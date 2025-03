Iván Duque advirtió sobre la transparencia de las elecciones de 2026: preocupa un nuevo “Pacto de La Picota” en lo local

El expresidente de Colombia Iván Duque aseguró que el censo electoral en Colombia debería transformarse - crédito Elvis González/EFE

Para las elecciones de 2026 ya suenan varios precandidatos y precandidatas, que esperan, por un lado, implementar un programa de gobierno diferente al aplicado por el presidente Gustavo Petro desde 2022, en representación de la izquierda y del progresismo, o, por el contrario, continuar con lo proyectado y avanzado en la actual administración. El proceso electoral, en todo caso, enfrenta retos más allá de la decisión que debe tomar la ciudadanía con respecto al siguiente gobernante, uno de ellos es la abstención.

De acuerdo con el director de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Rafael Vargas, el abstencionismo ha ido creciendo en Colombia: en los últimos años tuvo un incremento del 3%. Esta cifra es más baja cuando se trata de elegir al presidente de la República, llegando al 1% de aumento de abstención. Las cifras también varían si las elecciones son departamentales, locales o nacionales.

“La votación, la elección, es algo que nos interesa a todos. Aumentar los niveles de participación en Colombia es algo que nos concierne a todos y tiene que aunar los esfuerzos de todo un Estado colombiano”, indicó el funcionario en el foro de El Tiempo y la Federación Nacional de Departamentos (FND) sobre la participación política en Colombia, llevado a cabo el 4 de marzo de 2025.

El abstencionismo en Colombia se ha incrementado en los últimos años - crédito Colprensa

Con respecto a la problemática del abstencionismo, el expresidente Iván Duque explicó en el foro que la figura del voto obligatorio no sería, en realidad, una solución. Pues, aunque varios países lo han implementado, la falta de votación por parte de los ciudadanos persiste. Según explicó lo que debería mejorar es el cálculo que se está haciendo con respecto a la abstención; pues, se basa en contabilizar el número de personas mayores de 18 años en capacidad de votar que, en efecto, ejercen su derecho al sufragio, pero, desde su perspectiva, el censo debería hacerse sobre el promedio de la participación ciudadana de los últimos 10 años. “Yo creo que es muy importante depurar bien el censo electoral”, detalló.

Las elecciones de 2026: lo que se espera de ellas

Ahora bien, sobre lo que espera de las próximas elecciones presidenciales, aseguró que tiene una preocupación relacionada con el movimiento de votos para el proceso electoral. Mencionó el “Pacto de la Picota”, que es el nombre que se le dio a lo sucedido con el Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, que se reunió en la cárcel La Picota con el exsenador Iván Moreno Rojas, condenado por el carrusel de la contratación. En su momento, el primer mandatario aseguró que el encuentro fue para conversar sobre el perdón social, y no para la compra de votos, como se especuló.

El expresidente Iván Duque celebró la existencia de varios aspirantes a las elecciones de 2026 - crédito Colprensa

“Él no es narco, es parapolítico, fue corrupto. Está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Lo que Iván Moreno nos ha sugerido es ser constructores de algo que yo he propuesto, que se llama el perdón social, eso se está discutiendo en las cárceles”, indicó el jefe de Estado en W Radio.

De acuerdo con el expresidente, actualmente, ese pacto podría estarse implementando con grupos al margen de la ley, lo que impediría, además, el correcto ejercicio del derecho al voto por parte de la ciudadanía en las regiones afectadas. “Tengo preocupaciones de eso que nunca se entendió y nunca se resolvió, que fue conocido como el Pacto de La Picota, se esté recreando con grupos armados en lo local”, explicó.

A esto se suma que, en pleno inicio de la temporada electoral, se estén presentando “ataques” que buscarían desprestigiar la organización electoral “Es jugar con candela”, dijo.

El expresidente Iván Duque alertó sobre un "Pacto de La Picota" con grupos armados, si llegara a presentarse - crédito Reuters

No obstante, no todo es malo. Para la próxima contienda electoral ya se han sumado figuras políticas de derecha y de oposición, como los senadores María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Miguel Uribe, y de izquierda, como la senadora Martha Peralta Epieyú, lo que resulta positivo, según Duque. Pues, resulta prometedor el hecho de que varias personas estén aspirando al cargo que hoy ocupa Gustavo Petro.

Según detalló, lo que se espera es que, en cercanía a las elecciones, el número de precandidatos y precandidatas no se mantenga. “Me gusta que hay muchos candidatos en este momento, me preocuparía que tuviéramos el mismo número de candidatos en un año. Pero en este momento, me parece bien que haya personas que estén manifestando públicamente su deseo de aspirar, gobernar, plantear ideas y propuestas”, precisó.