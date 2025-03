Reforma a la salud: por falta de cuórum se levantó discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes

La reforma a la salud sigue sin avanzar en la Cámara de Representantes - crédito @CamaraColombia/X

El anunciado segundo debate de la reforma a la salud, una de las tres grandes banderas del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, sigue sin avanzar en la plenaria de la Cámara de Representantes. La discusión propuesta para la jornada del martes 4 de marzo de 2025 se suspendió, después de cinco horas, y sin que se aprobara ninguno de los artículos que debían someterse a votación de los parlamentarios.

Por falta de cuórum en el recinto, la sesión tuvo que ser levantada por el presidente de la corporación, Jaime Raúl Salamanca. Ni siquiera la presencia de los ministros del Interior, Armando Benedetti, y del Trabajo, Antonio Sanguino, que tenían la misión de promover el análisis del articulado, pudieron destrabar la situación que se registra en el órgano legislativo.

Al respecto, el ministro Benedetti afirmó que la discusión sobre la reforma se ha visto obstaculizada por estrategias dilatorias. Según explicó a los medios de comunicación presentes en el Capitolio, la oposición ha centrado sus esfuerzos en presentar recusaciones sin fundamentos en lugar de debatir el contenido del proyecto. La plenaria sería de nuevo convocada el miércoles 5 de marzo, en medio de los señalamientos mutuos entre los sectores afines al Gobierno, y los contrarios al mandatario.

“Sí se avanzó, pero la estamos organizando. Unas recusaciones que ha sido una cantidad de oposición bastante rara en la que no quieren discutir el proyecto, sino solamente argumentar recusaciones que no tienen ningún argumento”, señaló Benedetti, que calificó la situación como una forma inusual, a su parecer, que busca evitar la discusión de la iniciativa; la misma que, pese a que tuvo sesiones extraordinarias en diciembre de 2024 y en febrero de 2025 no tuvo ningún progreso alentador para el Ejecutivo.

Juvinao cuestionó que la reforma a la salud no tendría fuentes claras de financiación

Uno de los hechos que causó mayor indignación lo denunció la representante Catherine Juvinao, del partido Alianza Verde, que cuestionó que la eliminación del concepto fiscal de la reforma a la salud por parte del Ministerio de Hacienda afecta la transparencia del proyecto y su viabilidad financiera. Por lo que hizo un urgente llamado a sus colegas a prestarle especial atención a esta serie de situaciones a su parecer anómalas.

Durante la discusión que se gestó en la plenaria de la Cámara, Juvinao pidió claridad sobre el artículo 11, que aborda las fuentes de financiación. “Quería pedirle el favor mientras resuelven las recusaciones. ¿Si es tan amable de leernos cómo va a quedar el artículo 11 sobre fuentes de financiación?”, solicitó, enfatizando que muchas inquietudes radican en la falta de aval fiscal.

Según Juvinao, en el segundo concepto fiscal desaparecieron partidas clave, como los 8,1 billones de pesos destinados a la construcción de los Centros de Atención Prioritaria en Salud (Caps), $1 billón para el sistema de información, $8 billones para la formalización del talento humano en salud y $2 billones para los pasivos de Nueva EPS. Además, criticó que no se contemplara financiamiento para el Fondo de Infraestructura ni para los servicios sociales complementarios.

“Me parece que esto es una reforma de mentiras, que en el papel aguanta todo para un gobierno que ni siquiera fue capaz de cumplir con sus metas de recaudo este año ni el pasado”, afirmó Juvinao, que recordó que los recortes presupuestarios de 20 billones de pesos el año anterior y 12 billones en el actual. De la misma manera, la representante opositora al Ejecutivo exigió que se aclarara cuáles artículos estaban en votación.

