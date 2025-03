Representante Ingrid Aguirre se refirió en el Congreso a su denuncia por acoso sexual contra César Lorduy: el parlamento aceptó la renuncia del magistrado

Renuncia aceptada como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) - crédito Diego Pineda/Colprensa/Cortesía

El Congreso en pleno aceptó la renuncia de César Lorduy como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) en una votación que concluyó hacia las 12:20 p. m.

En una sesión conjunta en el Salón Elíptico del Capitolio, el Senado y la Cámara de Representantes avalaron la salida de Lorduy, con 73 votos a favor en el Senado y 155 en la Cámara. Como parte del pleno del Legislativo, ambas corporaciones también son responsables de elegir a los magistrados del CNE.

Lorduy había presentado su dimisión el 2 de diciembre de 2024, pero continuó en funciones durante el primer trimestre de 2025. La decisión fue aprobada sin votos en contra.

Durante la sesión, la representante de Fuerza Ciudadana, Ingrid Johana Aguirre Juvinao, reiteró las denuncias que interpuso contra Lorduy, a quien acusa de acoso sexual durante las elecciones locales de 2023.

La representante Ingrid Aguirre habló por primera vez en el Congreso sobre su situación con el saliente magistrado de la CNE

“Quiero que escuchen la denuncia que he hecho contra este señor y ojalá, a los congresistas que lo defienden, que nunca sus hijas, hermanas, o primas les pase lo que yo tuve que pasar, porque ahí sabrán lo que yo estoy sintiendo y lo que ha sentido mi familia; todavía ni siquiera puedo hablar”, inició su declaración la representante.

Durante su intervención, Ingrid indicó que “al señor Lorduy lo denuncié por acoso sexual y por concusión, porque primero me pidió $500 millones para no revocar a la candidata de la alcaldía de Santa Marta, Patricia Caicedo. Como no accedí a sus pretensiones económicas, me dijo que le podía pagar con mi cuerpo. Me lo dijo en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral”.

Este hecho lo denunció el 19 de octubre de 2023, “ha pasado más de un año. Y hoy yo le hablo a los congresistas porque no podemos dejar que siga de magistrado en el CNE. Y le pido a Cambio Radical y a todos los partidos que no avalen las pretensiones al congreso porque serán las mujeres y la sociedad quienes lo castiguemos en las urnas” señaló la congresista haciendo referencia a los rumores de que César renunció al CNE para participar en las elecciones del 2026.

Luego de la decisión en el Congreso, Ingrid Aguirre lo celebró a través de sus redes sociales: “ !Lo logramos ! Es una victoria de las mujeres que hemos sido acosadas; es la voz de quienes a diario se exponen a sujetos como César Lorduy ! Congreso en pleno aceptó la renuncia de Lorduy con un total de 228 Votos!”.

En el Congreso, la representante a la Cámara habló sobre su denuncia contra César Lorduy

El Congreso acepta la renuncia de César Lorduy

La renuncia de César Lorduy al CNE fue finalmente aceptada por el Congreso en pleno, tras una sesión marcada por debates y controversias. La discusión se centró en sí debía aplazarse la votación debido a la ausencia del propio Lorduy, quien no asistió a la sesión convocada exclusivamente para tratar su dimisión.

La decisión de continuar con el trámite generó posturas encontradas entre los legisladores, quienes también abordaron denuncias y cuestionamientos en torno al exmagistrado.

De acuerdo con los reportes, la sesión comenzó alrededor de las 10:30 a. m., con una proposición del senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, quien solicitó posponer la votación.

Motoa argumentó que la ausencia de Lorduy justificaba reprogramar el debate, a pesar de que él mismo había solicitado la convocatoria. En sus palabras, calificó como “lamentable” que Lorduy no estuviera presente para explicar las razones de su renuncia, y consideró que los motivos expresados por el exmagistrado eran “injustificados”.

Renuncia aceptada por el magistrado saliente del CNE, César Lorduy

La senadora María José Pizarro fue una de las voces que se opuso a aplazar la decisión. La congresista subrayó que Lorduy seguía ejerciendo como magistrado a pesar de haber presentado su renuncia, la cual debía hacerse efectiva 30 días después de su anuncio.

“Sigue fungiendo como magistrado a pesar de que presentó la renuncia, a pesar de que se tendría que haber hecho efectiva 30 días después. A esto le sumo los argumentos que presentó el senador Motoa. Inexplicablemente, no viene hoy a explicar las razones de su renuncia. Este Congreso debe tomar una decisión, que no puede ser distinta a aceptar la renuncia”, dijo la coongresista.