se va (…)”.

La actriz fue adoptada al nacer, ya que sus padres biológicos no tenían los recursos para criarla. En una entrevista con el periodista José Gabriel Ortiz, Giraldo explicó que su madre adoptiva obtuvo su custodia cuando ella tenía apenas unas horas de nacida.

Aunque la adopción le ofreció un nuevo comienzo, su relación con sus padres adoptivos tampoco fue sencilla. Durante su adolescencia, Carla enfrentó conflictos familiares que la llevaron a abandonar su hogar a los 14 años. Según recordó en el pódcast Vos Podés, tomó esta decisión porque sentía que no tenía libertad para tomar sus propias decisiones. “Me voy de mi casa, porque acá no me dejan hacer nada, y si no me dejan yo me voy”, relató.

En su niñez, fue entregada en adopción; a los 14 años, dejó el hogar adoptivo buscando independencia - crédito @carlagiraldo/Instagram

A pesar de la distancia emocional con sus padres, Giraldo reconoció que los valores inculcados en su hogar fueron fundamentales para enfrentar los peligros de la vida adulta desde una edad temprana. “Agradezco mucho a esa casa y a mis papás por darme esos valores, porque hicieron que tal vez no terminara en la calle, drogadicta, loca...”, afirmó.

A pesar de los momentos difíciles, Carla Giraldo ha encontrado en su trabajo una forma de reconstruirse. Según relató en Los 40, su madre adoptiva fue una de las personas que más la motivó a retomar su carrera en los medios: “Ella no llevaba diciéndome tres semanas: ‘Qué divina te ves, qué hermosa estás, qué bueno que vuelves, disfrútatelo, gózatelo’, para abandonarlo a último momento”.

Actualmente, la paisa continúa destacándose como presentadora de La casa de los famosos Colombia, un proyecto que se ha robado la atención de los sus televidentes con la convivencia de 23 famosos que compiten por un premio de 400 millones de pesos. Junto a Marcelo Cezán, Giraldo se encarga de anunciar las novedades del programa, consolidándose como una figura clave en el reality.