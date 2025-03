Video: ciclista propinó “coscorrón” a agente de tránsito en plena vía de Bogotá

Golpearon a un agente de tránsito en Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

Los agentes de tránsito se han vuelto blanco de ataques por parte de la ciudadanía en los últimos meses. Y es que cada vez son más comunes los casos que se conocen de agresiones contra los uniformados que brindan vigilancia en las calles del país.

Por ejemplo, en uno de los episodios más recientes, un ciclista que se movilizaba por una de las calles más transcurridas de la capital colombiana propinó un golpe a un agente de tránsito que estaba cumpliendo con su labor a plena luz del día.

Y es que según se observa en un video que se viralizó en redes sociales, este sujeto vio que el agente de tránsito estaba parado bajo el sol y, en cuestión de segundos, aprovechó para golpearlo en su cabeza.

De hecho, una vez logró su cometido, el agresor escapó, no sin antes ser perseguido por la víctima, que buscó seguir su rastro durante algunos segundos. Incluso, mientras seguía al ciclista, al uniformado se le cayeron algunas pertenencias en la calle.

El agresor logró huir luego de golpear al agente de tránsito - crédito @ColombiaOscura/X

“En video grabado por cámara instalada en un vehículo quedo registrado momento en que sujeto en bicicleta propina un coscorrón a un agente de tránsito. Al momento se desconocen las causas quebllevaron al biciusuario a agredir al uniformados y la fecha exacta del suceso”, explicaron la escena a través de redes sociales.

Además, la escena generó comentarios tales como: “Los policias de Colombia me hacen recordar al jefe gorgori y sus compañeros”, “La causa es que el tránsito no debería tener tanto poder como piensa tenerlo. Fin”, “La causa es la falta de respeto, así de simple…”, “La causa es que el tránsito no debería tener tanto poder como piensa tenerlo. Fin”.

Este no es un caso aislado en el país. Según recordó la Secretaría de Movilidad, un incidente similar se registró en octubre de 2024, cuando una agente de tránsito fue atropellada en el norte de Cali durante un operativo.

El conductor agresor fue detenido por las autoridades - crédito Secretaría de Movilidad

En esa ocasión, el agresor, quien conducía una motocicleta sin la documentación en regla, fue detenido por la Policía de Tránsito. La uniformada lesionada fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

El Secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, expresó su rechazo frente a este tipo de agresiones y reiteró la importancia de proteger a los agentes de tránsito que cumplen con su labor de garantizar el orden en las vías de la ciudad.

“Desde la Secretaría de Movilidad reiteramos nuestro rechazo inequívoco frente a estos actos. Insistimos en las consecuencias contra quienes cometan este tipo de delitos o en la circular que emitimos de multiplicar las multas por fugas. Así como en la importancia de proteger a los guardas que están cumpliendo con su deber de ayudarle a Cali a recuperar orden y seguridad en las vías”, afirmó Orozco.

En Cali ya se había registrado una situación similar - crédito @MovilidadCali / X

Dos de cada diez personas son asesinadas por intolerancia en Colombia

Según cifras expuestas por la Policía Nacional en marzo de 2023, dos de cada diez personas son asesinadas por intolerancia en el territorio nacional, lo que abarca los 206 homicidios que se habían registrado en ese momento desde que comenzó el presente año.

La institución señaló que el panorama va en incremento de un año a otro, ya que en el mismo periodo de 2022 se habían registrado, por este motivo, 22 asesinatos menos, por lo que, de un año a otro, el incremento es de un 10%.

Dos de cada diez asesinatos en Colombia están relacionados con casos de intolerancia- crédito Colprensa

Para ese momento, Bogotá, Barranquilla y Cúcuta habían sido las ciudades donde más se dieron reportes de homicidios. Sin embargo, en ellas se registró una reducción de este crimen, comparado con años anteriores.

No obstante, las autoridades dieron a conocer en septiembre de 2023 que, desde enero del mismo año, el país había registrado 1.247 muertes por episodios de dicha índole. Frente a esta situación, desde la fuerza pública impusieron multas a 47.000 personas en todo el país.