Mauricio Figueroa sufrió otra crisis en ‘La casa de los famosos’ y pide que lo saquen: “No soporto más”

El actor Mauricio Figueroa expresó sentirse agotado en 'La casa de los famosos Colombia 2' y afirmó que ha visto comprometida su salud - crédito cortesía Canal RCN

Por segunda vez, Mauricio Figueroa clama a los televidentes de La casa de los famosos Colombia 2025 para que lo ayuden a salir de la competencia, con el argumento que está viendo su salud comprometida por el agobio que le causa el juego. “No soporto más, me quiero ir…”, dijo.

Ante la actitud y petición del participante de mayor edad del reality, sus compañeros lo atacaron en una de las dinámicas señalándolo de “bipolar”, por las crisis que afectan el estado de ánimo del actor que en repetidas ocasiones ha manifestado el deseo de abandonar el programa, pero en otras se entusiasma con el formato.

Pese a lo anterior, algunos de los participantes atendieron su llamado y lo dejaron en placa de nominación junto a La Abuela, que también ha manifestado su cansancio.

Mauricio Figueroa quedó nominado por sus compañeros en la semana 6 de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

En el capítulo del 5 marzo, los concursantes de La casa de los famosos Colombia 2 hicieron parte de una dinámica previa a la gala de nominación en la que cada habitante debía escribir una crítica anónima acerca de otro compañero. Fue ahí donde varios aprovecharon para cuestionar a “Don” Mauricio porque a veces dice que quiere permanecer y en otras ocasiones, hace campaña para irse.

Ante los mencionados señalamientos, el actor de 75 años, que tiene una afección en su rodilla derecha, se mostró agobiado al momento de responder y afirmo que lo habían malinterpretado, porque él no quiere continuar. “No soporto más, me quiero ir…”, expresó antes de solicitarle colaboración a los demás habitantes que votaran por él en las nominaciones. “me quiero ir a mi casa… me estoy enfermando”, detalló.

Luego de convencer a compañeros como Mateo, Fernando Solórzano y Norma Nivia que entre lágrimas votó por él. Ahora, Figueroa está en manos del público a los que habló frente a las cámaras suplicando que no lo apoyen para que se pueda ir, ya que los las votaciones de la audiencia se cuentan en positivo. No obstante, este jueves 6 de marzo todos deberán presentar la prueba de salvación, así como también tendrán que esperar a que se conozca el protegido del líder de la semana, Camilo Trujillo.

Alerta se conmovió con la situación de Mauricio Figueroa en ‘La casa de los famosos Colombia 2′

“Estoy cansado de verlo sufrir, por más cosas que trato de hacer para que estés animado... veo que tienes que estar en casa”, comentó el comediante que contribuyó con un punto para que el actor entrara en placa, tal y como lo había pedido.

Emiro Navarro se cansó de la "bipolaridad" de Mauricio Figueroa, que nuevamente se quiere ir de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Para Norma, una de las mejores amigas de “Don” Mauricio en la casa y con quien más tiempo pasa, se sumó a la ayuda, pero rompió en llanto al exponer las razones por la que le dolería verlo partir: “nunca he votado por ti, pero una cosa es uno tener impedimento físico, pero otra es un tema relacionado con la depresión... no quiero verte llorar más, espero que Colombia entienda te pueden ver en novelas.. pero necesitas estar en casa. .sé lo mucho que te quieres ir”, en medio de lágrimas.

A la modelo tolimense la siguió su pareja. “Lo has pedido tanto que estar en un lugar donde uno no quiere puede ser traumatizante”, mencionó “Peluche”.

Así mismo, lo hicieron sus aliados del cuarto Agua como Melissa Gate que también complació a Figueroa dándole su voto y expresó: “para mi también es una tortura verlo todos los días aburrido, si él quiere irse, por eso le regalo ese punto”.

Mauricio Figueroa, exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia 2025' tuvo enfrentamientos con Yina Calderón y Carla Giraldo, presentadora del formato - crédito cortesía Canal RC

El Negro Salas le dio su votó al actor; “sé que estás saturado física y mentalmente acá y de corazón espero que todos los colombianos te apoyen para salir de la casa. Te quiero mucho”, le dijo. Adicionalmente, le dio un voto más en el confesionario.

Los últimos en posicionarse frente a “Don” Mauricio y darle sus puntos fueron La Abuela, Fernando Solórzano y Emiro Navarro que dieron respaldo al deseo del actor para que se pueda marchar “de todo corazón espero que se mejore”, dijo el más joven de la casa.