Melissa Gate reveló en ‘La Casa de los Famosos’ que intentó suicidarse luego sufrir de bullying en su adolescencia

Melissa Gate habló sobre una experiencia traumática para su vida - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/IG

Desde su estreno, la segunda temporada de La casa de los Famosos ha captado la atención del público, consolidándose como uno de los programas más comentados en redes sociales.

Con el pasar de los episodios, los televidentes empezaron a conectar y a posicionar a los participantes como favoritos a ganar el premio de $400.000.000 que entregará la segunda temporada del programa.

Entre los posibles concursantes que lleguen a la final, destaca Melissa Gate, una influenciadora que con su personalidad, transferencia y carácter se ha ganado el amor y el odio de los colombianos.

En medio de una dinámica de convivencia, las reconocidas figuras que participan en el programa hablaron sobre los eventos de sus vidas que más impacto tuvieron sobre ellos y cómo hicieron para afrontarlos y salir adelante. En ese momento, la paisa, de 34 años, narró cómo durante su niñez y adolescencia sufrió bullying en su escuela.

Según relató la creadora de contenido, sus compañeros la insultaban porque su hermano estaba inmiscuido en el mundo de las drogas, pero el matoneo aumentó cuando quedó embarazada a los 16 años.

Los comentarios sumados a su situación familiar y personal por la que estaba atravesando la llevaron a ver el suicidio como única alternativa para escapar del sufrimiento y dolor que sentía en ese momento. Sin embargo, explicó que el amor por su hijo y sus ganas de salir adelante la hicieron replantear varias dinámicas de su vida y dejó a un lado tales pensamientos.

Melissa Gate habló sobre su intento de suicidio - crédito @mochijamss/X

“Todo el tiempo me tocó escuchar que no iba a lograr nada por haber tenido un hijo tan temprano, aquí estoy arruinada, pero estoy de pie. A los 17 años intenté suicidarme, pero afortunadamente no lo logré”, contó.

De igual manera, sostuvo que ese momento la hizo recapacitar y empezar a trabajar para que su bebé tuviera una mejor calidad de vida a la que ella tuvo.

“Yo no abandoné a mi hijo, dejé que se fuera para que tuviera un mejor futuro, tengo un hermano en las drogas y por eso sé que nunca caería ahí, por eso sé que nunca caería ahí”, aseguró.

Sumado al enternecedor momento que compartió Melissa, la mujer también protagonizó un polémico hecho con la ibaguereña Yaya Muñoz.

Dahian, como es el nombre de pila de la comunicadora, fue sentenciada por la propia Melissa, que obtuvo el beneficio de sacar a alguien de la placa, eligiendo a Emiro Navarro y de inmediato, sin medir palabra, ingresó a Yaya Muñoz, dejándola en riesgo de ser eliminada.

Yaya Muñoz reaccionó a las duras palabras de La Jesuu, asegurando que las acusaciones la afectaron profundamente - crédito cortesía del Canal RCN

Luego de quedar en riesgo, Muñoz fue a encarar a Melissa para conocer los motivos que impulsaron sus acciones, además de argumentar que “las personas tenemos derecho a cambiar de opinión”.

Las palabras de Gate subieron de tono cuando le dijo a la presentadora que le había dado la oportunidad de acercarse a ella, pero falló en el intento, por lo que le seguía pareciendo “falsa e hipócrita” como el primer día en que se conocieron en otro reality.

Yaya Muñoz alterada cuando Melissa Gate la ubicó en la placa de sentenciados en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/IG

“Por eso me paro ante ti y me encantaría que te fueras de la casa. Además, el miércoles me gritaste invadiendo mi espacio personal y aparte, te confabulaste con las arpías de tus amigas para gritar afuera de mi cuarto”, expuso inicialmente Gate, esperando la reacción de Yaya, que no dudó en responderle de manera contundente llamándola “Mala Hate”.

La discusión continuó, pues la recién eliminada de la convivencia explicó a Melissa que en el pasado, cuando ingresaron a la competencia, no se iban a tirar entre ellas, a lo que agregó: “Usted fue falsa y lo sabe”. En otro de los argumentos expuestos por Muñoz, criticó a la paisa que no le dijera las razones a la casa por las cuales había decidido cambiar de opinión “confabulaste a mis espaldas”.