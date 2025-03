Investigan muerte masiva de peces en el lago Timiza de Bogotá por posible vertimiento de aguas residuales

Funcionario de la Alcaldía de Bogotá- crédito Acueducto de Bogotá

Habitantes de la localidad de Kennedy, en Bogotá, han expresado su preocupación tras el hallazgo de numerosos peces muertos en el lago Timiza, un sitio emblemático del sector.

La situación fue alertada por residentes y visitantes del parque, quienes notaron la presencia de los animales sin vida en el agua y comenzaron a preguntarse qué pudo haber causado este impacto ambiental.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Peces muertos

El Distrito, en coordinación con varias entidades, ha iniciado investigaciones para esclarecer lo sucedido. De acuerdo con las primeras hipótesis, el problema podría estar relacionado con el vertimiento inadecuado de aguas residuales provenientes de negocios cercanos, lo que habría afectado la calidad del agua y provocado la muerte de los peces.

Testigos en el lugar relataron que la escena fue desconcertante. “Al llegar nosotros aquí detectamos que estaban recogiendo peces en unas bolsas negras. Una vez le preguntamos a una persona encargada de Aguas de Bogotá para que nos informara sobre esta parte, el señor Cristian nos contestó que era que estaba haciendo un mantenimiento, que estaban limpiando el agua. Ya más adelante nos dimos cuenta de que no era ninguna limpieza del agua, sino que estaban haciendo era una recolección de peces muertos dentro del lago Timiza”, aseguró Germán Murillo, líder comunitario del sector, en declaraciones a City TV.

Aguas de Bogotá se encargó de retirar los peces sin vida, mientras las autoridades ambientales analizan las condiciones del lago para determinar las causas exactas del fenómeno.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) emitió un comunicado en el que explicó que se están realizando verificaciones para identificar el origen de la afectación. “De acuerdo con las primeras verificaciones, el hecho podría estar relacionado con descargas inadecuadas de aguas residuales provenientes de redes de alcantarillado, utilizadas irregularmente por algunos prestadores de servicios de lavado de vehículos, empresas y habitantes del sector”, informó la entidad.

Algunos vecinos señalaron que esta no es la primera vez que ocurre algo similar en el lago Timiza. “Eso se presenta de vez en cuando, por lo general cuando no prenden las motobombas, que son tres motobombas y no nos explicamos por qué razón no las prenden. Se presenta la mortandad de peces”, comentó un residente del área, sugiriendo que el mal funcionamiento del sistema de circulación de agua podría estar contribuyendo al problema.

Por ahora, las autoridades continúan evaluando la situación para determinar las medidas necesarias que eviten futuros episodios de contaminación en el lago. Entre tanto, la comunidad exige soluciones inmediatas para prevenir más afectaciones a la fauna del lugar y proteger este importante ecosistema urbano.