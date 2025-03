Exdirector del Dapre Jorge Rojas habló de la puntualidad de Gustavo Petro: “Llega tarde y no me gusta”

El exdirector del Dapre estuvo en una entrevista en la que habló con respecto a las criticas que hay en contra del presidente por su puntualidad - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores

Jorge Rojas renunció de manera irrevocable a la dirección del Dapre solo una semana después de asumir el cargo.

Su salida se dio tras el primer consejo de ministros televisado, donde varios funcionarios expresaron su inconformidad por los nombramientos de Laura Sarabia como canciller y Armando Benedetti como jefe de Despacho, en ese momento ya que posteriormente pasaría a ser ministerio del Interior.

Días después de su renuncia, el exfuncionaria público estuvo en una entrevista en el programa Desnúdate con Eva, dirigido por la presentadora Eva Rey, en la que le preguntaron con respecto a si es cierto que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, “se pierde”, a lo que contestó que la vida privada es importante.

Por otro lado, en este espacio también se habló de la puntualidad del jefe de Estado. Sobre este punto Rojas comentó que “llega tarde y no me gusta”.

En una entrevista con Eva Rey, Jorge Rojas defendió al presidente Gustavo Petro frente a las críticas sobre su vida privada y sus retrasos en eventos oficiales.

Cuando la periodista le preguntó sobre los señalamientos de que el mandatario “se pierde y toma”, Rojas respondió que todos los seres humanos tienen derecho a su privacidad y que la vida personal también es importante.

Eva Rey respondió a la defensa de Jorge Rojas señalando que la vida privada es importante, pero que lo fundamental es cumplir con las responsabilidades y dijo que ella sale de fiesta, pero llega a trabajar al día siguiente. Ante esto, Rojas insistió en que el presidente cumple con sus obligaciones y rechazó que se le pueda acusar de abandono del cargo. “Sí, pero hay que tener en cuenta que él cumple con sus obligaciones, o sea, no se le puede adjudicar el abandono del cargo. ”, respondió.

Jorge Rojas habla de la puntualidad de Gustavo Petro en una entrevista

Sin embargo, reconoció que el presidente Petro puede llegar a retrasarse, además comentó que los días que estuvo al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) intentó ser puntual. “Llega tarde, no me gusta, no me gusta, hay que ser puntual. Yo intenté los pocos días en lograr la puntualidad, pero como todos tenemos vida privada”, admitió.

De igual manera le preguntó a Jorge Rojas si podía asegurar que el presidente Petro no ha faltado al trabajo por motivos personales. Rojas evitó dar una respuesta categórica y reiteró su crítica a los retrasos del mandatario. “No, seguramente ha llegado, estoy diciendo que llega tarde y no me gusta”, respondió, y agregó: “De pronto hay un día que no aparece y yo no sé, pues, ¿qué hacemos?”.

Sin embargo, reconoció que el presidente Petro puede llegar a retrasarse, además comentó que los días que estuvo al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) intentó ser puntual

En la entrevista, Jorge Rojas también se refirió a otro aspecto criticado del presidente Gustavo Petro: sus publicaciones en la red social X. Admitió que no le gusta la forma en que el mandatario escribe algunos mensajes, pero reconoció que la comunicación política es fundamental para él. “A Petro le encanta escribir, eso es su razón de ser”, afirmó. Sin embargo, señaló que le gustaría que lo hiciera con más cuidado, sin errores de redacción u ortografía, aunque reconoció que en ocasiones el presidente escribe demasiado rápido.

“Y a mí no me gusta eso, a mí no me gusta que escriba esos trinos así, pero a Petro le encanta escribir, eso es su razón de ser, la comunicación política. Me gustaría que lo hiciera bien, que no se equivocara en la redacción y en la ortografía, pero a veces va muy, muy rápido”, comentó el exdirector del Dapre del Gobierno de Gustavo Petro.

Por otro lado, Jorge Rojas explicó que su renuncia a la dirección del Dapre se debió, en parte, a diferencias en la visión de Gobierno. Según el exfuncionario, el cargo requiere a alguien que comparta plenamente la perspectiva del presidente Gustavo Petro.

Por otro lado, Jorge Rojas explicó que su renuncia a la dirección del Dapre se debió, en parte, a diferencias en la visión de Gobierno. Según el exfuncionario, el cargo requiere a alguien que comparta plenamente la perspectiva del presidente Gustavo Petro

“Yo presenté mi renuncia irrevocable ayer, había hablado con el presidente buscando fórmulas que permitieran resolver estas contradicciones, no siempre es fácil, pero pienso que una reformar del Dapre y que aclara las competencias es muy difícil. El presidente necesita en la dirección del Dapre a alguien que lo pueda apoyar desde la perspectiva que tiene”, comentó en aquel momento Rojas.